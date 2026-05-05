Daniel Pancu, la Rapid! Giovanni Becali confirmă mutarea bombă: ”Da, e adevărat!”. Exclusiv

Daniel Pancu, la Rapid! Giovanni Becali confirmă mutarea bombă: "Da, e adevărat!"

Daniel Pancu va fi noul antrenor al Rapidului! Impresarul Giovanni Becali a confirmat mutarea în exclusivitate pentru Fanatik. Primele reacții după anunț.
Răzvan Rădulescu
05.05.2026 | 15:58
Daniel Pancu merge la Rapid! Vestea momentului în fotbalul românesc. Cunoscutul impresar Giovanni Becali a confirmat mutarea în exclusivitate pentru FANATIK. Mutarea-bombă are loc chiar după ce Pancu, antrenor la CFR Cluj, a învins-o pe Rapid în Giulești, scor 2-1.

Daniel Pancu va fi noul antrenor al Rapidului! După play-off-ul dezastruos, în care Costel Gâlcă nu a redresat corabia, în Giulești se pregătește o schimbare din temelii. ”Pancone”, care a reușit să facă minuni pe banca lui CFR Cluj, va prelua Rapid, echipa patronată de Dan Șucu. Mutarea a fost confirmată pentru FANATIK de impresarul Giovanni Becali.

„Pot să vă spun doar atât: da, e adevărat, Pancu merge la Rapid. Nu pot să spun mai multe. Eu îi respect mult și pe Neluțu Varga, și pe Dan Șucu și nu vreau sa discut mai multe. E o alegere pe care Daniel Pancu a făcut-o cu inima!”, a declarat impresarul Giovanni Becali în exclusivitate pentru FANATIK. Informația venirii lui Daniel Pancu la Rapid a fost prezentată în premieră de digisport.ro.

Cum a fost primit Pancu în Giulești

Daniel Pancu a avut parte de o primire fantastică pe Giulești la meciul Rapid – CFR Cluj 1-2, din etapa a 7-a a play-off-ului SuperLigii. Fanii nu au uitat de perioada extraordinară petrecută de ”Pancone” la clubul ”alb-vișiniu”, atât ca jucător, cât și ca antrenor când echipa se afla în ligile inferioare.

Chiar dacă de această dată a venit ca adversar, suporterii rapidiști și-au arătat dragostea față de legenda clubului. Tot stadionul i-a scandat numele înainte de începerea jocului, iar tehnicianul i-a salutat și i-a aplaudat pe fani.

Pancu și-a anunțat revenirea la Rapid

Imediat după victoria obținută cu CFR Cluj în Giulești, Daniel Pancu a anunțat că într-o zi se va întoarce să antreneze Rapidul, dar nu a oferit mai multe amănunte despre momentul în care se va întâmpla acest lucru.

”Suporterii sunt recunoscători, chiar dacă au trecut șase ani de când am plecat. Consider că am fost îndepărtat nemeritat atunci, pentru că echipa juca un fotbal foarte bun și domina adversarii. Au fost câteva meciuri în care mingea nu a vrut pur și simplu să intre în poartă. Sunt convins că, într-o zi, mă voi întoarce.

În ceea ce privește viitorul, am contract și trebuie să terminăm pe locul 3. Locul 4 înseamnă baraj, locul 2 alt obiectiv. Am o relație bună cu jucătorii, atmosfera este foarte bună și îmi place aici.

Vom vedea ce va fi, mai sunt câteva săptămâni și sperăm să încheiem sezonul cât mai bine. Nu fac calcule. Mai sunt trei meciuri și vrem să obținem cât mai multe puncte. Sper ca, în meciul cu Craiova, să marcăm din puține ocazii și să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Pancu.

Răzvan Rădulescu
Răzvan Rădulescu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în presă la nivel de practică în anul 2020. A scris articole de presă pentru Hotnews.ro, secțiunea sport și Digisport.ro. În 2022, a debutat în presă, atunci când s-a angajat la Eurosport.ro.
