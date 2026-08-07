Daniel Pancu, în extaz după debutul lui Stojilkovic la Rapid, în 0-0 cu UTA: „Nu ai cum să dai greș cu așa ceva”

ADVERTISEMENT

La finalul meciului UTA Arad – Rapid 0-0, disputat vineri seară în etapa a patra din SuperLiga, Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit, printre altele, și despre debutul lui Filip Stojilkovic (26 de ani) la echipa giuleșteană. Atacantul adus de la Pisa a fost introdus pe teren la pauză, la foarte scurt timp după ce a semnat contractul și a fost prezentat oficial.

Ce a spus Daniel Pancu după debutul lui Filip Stojilkovic la Rapid

A fost destul de activ în joc, iar în prelungiri a solicitat chiar acordarea unui penalty, fără succes. La finalul partidei, Pancu s-a declarat o dată în plus foarte fericit pentru acest nou transfer realizat de echipa lui: „Rezultatul e bun după ce s-a întâmplat în prima repriză. Sunt nemulțumit pentru ce s-a întâmplat în repriza a doua.

ADVERTISEMENT

Faza asta acum de la final nu știu cum a fost interpretată. Putem să spunem că rezultatul e echitabil, era nedrept pentru ambele echipe să piardă. Am ținut bine mijlocul terenului, nu le-am dat posibilitatea să intre cu Roman între linii, pentru că este un jucător foarte periculos.

De data asta au intrat bine jucătorii de pe bancă. Nu e nicio problemă, întrebați conducerea, probabil că unul dintre motivele pentru care am fost adus este simpatia mea pentru tineri. (n.r. Despre Stojilkovic) Un jucător care ne va ajuta cu siguranță foarte mult, ne lipsea, nu ai cum să dai greș cu așa ceva, e un jucător foarte bun pentru România. A făcut un antrenament de 50 de minute cu noi și azi a intrat o repriză, a creat ocazii, foarte bun”.

ADVERTISEMENT

Ce l-a mulțumit cel mai mult pe Daniel Pancu la acest meci

De asemenea, Pancu a subliniat că apreciază foarte mult atitudinea arătată per total de jucătorii săi în acest meci. „Sunt foarte mulțumit de atitudinea lor, drumul e foarte lung, transferurile nu sunt încă terminate. Cred că ar fi trebuit să avem 10 puncte după 4 etape, cred că echipa va avea o exprimare bună după pauza aia de 3 săptămâni pentru echipele naționale. Vom finaliza transferurile, vor reveni și jucătorii accidentați. Suporterii cred că sunt mulțumiți, atitudinea e baza”, a mai declarat la flash-interviu după