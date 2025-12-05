Daniel Pancu intervine în războiul dintre Louis Munteanu și CFR Cluj: „Nu ne ajută nici pe noi, nici pe el”

ADVERTISEMENT

Louis Munteanu este din nou în centrul atenției în mod negativ la CFR Cluj. După meciul de la Clinceni cu Metaloglobus din grupele Cupei României, atacantul a răbufnit iar la adresa conducerii clubului din Gruia pe motiv că nu a fost lăsat să plece de la echipă în vară. Ulterior, finanțatorul Neluțu Varga a avut o reacție destul de dură la adresa sa.

Cum a comentat Daniel Pancu tensiunile de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan

Acum, a fost întrebat în legătură cu acest subiect și Daniel Pancu, antrenorul de facto de la CFR Cluj. În primă fază, el a transmis că nu are ce să-i reproșeze lui Munteanu când vine vorba despre implicarea sa la antrenamente și meciuri. Ulterior însă, tehnicianul a admis că totuși nu este o situație prea plăcută, nici pentru el și colaboratorii săi, dar nici pentru fotbalist.

„Aici e problema lui, eu nu voi răspunde, eu sunt mulțumit de atitudinea lui, și de la antrenamente, și din jocuri, sunt mulțumit de Louis. Nici nu știu situația lui, asta spune el, eu nu știu. Nu stăpânesc detalii, nu știu dacă a avut sau nu oferte.

Nu, eu discuții am despre fotbal întotdeauna cu jucătorii. Ce declară, răspund ei, fiecare cu personalitatea lui. Eu credeam că a uitat, nu ne ajută nici pe noi, nici pe el, dacă revenim mereu la trecut. Viața merge înainte, cu toții învățăm din astfel de momente. Eu sunt antrenor de fotbal, dacă voi fi manager, voi răspunde și la asta. E problema clubului.

De când l-am cunoscut, tot ce pot să spun de Louis Munteanu este că e un jucător foarte rar. Mai departe, clubul știe foarte bine ce are de făcut. Sigur că nu e plăcut, chiar vorbeam cu el de săptămâna trecută, că s-au făcut șase luni în care în fiecare zi e minim o știre cu el.

E un jucător rar, rar. Se comportă foarte ok, nu s-a mai accidentat, s-a antrenat în fiecare zi. Mai sunt trei meciuri, după care vom vedea ce se va întâmpla. Va fi o pierdere foarte grea pentru echipă, dacă va pleca”, a spus Daniel Pancu la

Ce i-a transmis Neluțu Varga lui Louis Munteanu după acea ieșire nervoasă

La scurt timp după ce , finanțatorul clubului l-a pus la punct pe fotbalist printr-o reacție mai mult decât fermă.

„În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! Nu este ofițer de presă, jurist sau director sportiv al clubului. Când o să fie în locul lor, atunci să vorbească. Până atunci să joace fotbal!

Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”,