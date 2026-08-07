Sport

Daniel Pancu, în extaz după debutul lui Stojilkovic la Rapid, în 0-0 cu UTA: „Nu ai cum să dai greș cu așa ceva”

Daniel Pancu, prima reacție după debutul lui Filip Stojilkovic la Rapid! Atacantul a intrat la pauza meciului de la Arad cu UTA, scor 0-0: „Foarte bun, ne lipsea”
Gabriel-Alexandru Ioniță
07.08.2026 | 23:16
Daniel Pancu in extaz dupa debutul lui Stojilkovic la Rapid in 00 cu UTA Nu ai cum sa dai gres cu asa ceva
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu, în extaz după debutul lui Stojilkovic la Rapid. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

La finalul meciului UTA Arad – Rapid 0-0, disputat vineri seară în etapa a patra din SuperLiga, Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit, printre altele, și despre debutul lui Filip Stojilkovic (26 de ani) la echipa giuleșteană. Atacantul adus de la Pisa a fost introdus pe teren la pauză, la foarte scurt timp după ce a semnat contractul și a fost prezentat oficial.

Ce a spus Daniel Pancu după debutul lui Filip Stojilkovic la Rapid

A fost destul de activ în joc, iar în prelungiri a solicitat chiar acordarea unui penalty, fără succes. La finalul partidei, Pancu s-a declarat o dată în plus foarte fericit pentru acest nou transfer realizat de echipa lui: „Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză. Sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Faza asta acum de la final nu știu cum a fost interpretată. Putem să spunem că rezultatul e echitabil, era nedrept pentru ambele echipe să piardă. Am ținut bine mijlocul terenului, nu le-am dat posibilitatea să intre cu Roman între linii, pentru că este un jucător foarte periculos.

De data asta au intrat bine jucătorii de pe bancă. Nu e nicio problemă, întrebați conducerea, probabil că unul dintre motivele pentru care am fost adus este simpatia mea pentru tineri. (n.r. Despre Stojilkovic) Un jucător care ne va ajuta cu siguranță foarte mult, ne lipsea, nu ai cum să dai greș cu așa ceva, e un jucător foarte bun pentru România. A făcut un antrenament de 50 de minute cu noi și azi a intrat o repriză, a creat ocazii, foarte bun”. 

ADVERTISEMENT
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui...
Digi24.ro
Reacția neașteptată a singurului partidul de opoziţie din Rusia după ce văduva lui Navalnîi i-a îndemnat pe ruși să-l voteze
Filip Stojilkovic UTA Arad Rapid 0-0
Filip Stojilkovic la finalul meciului UTA Arad – Rapid 0-0. Foto: Sport Pictures

Ce l-a mulțumit cel mai mult pe Daniel Pancu la acest meci

De asemenea, Pancu a subliniat că apreciază foarte mult atitudinea arătată per total de jucătorii săi în acest meci. „Sunt foarte mulțumit de atitudinea lor, drumul e foarte lung, transferurile nu sunt încă terminate. Cred că ar fi trebuit să avem 10 puncte după 4 etape, cred că echipa va avea o exprimare bună după pauza aia de 3 săptămâni pentru echipele naționale. Vom finaliza transferurile, vor reveni și jucătorii accidentați. Suporterii cred că sunt mulțumiți, atitudinea e baza”, a mai declarat Daniel Pancu la flash-interviu după UTA Arad – Rapid 0-0. 

ADVERTISEMENT
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit...
Digisport.ro
Din Tulcea, 5.000 de oamenii au lăsat Europa cu ”gura căscată”: ”Am uimit lumea!”. România, VICTORIE uriașă
De nicăieri! Internaționalul român, transfer în străinătate aproape de miezul nopții: „Abia aștept...
Fanatik
De nicăieri! Internaționalul român, transfer în străinătate aproape de miezul nopții: „Abia aștept să-i cunosc pe fani”
Șeful din SuperLiga a anunțat în direct că el se dă la o...
Fanatik
Șeful din SuperLiga a anunțat în direct că el se dă la o parte dacă vine Neluțu Varga investitor. Exclusiv
Aura B și Gabriella Nastas, la un pas de bătaie în direct înainte...
Fanatik
Aura B și Gabriella Nastas, la un pas de bătaie în direct înainte de RXF Next Fighter 33: „Tu ești proastă?!”. Video
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Lovitură pentru Alexi Pitu: s-a accidentat în UTA - Rapid și ar putea...
iamsport.ro
Lovitură pentru Alexi Pitu: s-a accidentat în UTA - Rapid și ar putea lipsi 6 luni!
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM SUPERLIGA
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!