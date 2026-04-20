Daniel Pancu, la CFR Cluj sau Rapid din vară? Condițiile puse de tehnician conducerii: “Doar la FCSB NU!”

Daniel Pancu a reușit lucruri impresionante la CFR Cluj. A luat echipa din jumătatea a doua a clasamentului și a calificat-o în play-off. Acum, antrenorul declară că se gândește serios să se bată la titlu cu U Cluj, U Craiova și Rapid. Iuliu Mureșan a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre viitorul tehnicianului, întrucât s-a vehiculat în ultima perioadă despre posibilitatea ca în vară să ajungă pe banca giuleștenilor.

Daniel Pancu, pe lista Rapidului pentru sezonul viitor

CFR Cluj este prima echipă de club la nivel de seniori pe care Daniel Pancu o pregătește în carieră, iar antrenorul a demonstrat că are calitate. A legat o serie impresionantă de victorii pe banca „feroviarilor” și rămâne cu șanse reale la o clasare pe podium.

Antrenorul de la CFR este un adevărat simbol în Giulești, iar Dan Șucu ar putea veni în vară cu o ofertă concretă pentru tehnician.

Ce contract are Daniel Pancu la CFR Cluj

, a declarat că este foarte mulțumit de Daniel Pancu și crede că va continua în Gruia și din sezonul viitor. Contractul său cu gruparea din Ardeal se prelungește automat dacă echipa obține o calificare în preliminariile cupelor europene.

„Noi trebuie să ne batem pentru podium. Locul 3 este realist. E mai greu în play-off să faci o serie de victorii. Pentru noi e important că echipa arată bine și luptăm până la ultima secundă. Am înscris la ultima fază cu FC Argeș. Sunt 3 puncte importante, dar atât. Nu pot să spun mai multe. E doar o victorie importantă. E posibil să ne batem la titlu. Dacă batem pe U Cluj, se reduce diferența. Depinde și ce fac celelalte echipele. Nu depinde doar de noi. De asta eu sunt mai rezervat. Eu aș fi foarte mulțumit cu un podium.

Contractul este rezolvat. Dacă terminăm pe un loc care ne duce în cupele europene, automat contractul lui Pancu se prelungește cu un an. Nu știu dacă Pancu ar merge la Rapid. Eu cred că va rămâne la noi chiar dacă nu prindem cupele europene. Eu așa simt. Ne înțelegem foarte bine. Toată ziua vorbim. Eu așa cred că se va întâmpla. Lucrurile se pot discuta. Dacă suntem foarte mulțumiți și își dorește să rămână, îi putem satisface dorințele”, a declarat Iuliu Mureșan la FANATIK SUPERLIGA.

Ce trebuie să facă Neluțu Varga pentru a-l păstra pe Pancu la CFR Cluj. Discuția purtată cu Giovanni Becali

Giovanni Becali, cel mai cunoscut impresar din România, a analizat situația lui Daniel Pancu. Agentul FIFA a purtat o discuție cu antrenorul și a explicat condițiile în care tehnicianul își va prelungi înțelegerea cu „feroviarii”. Mai mult, Neluțu Varga îl apreciază enorm pe „Pancone” și este dispus să îi satisfacă toate pretențiile. Giovanni Becali a precizat însă că fostul selecționer al naționalei U21 este un profesionist desăvârșit și va intra în dialog cu orice club, în afară de FCSB.

„Eu am vorbit aproape o jumătate de oră cu el. Am vorbit și cu Neluțu, și apoi cu Pancu. A spus că vrea să rămână. Este un club cu trofee, unde vezi doar cupe în vitrină. A spus că vrea să rămână, dar nu în condițiile astea. Are nevoie de 5-6 jucători. Mulți vor pleca în vară, mai ales cei trecuți de o anumită vârstă. Vrea condiții care să îi asigure performanța. Vrea siguranță și pe partea financiară. E nevoie de liniște.

Mi-a spus Daniel despre ce este vorba. Are o clauză, e adevărat. Dacă ajunge în cupele europene, contractul se prelungește. Se pot adăuga niște bani la contract, câteva mii în plus. Neluțu a spus: nu e problemă. De 7 jucători are nevoie. Vrea să își facă o bancă precum are Craiova. Are niște idei. Nimic nu îl poate împiedica dacă vine o ofertă mai bună. Uite Rapidul. Are un antrenor care, cu bune și cu rele, e acolo și poate să își îndeplinească un obiectiv. Poate să vină o ofertă de la Rapid. CFR trebuie să înțeleagă situația. Pancu, în afară de FCSB, acceptă orice ofertă. Nu vrea el la FCSB. A fost odată ca jucător la Gigi, la palat. A spus că nu poate. Am avut discuții cu Gigi. A spus clar: «Nea Giovanni, nu pot. Poate să îmi dea cât vrea, nu pot».

Neluțu a zis: «Tati, e totul rezolvat. Cât vrea, ce vrea, se rezolvă». A acceptat greu Pancu să vină în Gruia. Și salariul era unul modest, unul civilizat, 15-17 mii de euro nu e un salariu mare la Cluj. A acceptat să intre în jocul ăsta. Și-a făcut un brand și o imagine. Pancu a intrat în foc. A avut și puțin noroc, face parte din joc. Neluțu a zis: «Ce vrea Daniel, aia va avea. Să își aleagă jucătorii»”, a precizat Giovanni Becali la Giovanni Show.