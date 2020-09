Daniel Pancu, interviu special după Iași – FCSB 5-2. Ai face patru schimbări ca Becali în minutul 28? Răspunsul-dinamită îl face pe Gigi „mic copil😊”! Exclusiv

Daniel Pancu, noul antrenor al Iașului, a vorbit cu FANATIK despre victoria categorică pe care echipa sa a obținut-o contra „negativilor” de la FCSB, un 5-2 istoric pentru moldoveni. Un rezultat care duce Iașul, după 5 runde, la 9 puncte, pe loc de play-off.

Tehnicianul de 43 de ani, revenit acolo unde a învățat să dea cu piciorul în minge, acum ca antrenor, spune că este o victorie importantă și așteptată. „Nu reușeam să bat Steaua! Nu știu de ce. Nici la Rapid, nici la Vaslui, nici la Voluntari, nici măcar cu Beșiktaș. Acum le-a venit rândul”. Așa suna prefața. Haideți să intrăm în poveste. Să vedem ce s-a întâmplat acolo, în vestiar, pe teren, pe culoare. Iași – FCSB 5-2, varianta moldovenească „a la Pancone”.

Daniel Pancu, interviu special pentru FANATIK după Poli Iași – FCSB 5-2: „Le-am pus pe tablă Hoffenheim – Bayern 4-1 și Konyaspor – Beșiktaș 4-1”

Daniel, de ce erai așa sigur că o bați pe FCSB?

– Eram foarte sigur și am și martori înainte de meci. Când am văzut echipa lor, nu am mai avut niciun fel de emoții. Chiar dacă FCSB avea aproape aceeași formație care a bătut Argeșul și a jucat cu Liberec, mai puțin Dennis Man, copiii lor nu aveau cum să ducă un meci cu noi.

Ce le-ai spus elevilor tăi la ședința tehnică?

– A fost foarte scurtă ședința tehnică. Le-am pus pe tablă Hoffenheim – Bayern Munchen 4-1 și Konyaspor – Beșiktaș 4-1, iar exemplele puteau continua. Ambele jucaseră în cupele europene cu trei zile înainte și nu puteau ține ritmul acesta duminica. Iar echipele de care le spuneam, Bayern și Beșiktaș, jucau cu titularii, în timp ce Steaua venise la Iași cu niște copii. Plus că le-am mai transmis ceva clar înainte să ieșim pe teren: dacă un mijloc format din Perianu, Simion și Șut ar domina un mijloc format din Breeveld, Passaglia și Vanzo, atunci chiar am avea o mare problemă! Acestea au fost argumentele mele în vestiar.

„Aveam emoții doar ca nu cumva Straton să facă un meci uriaș. Dar nu a fost cazul!”

Și chiar nu aveai nicio teamă față de ceva neprevăzut? Că doar e fotbal…

– Singurul lucru pentru care aveam o strângere de inimă era ca nu cumva Straton să facă un meci mare, uriaș, să apere tot ce ne cream noi. Dar nu a fost cazul!

Știai primul 11 pe care l-a pregătit FCSB?

– Știam că joacă Istrate vârf, iar acum, cu 110 minute înainte de meci, trebuie să dai formațiile. Deci eram pregătiți pentru acest rezultat și spun asta fără să încerc să iau din meritele jucătorilor mei. Ei au făcut o partidă bună, lăsând la o parte greșelile copilărești din apărare pe care le comitem de la începutul campionatului. În atac ne descurcăm nesperat de bine, chiar și pentru mine, după o lună și jumătate de când sunt la Iași.

„Nu m-am bucurat la goluri pentru că le consideram niște lucruri normale😊”

De ce nu te-ai bucurat la goluri?

– Crede-mă că le consideram niște lucruri normale! M-am bucurat doar la golul cinci, când am știut clar că s-a terminat. Atunci am făcut și gestul acela de „gata!” Și ei din minutul 30 au apelat la câțiva dintre titulari, dar, normal, fără să se antreneze, era greu să ne pună probleme.

Ai simțit vreun moment psihologic în meci?

