Daniel Pancu, lăudat de un dinamovist înaintea derby-ului cu FCSB. Ce a schimbat la Rapid

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Daniel Pancu primește laude dintr-o direcție surprinzătoare înaintea derby-ului Rapid – FCSB! Victor Becali, cunoscut pentru simpatia sa față de Dinamo, a remarcat transformarea giuleștenilor sub comanda fostului atacant. Impresarul consideră că Rapid nu s-a întărit spectaculos prin transferuri, dar a câștigat ceva mult mai important: atitudinea. În exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA, Becali a analizat și lupta pentru titlu, avertizând că FCSB nu trebuie scoasă din calcule.

Daniel Pancu, lăudat de Victor Becali înainte de Rapid – FCSB: „E rapidist, e al lor! Se potrivește perfect”

Rapid se pregătește de derby-ul cu FCSB, iar din partea lui Victor Becali. Impresarul a remarcat schimbarea de mentalitate a giuleștenilor și consideră că aceasta este principala diferență față de sezonul precedent.

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Potrivit lui Becali, Rapid a mai avut perioade în care s-a aflat în fruntea clasamentului, însă acum echipa arată diferit prin modul în care fotbaliștii abordează partidele: „La Rapid îmi place atitudinea, una pe care n-au avut-o până acum, în ciuda faptului că anul trecut erau chiar și pe primul loc după câteva etape. În perioada asta, anul trecut, erau acolo, sus, iar Rapidul este schimbat acum. Daniel Pancu e rapidist, e al lor. E acolo, s-a întors acasă, se potrivește perfect”, a declarat Victor Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Becali a identificat marea schimbare de la Rapid: „N-au cumpărat ca FCSB și Craiova, dar au atitudine”

Victor Becali consideră că este cu atât mai important cu cât giuleștenii nu au făcut investiții spectaculoase în lot. Spre deosebire de FCSB și Universitatea Craiova, echipe care au mizat pe achiziții importante, Rapid a reușit, în opinia impresarului, să își îmbunătățească evoluțiile fără o campanie de transferuri impresionantă: „Nu s-a întărit Rapidul, nu au făcut achiziții importante, nu au cumpărat la fel ca FCSB, Craiova, dar au atitudine”, a mai explicat Victor Becali.

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Deși a apreciat evoluția Rapidului, Victor Becali nu crede că lupta pentru campionat se va limita la echipele aflate în prezent în partea superioară a clasamentului. Celebrul impresar a transmis că FCSB are în continuare argumente pentru a reveni în cursa pentru titlu și că nu trebuie subestimată: „Eu zic că și FCSB va fi în lupta la titlu, nu doar cele trei din frunte”, a afirmat Victor Becali.

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Victor Becali a analizat și Dinamo: „Kopic nu trebuie uitat! Campos are o contribuție extraordinară”

Victor Becali nu a trecut cu vederea nici parcursul lui Dinamo, echipă pe care o apreciază pentru fotbalul practicat. Acesta a evidențiat munca lui Zeljko Kopic și contribuția lui Campos, insistând că rezultatele actuale trebuie privite și prin prisma schimbărilor produse anterior la club.

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„Dinamo e acolo, joacă bine, dar nu trebuie uitat ce a făcut Kopic acolo. Campos are o contribuție extraordinară, normal, Dinamo joacă un fotbal frumos”, a spus Victor Becali. Totuși, acesta a atras atenția că spectacolul oferit pe teren trebuie susținut și de rezultate: „Dar trebuie să câștige, că degeaba joacă frumos, iar în momentul ăsta arată bine”, a completat impresarul.

Dincolo de laudele adresate lui Daniel Pancu și de aprecierile pentru jocul lui Dinamo, Victor Becali a atras atenția asupra unui aspect esențial în lupta pentru titlu: constanța: „Să vedem cât pot rezista și cum vor gestiona momentele dificile, pentru că vor veni și acelea”, a concluzionat Victor Becali.