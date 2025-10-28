Daniel Pancu, noul antrenor al CFR Cluj! Ce salariu îi plătește Neluțu Varga și condiția pusă de rapidist

CE TREBUIE SĂ ȘTII Daniel Pancu s-a înțeles cu Neluțu Varga și devine noul antrenor al lui CFR Cluj

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este în continuare liber de contract după Antrenorul a ajuns la un acord cu Neluțu Varga pentru preluarea băncii tehnice de la CFR Cluj.

Daniel Pancu s-a înțeles cu Neluțu Varga și devine noul antrenor al lui CFR Cluj

Așadar, sunt șanse foarte mari ca această mutare să fie oficializată după Din informațiile FANATIK, tehnicianul a avut o singură condiție în negocierile cu finanțatorul clubului.

ADVERTISEMENT

„Din etapa a 16-a, adică după etapa care urmează în weekend, CFR Cluj va avea un nou antrenor. Deci după meciul cu Dinamo, care va fi acum, vineri seară, CFR Cluj va avea un nou antrenor principal.

Din informațiile FANATIK, este vorba despre Daniel Pancu, cel care s-a înțeles deja cu Neluțu Varga, nu s-au semnat încă actele, dar în principiu toate lucrurile sunt clarificate, inclusiv salariul, 14.000 de euro lunar este salariul pe care Daniel Pancu îl va avea CFR Cluj.

ADVERTISEMENT

Contract până în vară, bineînțeles cu posibilitate de prelungire în cazul în care se vor realiza obiectivele pe care Pancu și Neluțu Varga le discută și le-au discutat deja.

ADVERTISEMENT

O singură condiție a pus Daniel Pancu, să preia echipa după meciul cu Dinamo, adică să aibă și el puțin timp să se miște.

Va fi Dinamo – CFR Cluj vineri, iar apoi, după acest meci, CFR Cluj, exact cum spusese și Iuliu Mureșan ieri în direct aici la FANATIK SUPERLIGA, va avea un nou antrenor principal”, a fost anunțul făcut de Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Despre subiectul numirii lui Daniel Pancu în funcția de antrenor principal la CFR Cluj au scris și colegii de la