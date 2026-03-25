Daniel Pancu le-a dezvăluit turcilor care este arma României: ”Putem profita”

Fost jucător în Turcia la Beșiktaș și Bursaspor, Daniel Pancu, în vârstă de 48 de ani, este conștient de dificultatea întâlnirii din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială, însă a spus clar că România are o armă în jocul de la Istanbul.

Daniel Pancu a făcut analiza meciului Turcia – România

Tehnicianul formației CFR Cluj a observat problemele pe care le au în ofensivă turcii și consideră că dacă naționala României va reuși să marcheze prima va o șansă mare de a câștiga, mai ales că toată presiunea din stadion se va muta pe umerii jucătorilor lui Vincenzo Montella.

”Am urmărit naționala Turciei. Are mari probleme în atac. Contraatacul va fi arma noastră. Turcia este favorită, dar nu mare favorită. E posibil să aibă probleme din cauza emoțiilor. Dacă vom da primul gol, un gol din faze fixe… Dacă vom marca primul gol, turcii vor avea probleme, va apărea dezorganizarea și tot stadionul va pune presiune. Noi putem profita.

Dacă nu vom marca primul gol, va fi aproape imposibil să ne calificăm. Atmosfera va conta, dar nu va fi Beșiktaș pe teren, ci echipa națională și e o diferență. Mircea Lucescu este atuul României. Nimeni nu știe caracteristicile fotbalului din Turcia mai bine decât el. A antrenat echipa națională a Turciei, a antrenat la Galatasaray și la Beșiktaș. Putem profita de asta”, a declarat Pancu, conform .

Edi Iordănescu, mesaj emoționant înaintea partidei de la Istanbul

Lumea fotbalului românesc a arătat susținere necondiționată pentru echipa națională înaintea duelului cu Turcia. Fostul selecționer Edi Iordănescu, omul care i-a dus pe ”tricolori” la EURO 2024, consideră că în fața unei reprezentative pline de jucători care evoluează la marile echipe ale Europei.

”În momentele cu adevărat importante, diferența nu o fac doar tactica sau forma de moment, ci energia colectivă din jurul echipei. Barajul cu Turcia este mai mult decât un meci – este o șansă, o responsabilitate și o oportunitate de a demonstra cine suntem cu adevărat.

Echipa națională are nevoie de echilibru, de încredere și de luciditate. Are nevoie de claritate în joc, de disciplină, dar și de curajul de a juca cu personalitate. Sunt convins că băieții înțeleg miza și vor da totul pentru acest obiectiv. Dar la fel de important este și cadrul din jurul lor.

Suporterii pot face diferența. În astfel de momente, energia transmisă din tribune și din spațiul public contează enorm. Critica nu ajută acum. Presiunea negativă nu construiește. Avem nevoie de unitate, de încurajare, de mesaje pozitive care să ridice, nu să apese.

Haideți să fim alături de echipă cu încredere și respect. Să le oferim acel sprijin care poate face un jucător să alerge încă un metru, să câștige încă un duel, să ia o decizie inspirată în momentele-cheie! Acum este despre noi toți. Despre cum știm să fim împreună și să ne susținem naționala! Mult succes, România!”, a transmis Edi Iordănescu.

”Tricolorii” au ajuns la Istanbul

Echipa națională a României a ajuns miercuri la prânz la Istanbul și . ”Tricolorii” au venit cu autocarul de la aeroport și au fost așteptați de câțiva fani în fața stabilimentului.

Partida Turcia – România, din semifinalele barajului pentru calificarea la Cupa Mondială, se va desfășura joi, 26 martie, de la ora 19:00. Întâlnirea de pe Beșiktaș Arena va fi condusă de o , avându-l la centru pe Francois Letexier.

Învingătoarea acestui joc se va califica mai departe, unde va întâlni, în deplasare, câștigătoarea duelului din Slovacia și Kosovo. Finala barajului este programată 5 zile mai târziu, pe 31 martie.