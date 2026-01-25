Sport

Daniel Pancu, izbucnire nervoasă în direct după 4-1 cu FCSB: „CFR Cluj nu e moartă!”

Daniel Pancu a avut o reacție dură după victoria obținută de CFR Cluj pe terenul FCSB-ului, scor 4-1. Ce l-a deranjat pe tehnicianul „feroviarilor”.
Bogdan Ciutacu, Bogdan Mariș
25.01.2026 | 23:10
Daniel Pancu izbucnire nervoasa in direct dupa 41 cu FCSB CFR Cluj nu e moarta
ULTIMA ORĂ
Daniel Pancu a reacționat după victoria obținută de CFR Cluj pe terenul FCSB-ului. FOTO: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

CFR Cluj a obținut un succes fabulos pe terenul FCSB-ului, scor 4-1, și a făcut un pas mare spre calificarea în play-off. La final, Daniel Pancu a analizat victoria obținută la București, dar tehnicianul a avut și o izbucnire nervoasă cu privire la programul aglomerat pe care echipa sa îl va avea la începutul lunii februarie.

Ce a declarat Daniel Pancu după FCSB – CFR Cluj 1-4

Daniel Pancu a recunoscut că CFR Cluj a avut șansă în partida de pe Arena Națională, deoarece FCSB a ratat mai multe ocazii mari la scorul de 1-0. „Ne-a ajutat Dumnezeu la câteva ocazii mari de tot ale lor. Putea fi 2-0 sau 3-0 prin minutul 25. Le-am spus celor de pe bancă, din minutul 30 se va schimba jocul, știam că vor reveni ritmul, increderea, am început să câștigăm dueluri la mijlocul terenului, chiar făcând foarte multe greșeli.

ADVERTISEMENT

Câteva mingi între liniile lor, am profitat de absențe, am atacat profunzimea și așa am revenit în joc. În a doua repriză nu cred că s-a mai pus problema, după golul lui Cordea. (n.r. se poate vorbi despre un moment cheie?) Ratările lui Toma. Dacă se făcea 2-0, era posibil să se termine 5-0 pentru ei”, a afirmat tehnicianul la Digi Sport. Omologul lui Daniel Pancu, Elias Charalambous, a reacționat la rândul său după victoria CFR-ului.

Daniel Pancu, izbucnire nervoasă după victoria cu FCSB

Daniel Pancu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la programul pe care CFR Cluj îl va avea la începutul lunii viitoare. „Feroviarii” vor evolua pe 4 februarie la Arad contra UTA-ei, pe 7 februarie împotriva lui U Cluj și pe 10 februarie contra Rapidului în Cupa României Betano, iar tehnicianul e de părere că adversarele vor avea un avantaj din cauza programărilor. „Această victorie înseamnă că putem să pronunțăm și noi cuvântul play-off, cu toate că suntem foarte departe.

ADVERTISEMENT
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare...
Digi24.ro
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”

Avem o șansă, doar că se întâmplă lucruri anormale. CFR, alături de FCSB, a obținut multe puncte în Europa. Probabil lumea ne consideră morți, nu suntem încă morți. Noi jucăm derby cu U Cluj, U Cluj joacă acasă marți și noi jucăm miercuri în deplasare la Arad. Jucăm cel mai important meci al sezonului, cel cu Rapid, marți, Rapid joacă vineri, noi jucăm sâmbătă derby-ul cu U Cluj.

ADVERTISEMENT
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari!...
Digisport.ro
Gigi Becali a pierdut 2.000.000 € la cazinou și s-a împrumutat la cămătari! Ce a urmat: ”Hai, la revedere!”. Giovanni, ”mască”

E egalitate sau ce? Suntem desconsiderați pe față. E clar lucrul acesta. Sunt foarte nemulțumit, îi rog frumos să schimbe lucrurile astea. CFR nu e moartă! Avem derby cu U Cluj, ei joacă marți acasă, noi miercuri în deplasare. Jucăm cel mai important meci, cu Rapid, ei joacă vineri, noi jucăm sâmbătă. O zi în plus în perioada asta, în care se joacă din 3 în 3 zile, contează enorm”, a spus Daniel Pancu după victoria obținută pe Arena Națională contra FCSB-ului.

Reacția lui Daniel Pancu după FCSB - CFR Cluj 1-4

Neluțu Varga, prima reacție după marea victorie a CFR-ului: „Am fost bărbați! Le-am...
Fanatik
Neluțu Varga, prima reacție după marea victorie a CFR-ului: „Am fost bărbați! Le-am arătat celor de la FCSB că avem adevăratul ADN al performanței”. Exclusiv
Elias Charalambous, dat afară de la FCSB!? Anunțul categoric al lui Gigi Becali:...
Fanatik
Elias Charalambous, dat afară de la FCSB!? Anunțul categoric al lui Gigi Becali: „Vedem la vară cum stăm!”
Gigi Becali, prima reacție după umilința FCSB, 1-4 cu CFR Cluj: „Dacă fotbalul...
Fanatik
Gigi Becali, prima reacție după umilința FCSB, 1-4 cu CFR Cluj: „Dacă fotbalul e haotic, iei bătaie!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
Parteneri
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună...
iamsport.ro
'Singurul jucător' de la Dinamo care a avut tupeul să i se opună lui Lucescu: 'Foarte inteligent! Avea un cuvânt greu de spus în vestiar'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!