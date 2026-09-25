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„Într-o zi, am simțit nevoia să-l sun!”. Daniel Pancu, în lacrimi când a vorbit despre Mircea Lucescu: „Cea mai mare binecuvântare din viața mea!”

Daniel Pancu s-a emoţionat în direct la FANATIK SUPERLIGA când a vorbit despre Mircea Lucescu. Antrenorul Rapidului a dezvăluit că voia să îl sune în urmă cu câteva zile.
Marian Popovici
25.09.2026 | 10:14
Intro zi am simtit nevoia sal sun Daniel Pancu in lacrimi cand a vorbit despre Mircea Lucescu Cea mai mare binecuvantare din viata mea
EXCLUSIV FANATIK
„Într-o zi, am simțit nevoia să-l sun!”. Daniel Pancu, în lacrimi când a vorbit despre Mircea Lucescu: „Cea mai mare binecuvântare din viața mea!”. Sursa: colaj Fanatik
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Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanţi oameni din viaţa fotbalistică a lui Daniel Pancu. Fostul fotbalist a câştigat primul titlu de campion din carieră sub comanda lui „Il Luce”, la Rapid, în 1999.

Daniel Pancu, în lacrimi când a vorbit Mircea Lucescu: „Am simţit nevoia să-l sun”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu s-a emoţionat când a vorbit de fostul mare tehnician. Actualul antrenor al Rapidului a dezvăluit că voia să îl sune pe Mircea Lucescu în urmă cu câteva zile:

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Am simţit nevoia într-o zi să îl sun pe nea Mircea. Chiar am simţit nevoia să îl întreb ceva. Mereu îmi spunea: „Fă cum crezi tu că e mai bine! Tu eşti acolo, tu iei deciziile. N-am ce sfat să îţi dau, ai atâta experienţă”. 

Mi-a venit să îl sun. Aveam ceva pe suflet legat de o situaţie de la echipă. Oricum îmi spunea să fac ce simt, dar o mai dădea dintr-una în alta şi mă mai potolea aşa. Da, un dor mare imens”, a spus antrenorul Rapidului, găsindu-şi greu cuvintele.

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Antrenorul Rapidului, despre „Il Luce”: „Cea mai mare binecuvântare”

Daniel Pancu a dezvăluit că e cea mai mare binecuvântare din viaţa lui că l-a întâlnit pe Mircea Lucescu atunci când era tânăr fotbalist. Actualul antrenor al giuleştenilor nu înţelegea de ce spunea mereu „Il Luce” că mintea face diferenţa:

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„Am stat patru ani zilnic. S-au întâmplat multe. Poţi să citeşti 1000 de cărţi despre fotbal, nu există. Cea mai mare binecuvântare în viaţă, la 19 ani să dai peste Mircea Lucescu. Am lucrat cu antrenori mari din România, din străinătate, este altceva.

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A fost născut pentru aşa ceva. Câte n-am învăţat de la nea Mircea. Toate erau despre minte. Mintea face diferenţa şi nu înţelegeam. În toate. Educaţie, alimentaţie, stiluri de antrenamente, vizionat adversare, antrenamente tactice, câte noutăţi”, a spus Pancu.

„Într-o zi, am simțit nevoia să-l sun!”. Daniel Pancu, în lacrimi când a vorbit despre Mircea Lucescu

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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