Daniel Pancu, în extaz după ce Rapid a câștigat dramatic la Galați: „Echipa asta poate deveni mare!”

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Daniel Pancu (48 de ani) e în culme fericirii după ce Rapid a câștigat la Galați, scor 1-0, cu Oțelul. Ca urmare a acestui succes, formația de sub Podul Grant a urcat pe locul 2 în SuperLiga României.

Daniel Pancu, după Oțelul – Rapid 0-1: „Am și nemulțumiri”

grație unui gol marcat de Alexandru Pașcanu în minutul 90+3. Alb-vișiniii au profitat și de faptul că echipa gazdă a rămas în inferioritate numerică. . „Victoria asta dramatică, când câstigi la ultima fază bucuria e mult mai mare ca atunci când câștigi în timpul regulamentrar. Victorie meritată. În prima repriză am fost obosiți, lenți, lipsiți de energie. Am însă câteva meciuri de când schimb bine.

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Ținând cont că suntem pe locul 2 cu atâtea experimente nu pot decât să fiu foarte mulțumit. Sunt convins că această echipă poate deveni una foarte puternică pentru România, de top 3. Riscul cel mai mare cand joci 4-2-4, jucătorii nu pot pune mereu presiune pe apărarea adversă, mai ales in deplasare. Riști, când pierzi mingile din față să fii prins pe contraatac. Mai ales că arbitrii de obicei dau 1-2% pentru gazde. Dar azi a fost un arbitraj foarte bun.

Pe sistemul nostru pierzi la mijlocul terenului. Am pierdut ușor mingile în atac, le-am dat posibilitatea să vină cu faze fixe. La pauză prima sarcină a fost să-l blocăm pe Lungu. Când ai trei jucători maratoniști în centru, am ținut mult mai bine centrul terenului. Începeam să dăm semne de viață. Erau semne că vom reveni.

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Am și nemulțumiri, sunt jucători care au început pregătirea cu mine: Vulturar, Moruțan, Dobre, Grameni.. sunt lucruri simple pe care le facem, dar în timpul meciului nu sunt deciziile corecte. Avem puține goluri marcate și ăsta nu este un lucru care să mă bucure. Stoljikovic trebuie să fie mult mai rău. Poate concentrarea trebuie să fie mai bună. Am vorbit direct cu el după meci. S-au spart multe lucruri după ce am venit. Stadionul era gol. Acum stadionul este plin. Sunt mulțumit și fericit pentru că nimeni nu se dă bătut până la final”, a declarat Daniel Pancu, după Oțelul – Rapid 0-1.

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Rapid a urcat pe locul 2 în SuperLiga

Succesul obținut în fața Oțelului a readus-o pe Rapid pe poziția a doua a clasamentului. Giuleștenii au ajuns la 15 puncte și se află la numai două puncte în spatele liderului Dinamo. Pentru formația pregătită de Daniel Pancu urmează confruntarea cu FC Voluntari, programată pe teren propriu în etapa viitoare, sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:30.