Daniel Pancu, întrebat direct despre o plecare la Rapid. Răspunsul care lasă de interpretări

Antrenorul celor de la CFR Cluj, Daniel Pancu, are un viitor necunoscut în acest moment, asta pentru că există speculații puternice cu privire la posibilitatea de a o pregăti în stagiunea următoare pe Rapid.

Daniel Pancu, întrebat direct despre zvonurile care îl dau ca și plecat la Rapid

urmează să joace împotriva celor de la Universitatea Craiova, duel care va fi decisiv în lupta pentru titlu. Totuși, la gruparea ardeleană nu este liniște, asta pentru că speculațiile cu privire la viitorul lui Daniel Pancu sunt din ce în ce mai intense. Tehnicianul a fost întrebat direct dacă poate vorbi despre un interes al celor de la Rapid.

„Nu vreau să lămuresc, aș prefera să vorbesc despre joc. De lămurit, nu am ce să lămuresc. Nu am nicio decizie la mine, vă spun sincer. Sunt antrenorul CFR-ului, am anumite obiective în contract, am anumite clauze și discut doar din postura de antrenor al CFR-ului care mâine are un joc foarte complicat împotriva unei echipe pe care CFR nu a reușit să o bată cu sau fără mine în acest sezon.

Ne dorim foarte mult să câștigăm mâine și sperăm să fim la capacitatea maximă la ora jocului pentru că avem mare nevoie să fim la potențial maxim. Nu s-a pierdut cu mine pe bancă acasă și sper să nu se întâmple mâine. Eu am acumulat foarte multă frustrare de la meciurile cu ei pentru că nu contează rezultate, ci modul în care am pierdut jocurile, duelurile pe care le-am pierdut, modul în care am reușit să pregătim doar un joc, dar am rezistat doar o repriză.

Nu știu dacă e întâmplător, dar e al patrulea joc, iar la trei dintre ele echipa din Craiova a fost ajutată. Prin programări, mă refer. Astăzi am jucătorii care au jucat cu Rapid la dispoziție. Vom încerca să pregătim jocul de mâine într-o oră de antrenament. Nu știu dacă e întâmplător sau nu, dar echipa din Craiova a fost avantajată”, a spus Daniel Pancu.

Costel Gâlcă, OUT de la Rapid?

pe primul loc în acest sezon și a intrat de pe poziția a doua în play-off, însă parcursul de până acum a fost unul dezastruos și poate duce la ratarea obiectivului, calificarea în cupele europene.

Dacă va reuși totuși gruparea giuleșteană să obțină calificarea în cupele europene, atunci contractul lui Costel Gâlcă se va prelungi automat și discuția cu privire la Daniel Pancu ar urma să se îngreuneze și mai mult.