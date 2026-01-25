Daniel Pancu, izbucnire nervoasă în direct după 4-1 cu FCSB: „CFR Cluj nu e moartă!”

ADVERTISEMENT

CFR Cluj a obținut un succes fabulos pe terenul FCSB-ului, scor 4-1, și a făcut un pas mare spre calificarea în play-off. La final, Daniel Pancu a analizat victoria obținută la București, dar tehnicianul a avut și o izbucnire nervoasă cu privire la programul aglomerat pe care echipa sa îl va avea la începutul lunii februarie.

Ce a declarat Daniel Pancu după FCSB – CFR Cluj 1-4

Daniel Pancu a recunoscut că CFR Cluj a avut șansă în partida de pe Arena Națională, deoarece FCSB a ratat mai multe ocazii mari la scorul de 1-0. „Ne-a ajutat Dumnezeu la câteva ocazii mari de tot ale lor. Putea fi 2-0 sau 3-0 prin minutul 25. Le-am spus celor de pe bancă, din minutul 30 se va schimba jocul, știam că vor reveni ritmul, increderea, am început să câștigăm dueluri la mijlocul terenului, chiar făcând foarte multe greșeli.

Câteva mingi între liniile lor, am profitat de absențe, am atacat profunzimea și așa am revenit în joc. În a doua repriză nu cred că s-a mai pus problema, după golul lui Cordea. (n.r. se poate vorbi despre un moment cheie?) Ratările lui Toma. Dacă se făcea 2-0, era posibil să se termine 5-0 pentru ei”, a afirmat tehnicianul la . Omologul lui Daniel Pancu, .

Daniel Pancu, izbucnire nervoasă după victoria cu FCSB

Daniel Pancu și-a exprimat nemulțumirea cu privire la programul pe care CFR Cluj îl va avea la începutul lunii viitoare. „Feroviarii” vor evolua pe 4 februarie la Arad contra UTA-ei, pe 7 februarie împotriva lui U Cluj și pe 10 februarie contra Rapidului în Cupa României Betano, iar tehnicianul e de părere că adversarele vor avea un avantaj din cauza programărilor. „Această victorie înseamnă că putem să pronunțăm și noi cuvântul play-off, cu toate că suntem foarte departe.

Avem o șansă, doar că se întâmplă lucruri anormale. CFR, alături de FCSB, a obținut multe puncte în Europa. Probabil lumea ne consideră morți, nu suntem încă morți. Noi jucăm derby cu U Cluj, U Cluj joacă acasă marți și noi jucăm miercuri în deplasare la Arad. Jucăm cel mai important meci al sezonului, cel cu Rapid, marți, Rapid joacă vineri, noi jucăm sâmbătă derby-ul cu U Cluj.

E egalitate sau ce? Suntem desconsiderați pe față. E clar lucrul acesta. Sunt foarte nemulțumit, îi rog frumos să schimbe lucrurile astea. CFR nu e moartă! Avem derby cu U Cluj, ei joacă marți acasă, noi miercuri în deplasare. Jucăm cel mai important meci, cu Rapid, ei joacă vineri, noi jucăm sâmbătă. O zi în plus în perioada asta, în care se joacă din 3 în 3 zile, contează enorm”, a spus Daniel Pancu după .