Daniel Pancu joacă în Rapid – Steaua! De ce a ratat „Ronaldo de Giulești” sfertul UEFAntastic de acum 20 de ani

În pline negocieri cu FC Rapid pentru postul de antrenor, Daniel Pancu și-a făcut timp pentru a confirma că va fi prezent la meciul care are ca scop reeditarea sfertului din Cupa UEFA, din 2006
Iulian Stoica
27.05.2026 | 09:15
Daniel Pancu va juca în Steaua - Rapid, reeditarea sfertului UEFAntastic din 2006
Daniel Pancu va fi prezent în reeditarea sfertului UEFAntastic Steaua – Rapid. Fostul internațional român nu a putut fi pe teren la duelul din urmă cu două decenii.

Steaua – Rapid, după 20 de ani, pe Stadionul „Arcul de Triumf”

Joi, de la ora 20:00, Stadionul „Arcul de Triumf” va găzdui un meci de fotbal demonstrativ între foști jucători de la Steaua și Rapid. Partida va marca împlinirea a 20 de ani de la duelul dintre cele două grupări bucureștene din sfertul de finală al Cupei UEFA, ediția 2005-2006. Atunci, după două remize, echipa din Ghencea s-a calificat în semifinale, ca urmare a faptului că a înscris un gol în deplasare, regulă care în prezent nu mai există. Rezultatele celor două meciuri au fost 1-1, în Giulești, pe 30 martie 2006, și 0-0, pe Stadionul Național, pe 6 aprilie 2006.

În tur, antrenorii Răzvan Lucescu și Cosmin Olăroiu au contat pe: D. Coman – I. Rada, Maftei, M. Constantin – Bădoi, E. Dică (79′ V. Negru), S. Stancu, I. Stancu (46′ N. Grigore) – Buga, V. Moldovan (65′ Burdujan), D. Niculae, respectiv Carlos – Ogăraru, Goian, Ghionea, P. Marin – S. Paraschiv (67 Cristocea), Rădoi, N. Dică – Nicoliță (90+1 Neșu), A. Cristea (60′ Lovin), Oprița.

Au înscris Nicoliță (min. 5) și V. Moldovan (min. 50). În retur, distribuțiile au fost următoarele:

  • Steaua – Carlos – Ogăraru, Goian, Ghionea, P. Marin (78′ Lovin) – S. Paraschiv, Rădoi, N. Dică – Nicoliță, Andrei Cristea (90′ Bălan), Oprița;
  • Rapid – Coman – I. Rada, Maftei, M. Constantin – Bădoi, N. Grigore, S. Stancu, I. Stancu (64 E. Dică) – Buga (76′ Vasilache), V. Moldovan (70′ Burdujan), D. Niculae.

Pancu va juca la Rapid. De ce a lipsit de acum 20 de ani

Organizatorii au anunțat că la meciul de joi vor participa foarte mulți dintre „actorii” care s-au duelat pentru o semifinală europeană. În plus, la giuleșteni va evolua și marele absent al sfertului UEFAntastic, Daniel Pancu.

„Pancone”, care venise la Rapid în ianuarie 2006, sub formă de împrumut de la Beșiktaș Istanbul, nu a avut drept de joc în „dubla” cu Steaua deoarece jucase în toamna acelui sezon la echipa turcă în trei partide din Cupa UEFA. Forul fotbalistic european nu dădea voie unui jucător să evolueze la două echipe diferite în aceeași ediție a unei competiții europene.

Daniel Pancu a bătut Steaua pe Arena Națională la câteva zile după eliminarea din Cupa UEFA

Faptul că absența lui Pancu s-a simțit din plin la giuleșteni s-a confirmat și la meciul de campionat dintre Rapid și Steaua din acea primăvară. Pe 30 aprilie, tot pe Stadionul Național, giuleștenii au trecut de steliști cu 2-0, după ce „Pancone” a deschis scorul și a executat lovitura liberă din care a ieșit golul doi, marcat de Viorel Moldovan.

Steaua avea să câștige însă campionatul în acel sezon, după un duel dramatic cu Rapid, decis în ultima etapă. Atunci, jucătorii pregătiți de Cosmin Olăroiu s-au impus cu 4-0 la Vaslui, iar giuleștenii au pierdut la masa verde meciul de la Petroșani, cu Jiul, după ce arbitrul Anton Heleșteanu a eliminat cinci rapidiști și a întrerupt meciul în minutul 76.

Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