– Da, a fost cel de la 3-1 pentru noi, când Axente a avut o intervenție incredibilă la Buș. Dacă se face acolo 3-2, nu poți să știi ce se întâmplă până la final.

„Le-am spus jucătorilor că bat recordul mondial și fac cinci schimbări până la pauză dacă nu sunt concentrați!”

Tu ai face patru schimbări ca Gigi Becali în minutul 28?

– Dacă jucătorii nu intrau concentrați în acest meci, le-am spus că s-ar putea să bat recordul și să fac cinci schimbări până la pauză! Acesta a fost mesajul meu pentru ei și poți să-i întrebi pe fiecare dintre ei. Le-am spus că întâlnim o echipă care a jucat joi și e decimată și să nu mă oblige să bat recordul mondial și să fac toate înlocuirile în primele 45 de minute! Să-i tratăm ca și cum ar fi venit cu prima echipă. Acesta a fost mesajul meu complet.

Mai aștepți transferuri la Poli Iași?

– De la mijloc în sus stăm bine, dar mai vin jucători. Chiar săptămâna aceasta va veni Facundo Castro în România, iar în dreapta l-am luat și pe Mensah, care vine concurență la Platini plus Chacana. În stânga e Calcan plus Popadiuc, la mijloc am Breeveld, Passaglia, Vanzo, Francisc Cristea, De Iriondo, Atska. Suntem bine. Pe linia de fund, Frăsinescu are deja două accidentări și pentru că are și o vârstă ar trebui să fim foarte atenți. Cu el, Andrei Cristea și Mihalache am început construcția acestei echipe. E foarte important să-i am în vestiar. Va mai veni sută la sută un stoper de afară și dacă se poate încă un fundaș stânga.

„Pe Vanzo mi l-a trimis cineva, l-am urmărit și i l-am propus imediat lui Toni Heleșteanu. Ceea ce a fost decisiv în alegerea lui este că, deși marcase puține goluri, a dat trei lui Anderlecht în trei meciuri diferite! Iar când marchezi în trei meciuri contra lui Anderlecht, nu poți fi slab. Cred că ai valoare” – Daniel Pancu, antrenor Poli Iași

„Până în decembrie jucăm cu U21 în poartă. Dacă Axente o mai comite, dăm două goluri și asta e😊”

Poarta e acoperită la Iași?

– La portar am luat decizia să jucăm cu under 21 până în decembrie. Chiar dacă Axente e tânăr și sunt conștient că va mai face gafe, fără să joace nu va crește niciodată. Are șansa asta pe care i-a acordat-o și Rednic pe finalul campionatului trecut. Iar eu sunt optimist: dacă o mai comite, dăm noi două goluri și asta e! Dar mă interesează în principal jocul echipei, pentru că am făcut progrese mari față de prima etapă, cu Chindia. Atunci am jucat 25 de minute, am dat un gol, după care nu puteam efectiv să alergăm. Erau 12 jucători cu toții atunci.

Victorie la Arad, acum victorie cu FCSB, sunteți pe loc de play-off…

– După 5 etape am ajuns la un nivel la care nu mă așteptam. Asta înseamnă că jucătorii au valoare, că sunt receptivi și că-și doresc să iasă din anonimat. Iar Poli Iași să nu mai aibă de-a face cu partea de jos a clasamentului, cu retrogradarea.

„M-am întâlnit o singură dată cu Mircea Rednic în oraș, după meciul cu Chindia. M-a felicitat și atât. Nu am vorbit despre jucători sau de ce a fost la echipă cu el, pentru că au cam plecat toți pe care i-a adus” – Daniel Pancu, antrenor Poli Iași

„L-aș fi dorit foarte mult pe Târnovan de la FCSB, mai ales că noi am pierdut un jucător! Ni s-a transmis că portarul Brânză nu mai e eligibil U21”

Se pune încă problema să revină Ștefan Târnovan împrumut de la FCSB?

– Ar fi extraordinar. Târnovan e un portar pe care mi l-am dorit foarte, foarte mult. Eu și la Rapid am preferat să joc cu under 21 în poartă. Este un risc mare, dar consider că suntem mai câștigați în teren. Plus că în liga 1 nu ești obligat să joci 90 de minute cu ambii U21, doar cu unul. Mai e și varianta unei schimbări în primul minut, în caz de forță majoră. Să iau un copil și să-l schimb imediat.

