Sport

Daniel Pancu intervine în războiul dintre Louis Munteanu și CFR Cluj: „Nu ne ajută nici pe noi, nici pe el”

Daniel Pancu, reacție surprinzătoare despre conflictul de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan: „Eu sunt mulțumit!”
Gabriel-Alexandru Ioniță
05.12.2025 | 15:24
Daniel Pancu intervine in razboiul dintre Louis Munteanu si CFR Cluj Nu ne ajuta nici pe noi nici pe el
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu a reacționat după ieșirea nervoasă a lui Louis Munteanu. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Louis Munteanu este din nou în centrul atenției în mod negativ la CFR Cluj. După meciul de la Clinceni cu Metaloglobus din grupele Cupei României, atacantul a răbufnit iar la adresa conducerii clubului din Gruia pe motiv că nu a fost lăsat să plece de la echipă în vară. Ulterior, finanțatorul Neluțu Varga a avut o reacție destul de dură la adresa sa.

Cum a comentat Daniel Pancu tensiunile de la CFR Cluj, cu Louis Munteanu în prim-plan

Acum, a fost întrebat în legătură cu acest subiect și Daniel Pancu, antrenorul de facto de la CFR Cluj. În primă fază, el a transmis că nu are ce să-i reproșeze lui Munteanu când vine vorba despre implicarea sa la antrenamente și meciuri. Ulterior însă, tehnicianul a admis că totuși nu este o situație prea plăcută, nici pentru el și colaboratorii săi, dar nici pentru fotbalist.

ADVERTISEMENT

„Aici e problema lui, eu nu voi răspunde, eu sunt mulțumit de atitudinea lui, și de la antrenamente, și din jocuri, sunt mulțumit de Louis. Nici nu știu situația lui, asta spune el, eu nu știu. Nu stăpânesc detalii, nu știu dacă a avut sau nu oferte.

Nu, eu discuții am despre fotbal întotdeauna cu jucătorii. Ce declară, răspund ei, fiecare cu personalitatea lui. Eu credeam că a uitat, nu ne ajută nici pe noi, nici pe el, dacă revenim mereu la trecut. Viața merge înainte, cu toții învățăm din astfel de momente. Eu sunt antrenor de fotbal, dacă voi fi manager, voi răspunde și la asta. E problema clubului.

ADVERTISEMENT
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de...
Digi24.ro
Un tânăr de 26 de ani şi-a ucis tatăl cu 18 lovituri de cuţit, în București, după un scandal. Agresorul a fost reținut

De când l-am cunoscut, tot ce pot să spun de Louis Munteanu este că e un jucător foarte rar. Mai departe, clubul știe foarte bine ce are de făcut. Sigur că nu e plăcut, chiar vorbeam cu el de săptămâna trecută, că s-au făcut șase luni în care în fiecare zi e minim o știre cu el.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Inacceptabil!" Ucraina a anunțat decizia luată în privința tinerei care a trecut de partea Rusiei

E un jucător rar, rar. Se comportă foarte ok, nu s-a mai accidentat, s-a antrenat în fiecare zi. Mai sunt trei meciuri, după care vom vedea ce se va întâmpla. Va fi o pierdere foarte grea pentru echipă, dacă va pleca”, a spus Daniel Pancu la Digi Sport.

Ce i-a transmis Neluțu Varga lui Louis Munteanu după acea ieșire nervoasă

La scurt timp după ce atacantul de la CFR Cluj și-a manifestat dezaprobarea față de deciziile clubului vizavi de el, finanțatorul clubului l-a pus la punct pe fotbalist printr-o reacție mai mult decât fermă.

ADVERTISEMENT

„În locul lui aș arăta mai mult fotbal, decât să vorbesc. El e un simplu jucător. Să arate pe teren ce trebuie să arate! Nu este ofițer de presă, jurist sau director sportiv al clubului. Când o să fie în locul lor, atunci să vorbească. Până atunci să joace fotbal!

Dacă este atât de convins că a avut o sută de oferte atât de mari și de bune, de ce nu a venit el cu o ofertă? El să-și vadă de treaba lui și să arate fotbal! În locul lui aș tăcea din gură”, a spus Neluțu Varga, potrivit prosport.ro.

România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” lăsate în...
Fanatik
România – Senegal, la Campionatul Mondial de handbal feminin 2025. „Tricolorele” lăsate în afara lotului
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele...
Fanatik
Eddy Gnahore, la FCSB? Mijlocașul dinamovist și-a stabilit viitorul chiar înainte de marele derby: „Aș fi foarte fericit”
Zeljko Kopic a lăudat trei jucători de la FCSB, înainte de derby: „Foarte...
Fanatik
Zeljko Kopic a lăudat trei jucători de la FCSB, înainte de derby: „Foarte puternic!”. Ce a spus antrenorul lui Dinamo despre accidentări
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
iamsport.ro
Porecla pe care Becali o avea în tinerețe: 'Gigi nici nu se supără'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!