Daniel Pancu, jurământ pentru suporterii Rapidului: „Nu voi merge niciodată la FCSB! Nu se pune problema”

Daniel Pancu regretă și în ziua de azi că a semnat cu FC Vaslui, însă rapidistul e sigur de un lucru în cariera sa de antrenor.

Daniel Pancu îi liniștește pe suporterii Rapidului: „Am mai spus-o de 10-20 de ani!”

Daniel Pancu e unul dintre cei mai iubiți jucători din istoria Rapidului, deși a jucat la Steaua înainte să scrie istorie în Giulești.

, moderat de Marian Codirlă că nu va antrena niciodată FCSB sau Steaua.

Deși FCSB e în căutarea unui antrenor, iar Pancu a jucat o săptămână în Ghencea, rapidistul jură că nu va accepta în ruptul capului să meargă la rivala Rapidului: „(n.r.Dacă Gigi Becali ți-ar face o ofertă de antrenor?). Niciodată, cum n-am făcut-o ca jucător, nu o s-o fac nici ca antrenor. Niciodată.

Nu se pune problema! Aici chiar pot să spun niciodată și am mai spus-o de 10-20 de ani. Singurul aspect la care va rămâne niciodată!”.

Daniel Pancu a jucat chiar trei meciuri pentru Steaua, printre care și „Unicul Derby”: „Am fost o săptămână în Ghencea. În ’96, după ce retrogradasem cu Poli Iași. Steaua aduna cei mai buni tineri jucători din țară. Am jucat într-un meci din Cupa Ligii, chiar într-un Steaua-Dinamo, în Ștefan cel Mare. Și într-un meci cu FC Brașov”, povestea rapidistul într-un interviu pentru .

Pancu nu a rămas la Steaua din cauza unei sume minore: „Nu s-au înțeles la preț, o diferență de 50.000 de dolari. Steaua nu plătea foarte mulți bani pe transferuri, nici contractele nu erau mari, dar se juca an de an în Champions League. Plus că vindeau foarte bine jucătorii. M-am întors la Iași, am început campionatul în Divizia B. Am stat cinci, șase etape și m-a sunat domnul Sichitiu de la Rapid. Ne-am înțeles și sunt mulțumit, chiar fericit de alegerea făcută”.

Daniel Pancu îl desființează pe Octavian Popescu: „Are nevoie de un fizic mult superior”

și nu crede că va reuși să progreseze dacă nu va pune masă musculară pe el: „Spune-mi un jucător tânăr care e lider și în teren și afara lui! Nici nu se problema în momentul ăsta de Octavian Popescu. Talent pur…

Dacă progresează din punct de vedere fizic, are nevoie pentru a face pasul, mult superior ăstuia pe care îl are. Poate ajunge ceva important, dar deocamdată nu se pune problema”, a mai spus Daniel Pancu.

Daniel Pancu, entuziasmat înainte de CM din Qatar: „Sunt absolut convins că va fi cel mai tare turneu final din istorie!”

Fostul jucător al naționalei știe de ce Campionatul Mondial din Qatar va fi cu totul diferit de toate celelalte ediții: „(n.r. Cine va câștiga în Qatar? Nu știu cine va câștiga dar sunt absolut convins că va fi cel mai tare turneu final din istorie! Jucătorii sunt în vârf de formă, pentru că suntem în plin campionat.

Înainte jucătorii erau epuizați după sezonul întreg, acum nu mai e așa. Chiar dacă au apărut și accidentări de ultimă oră”, a mai punctat Daniel Pancu.