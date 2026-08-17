Daniel Pancu la 49 de ani. Povești spumoase din copilăria „Diamantului din Nicolina”: a ajuns fotbalist pentru că știa… geografie!

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Pe 17 august, Cu un an înainte ca „Pancone” să schimbe din nou prefixul, FANATIK vă prezintă câteva episoade spumoase din copilăria celui care acum este idolul Giuleștiului. Primul „cadou” primit de legenda alb-vișiniilor a fost cartonașul roșu pe care l-a primit în derby-ul Rapid – Dinamo (0-1) de sâmbătă. „Sunt convins că Pancu știe că a greșit. Daniel a primit un cadou mai repede cu două zile pentru că luni, 17 august, este ziua lui. Este un cadou pe care nu și l-a dorit, dar important este să învețe ceva din această situație”, .

Daniel Pancu la vârsta de 49 de ani! A fost admis la fotbal pentru că știa geografie!

Daniel Pancu s-a născut la Iași, tatăl lui, Viorel, fiind un mare fan al Politehnicii. Firesc, puștiul care înoda picioarele copiilor din cartierul Nicolina, unde familia Pancu locuia, s-a dus la o selecție la gruparea ieșeană. Paradoxal, „Pancone” nu a fost reținut de Poli ca urmare a calităților sale sportive, ci a cunoștințelor geografice!

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Antrenorul de la grupa Poli 1977, regretatul Kurt Gross, care punea preț ridicat și pe educație, i-a întrebat pe puștii care voiau să devină noii idoli ai Copoului care e capitala județului Covasna. Iar cum răspunsul lui Daniel, Sfântu Gheorghe, a venit prompt, fostul „secund” al lui Gheorghe Constantin l-a pus pe Pancu primul pe lista copiilor selectați!

Supranumit „Diamantul din Nicolina”, Daniel Pancu a fost portar la început

Gross nu a intuit tehnicitatea ieșită din comun a celui care apoi a primit supranumele de „Diamantul din Nicolina”. Astfel, Pancu a început să joace fotbal organizat ca portar! Pancone avea însă aptitudini bune pentru postul pe care a început fotbalul. Dovadă a fost și meciul de poveste din Turcia, din 2005, dintre Fenerbache și Beșiktaș, în care ieșeanul a intrat în poartă în ultimele zece minute și a avut câteva intervenții de excepție pentru oaspeți, care s-au impus cu 4-3. După acel meci, Pancone a fost numit „Pantera din Kaidkoy”, după numele arenei lui Fener.

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a devenit jucător de câmp destul de rapid, după ce grupa lui a fost preluată de Dumitru „Mitică” Romilă. Cunoscut sub numele de Romilă I, fratele mai mare al fostului internațional Mihai Romilă II s-a ocupat la Poli de Pancu în tot junioratul. Când voia să se laude cu rezultatele muncii sale, Dumitru Romilă avea o metodă care nu dădea greș. Îi dădea mingea lui Pancu și-i spunea să se apuce de driblat colegii! Cărora le trebuia minute bune pentru a-i lua mingea actualului rapidist.

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Premiant până în clasa a 8-a

Una dintre condițiile pe care mama lui Pancu a avut-o pentru ca fiul ei să facă fotbal a fost obținerea de rezultate bune la școală. „Pancone” și-a ascultat mama: a fost premiant până în clasa a 8-a și nu a fost un elev modest nici în liceu.

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Interesul pentru educație s-a păstrat și apoi, Daniel fiind recunoscut ca unul dintre puținii fotbaliști pasionați de lectură. Indiferent de echipele la care a jucat, Pancone avea mereu o carte cu el în deplasări, cantonamente ori vacanțe.