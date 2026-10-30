Daniel Pancu, lecție dură pentru Șucu Jr: „Mă așteptam să joace slab. Sper că a înțeles ce înseamnă fotbalul profesionist”

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Așa cum FANATIK a anunțat încă din dimineața zilei de vineri, Andrei Șucu a fost titular în echipa lui Daniel Pancu pentru meciul cu Csikszereda. Antrenorul Rapidului a dezvăluit după meci că se aștepta la un meci slab din partea sa, neavând minute foarte multe la seniori, însă a explicat că rămăsese dator, întrucât era unicul fotbalist tânăr care nu începuse niciun meci ca titular în acest sezon. După acest meci, Pancu speră ca Andrei Șucu să fi înțeles că mai are mult de muncit pentru a face față la nivelul primei ligi.

Andrei Șucu, lecție învățată după Rapid – Csikszereda? Concluziile lui Daniel Pancu

Daniel Pancu l-a introdus pe Andrei Șucu pe finalul meciului cu FC Argeș, iar fiul patronului de la Rapid a reușit să înscrie în prelungiri, deși a avut la dispoziție doar câteva minute. Acest lucru pare că s-a revărsat ca o povară pentru antrenorul Rapidului, întrucât după meciul cu Csikszereda

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Astfel, fiind ultimul „under” care nu a fost titular în acest sezon, Prestația sa nu a fost una solidă, lucru ce a condus la schimbarea sa de la pauză. „Pancone” este sigur că după meciul de astăzi, Șucu Jr. va înțelege că are nevoie de mult mai multă muncă până va putea face față împotriva echipelor de pe prima scenă fotbalistică din România.

„A fost nemulțumit încontinuu de situația lui. Chiar dacă eu îi explic. Este totuși un copil care împlinește 18 ani. Prefer să-l folosesc în momente bune, când am nevoie de el. Am tot încercat să-i acord minute, pentru că nici pentru mine nu este o situație ușoară. Am considerat că astăzi, jucând cu ultima clasată, este momentul prielnic să joace o repriză ca titular, pentru că rămăsese singurul tânăr ce nu începuse titular în acest sezon. A fost alegerea mea pentru că țin la relația cu fotbaliștii. Nu schimbă cu nimic părerea mea. Este un copil ce are nevoie de minute pentru a juca.

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Avem parteneriat cu Ștefănești, poate oricând să joace acolo, dar ține doar de el. Cum vă spun public, așa îi explic și lui. Nu poți să sari peste niște etape decât dacă ești fenomen. Trebuie să joci, eu nu mă așteptam la altceva. Încă a fost bine. Nici nu avea cum… avea 2 minute cu FC Argeș și apoi niciun minut, cum să joace un copil bine? El nu este un copil de 18 ani, pentru că este băiatul patronului. Nu este o situație dificilă, doar că trebuie să înțeleagă. Dacă până acum nu a înțeles, de azi va înțelege foarte bine cum stau lucrurile la fotbal profesionist. De astea nu-ți dai seama decât după ce le simți, altfel nu ai cum”, a declarat Daniel Pancu la finalul meciului cu Csikszereda.

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Cum a analizat Daniel Pancu victoria cu Csikszereda? Fanii au fost al 12-lea jucător

Marian Aioani a salvat-o pe Rapid în câteva rânduri la scorul de 0-0, iar Daniel Pancu este de părere că, ținând cont de modul în care arătat echipa sa în acest meci, ar fi fost o misiune extrem de dificilă să răstoarne scorul dacă Csikszereda ar fi marcat. Totuși, el crede că aportul fanilor ar fi fost decisiv într-o astfel de situație.

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„Mult mai greu decât ne-am așteptat, dar important era să luăm cele trei puncte. Orice alt rezultat ar fi putut continua această atmosferă. Totuși, am avut trei jocuri în șase zile. Avem un lot numeros și valoros, am încercat să le dau minute și în Cupa României. A contat mai mult prospețimea lor, decât forma sportivă. Nu știu dacă mai reveneam dacă primeam gol. Galeria nu s-a oprit o secundă din cântat, n-au protestat la adresa antrenorului, jucătorilor… nu cred că mai întorceam, dar cu ei în spate cred că puteam. Așa se încurajează o echipă. (n.r. – Kramer) A primit o lovitură foarte puternică. Nu știam dacă vrea schimbare sau nu, dar a fost vorba de o lovitură. Este un caracter mare. Dacă vrem să revenim în cupele europene trebuie să revenim la echipa sa salahori. Am avut ocazii multe, dar avem multe momente de superficialitate. Devenim echipă lungă și suntem ușor de prins pe contraatacuri”, a mai declarat Daniel Pancu.