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Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai importanţi oameni din viaţa fotbalistică a lui Daniel Pancu. Fostul fotbalist a câştigat primul titlu de campion din carieră sub comanda lui „Il Luce”, la Rapid, în 1999.

Daniel Pancu, în lacrimi când a vorbit Mircea Lucescu: „Am simţit nevoia să-l sun”

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Daniel Pancu s-a emoţionat când a vorbit de fostul mare tehnician. Actualul antrenor al Rapidului a dezvăluit că voia să îl sune pe :

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„Am simţit nevoia într-o zi să îl sun pe nea Mircea. Chiar am simţit nevoia să îl întreb ceva. Mereu îmi spunea: „Fă cum crezi tu că e mai bine! Tu eşti acolo, tu iei deciziile. N-am ce sfat să îţi dau, ai atâta experienţă”.

Mi-a venit să îl sun. Aveam ceva pe suflet legat de o situaţie de la echipă. Oricum îmi spunea să fac ce simt, dar o mai dădea dintr-una în alta şi mă mai potolea aşa. Da, un dor mare imens”, a spus antrenorul Rapidului, găsindu-şi greu cuvintele.

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Antrenorul Rapidului, despre „Il Luce”: „Cea mai mare binecuvântare”

Daniel Pancu a dezvăluit că e cea mai mare binecuvântare din viaţa lui că l-a întâlnit pe . Actualul antrenor al giuleştenilor nu înţelegea de ce spunea mereu „Il Luce” că mintea face diferenţa:

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„Am stat patru ani zilnic. S-au întâmplat multe. Poţi să citeşti 1000 de cărţi despre fotbal, nu există. Cea mai mare binecuvântare în viaţă, la 19 ani să dai peste Mircea Lucescu. Am lucrat cu antrenori mari din România, din străinătate, este altceva.

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A fost născut pentru aşa ceva. Câte n-am învăţat de la nea Mircea. Toate erau despre minte. Mintea face diferenţa şi nu înţelegeam. În toate. Educaţie, alimentaţie, stiluri de antrenamente, vizionat adversare, antrenamente tactice, câte noutăţi”, a spus Pancu.