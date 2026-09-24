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Radu Naum și Daniel Pancu s-au contrazis în direct după gestul lui Șucu Jr.: „Nu a fost foarte inspirat” / „Nu mai faceți un caz”

Daniel Pancu, pus într-o situație dificilă în direct de Radu Naum din cauza lui Șucu Jr. Ce a făcut tânărul jucător după primul gol marcat pentru Rapid și cum a comentat antrenorul
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.09.2026 | 20:33
Radu Naum si Daniel Pancu sau contrazis in direct dupa gestul lui Sucu Jr Nu a fost foarte inspirat Nu mai faceti un caz
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Radu Naum și Daniel Pancu s-au contrazis în direct după gestul lui Șucu Jr. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
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Radu Naum și Daniel Pancu (49 de ani) au dezbătut în direct gestul făcut de Andrei Șucu (17 ani) după ce a marcat primul său gol pentru echipa mare a celor de la Rapid. S-a întâmplat în prelungirile meciului de pe teren propriu cu FC Argeș, câștigat de giuleșteni cu scorul de 3-1, la nici 30 de secunde de la momentul în care tânărul mijlocaș ofensiv a fost introdus pe teren.

Cum au comentat Radu Naum și Daniel Pancu gestul făcut de Șucu Jr. la finalul meciului Rapid – FC Argeș 3-1

Ulterior, după finalul partidei, fiul lui Dan Șucu i-a dedicat reușita liderului Peluzei Nord, Liviu Ungurean, cunoscut mai degrabă drept Bocciu’, cel care în trecutul apropiat, după cum se știe deja destul de bine, a fost în centrul unui episod controversat, acel „dosar Pyro”, motiv pentru care a avut parte inclusiv de anumite probleme de natură penală.

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În acest context, Radu Naum a catalogat acel gest făcut de Șucu Jr. drept „nu foarte inspirat”. „Am văzut că a dedicat golul și liderului de galerie, cu ceva probleme penale. Asta nu știu cât a fost de inspirat, dar există ceva bănuieli și informații că nu a fost foarte inspirat.

Lasă că nu trebuie să faci tu partea asta. Nu suporterilor, direct liderului. Suporterilor era frumos. Liderului direct, lui Bocciu’. Cred că o să fie mai greu pentru el decât pentru un tânăr oarecare”, a spus Radu Naum în direct la Digi Sport. 

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Replica lui Daniel Pancu

În replică, Daniel Pancu, prezent în platoul emisiunii respective, a spus că din punctul său de vedere fiul lui Dan Șucu nu a greșit prin gestul respectiv: „Păi de ce? Păi ce a făcut? Le-a mulțumit suporterilor, nu? Eu zic că e un gest frumos ce a făcut. (n.r. Despre discuțiile din jurul numelui purtat de tânărul jucător de la Rapid) E valabil pentru toți, nu mai faceți un caz din asta. Sută la sută dintre jucătorii care ar fi jucat primul meci pe Giulești s-ar fi comportat la fel. Am spus, e șmecherit în termenii ăștia, ține la tăvăleală, să știi”. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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