Ai face așa ceva? Că tot e discuția vizavi de strategia fiecărui antrenor.

– Am declarat că nu o fac, dar vreau să insist pe treaba asta și să spun că suntem într-o situație care nu a depins de noi, de Iași. Noi l-am transferat pe Ianoș Brânză de la Botoșani în ideea de a juca în poartă cu U21. Cu două zile înainte de a începe campionatul, ni s-a transmis că Brânză nu mai este eligibil pentru U21, pentru naționalele României. Noi am pierdut un jucător, practic. Din acest motiv, când va apăra Brânză, e foarte probabil să fac și eu ce fac alți antrenori prin liga 1, adică schimbare în primele secunde.

„Comuna Recea? E în ADN-ul Rapidului să piardă la echipe pe care nu le găsești nici pe hartă!”

Te-ai gândit că în week-end-ul trecut, în care tu ai bătut FCSB, Rapidul a pierdut la Comuna Recea?

– M-am gândit, dar nu e surprinzător… La Rapid e normal așa ceva, e în ADN-ul lor! Eu anul trecut am pierdut cu Snagovul, când au promovat cu Dan Alexa au pierdut parcă la Bucovina Pojorâta, îmi mai amintesc de Târlungeni… Deci mai sunt în istoria Rapidului câteva echipe de-astea pe care nu le găsești nici pe hartă, cu tot respectul…

Crezi că sunt șanse mai mari pentru Rapid să promoveze în acest sezon față de precedentul?

– Mi se pare o ligă a doua acum mult mai echilibrată decât anul trecut. Sunt mai multe echipe valoroase. Sincer, eu cred că era mai ușor de promovat anul trecut pentru Rapid! E o mare problemă că nu are încă noul stadion, au plecat și din Regie acum… E complicat…

„Nu știu dacă Victor Angelescu are forța de a susține singur Rapidul dacă Tudorache nu mai e primar”

Va fi o problemă mare din punct de vedere financiar pentru Rapid dacă Dan Tudorache nu va mai fi primar la Sectorul 1? Pentru că nu se știe încă decizia oficială a BEC.

– Până acum, jumătate din bugetul Rapidului era din partea lui Tudorache, cealaltă jumătate venea de la Victor Angelescu. Nu știu dacă Victor are forța de a duce singur treaba mai departe sau are nevoie și de alți oameni. Oricum, eu cred că va fi o pierdere pentru Rapid dacă Tudorache nu mai iese primar. Cel puțin la nivel de infrastructură.

Tu ce faci cu funcția de consilier la București?

– Nu știu dacă sunt compatibil. Mă bucur că am fost ales și, ca să glumesc puțin, am fost ales înainte să se termine Iași – FCSB 5-2😊. Voi lua o decizie în zilele următoare, mă voi consulta cu cei care știu aceste lucruri. Prioritar pentru mine este fotbalul, Poli Iași.

„Am candidat la București pentru că am susținut o persoană la care țin foarte mult. Cunosc foarte bine situația, este o persoană, de fapt o familie, care iubește foarte mult sportul. A fost o susținere din inimă pentru Gabriela Firea și o susținere sută la sută realistă. O persoană și o familie care își doresc sută la sută binele sportului românesc” – Daniel Pancu, antrenor Poli Iași

„Mihai Chirica a venit în vestiar după meci. Ne-a felicitat, l-am felicitat!”

La Iași e liniște acum după ce Mihai Chirica a câștigat un nou mandat de primar.

– Mihai Chirica a venit în vestiar după meciul cu FCSB, ne-a felicitat, l-am felicitat și noi la rândul nostru pentru alegerile câștigate. Sunt multe probleme și aici de ordin financiar, vom vedea ce va fi.

Președintele Ciprian Paraschiv ce ți-a zis?

– El e mulțumit de victoria cu FCSB și de ce s-a întâmplat la Iași, la alegeri. Acum zâmbim, urmează Craiova!