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Giuleștenii au tremurat serios în meciul de pe teren propriu cu FC Voluntari. Ilfovenii au deschis scorul, însă echipa lui Daniel Pancu a reușit să întoarcă rezultatul după pauză. La final, antrenorul celor de la Rapid a tras concluziile.

Rapid, victorie chinuită cu FC Voluntari. Daniel Pancu: „Am spart ceva în vestiar”

după ce a fost condusă la pauză. Ilfovenii au deschis scorul în minutul 12. Șuteu a centrat, iar Mihai Roman a înscris cu o lovitură de cap. Giuleștenii au avut mai multe situații până la pauză, prin Stojilkovic, Rareș Pop și Alex Dobre, dar nu au reușit să-l învingă pe Jurhar.

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a întors însă partida în repriza secundă. Rapid a egalat în minutul 58, după lovitura de cap a lui Kamara. Lovitura de grație a venit în minutul 86. Olimpiu Moruțan a centrat din corner, iar Lars Kramer a înscris cu capul pentru 2-1. Rapid a ajuns astfel la 18 puncte după primele nouă etape.

Daniel Pancu a purtat două ținute în timpul meciului din Giulești. La pauză, antrenorul Rapidului a renunțat la pantalonii eleganți și tricoul polo vișiniu și a revenit de la vestiare în echipamentul standard al clubului de sub Podul Grant. Tehnicianul a explicat că a fost nevoit să se schimbe după ce a spart ceva în vestiar: „M-am schimbat la pauză. Am spart ceva în vestiar și de asta m-am schimbat”.

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Marea problemă a Rapidului. Concluziile lui Daniel Pancu după 2-1 cu FC Voluntari

La finalul jocului, Daniel Pancu și-a lăudat jucătorii pentru felul în care au luptat pentru victorie, însă a recunoscut că mai sunt multe lucruri de pus la punct. Tehnicianul este nemulțumit de numeroasele ocazii ratate de echipa sa. Acesta a precizat și că Rapid va disputa un meci amical cu Genoa în pauza provocată de partidele echipelor naționale.

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„Bine că am reușit să câștigăm încă trei puncte. Sunt epuizat. Avem aceeași problemă. Avem câte 10 ocazii pe meci. La fel s-a întâmplat și cu Dinamo. Sunt puțin îngrijorat. Dăm prea puține goluri. Suntem în etapa a 9-a. Ar fi trebuit să dăm minimum 20 de goluri. Avem valoare foarte mare, ne creăm ocazii, dar s-ar putea să avem o problemă. Deja sunt nouă etape. Să sperăm că mă înșel.

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În schimb, modul în care echipa a luptat poate prevesti ceva bun. Avem probleme la ultima pasă. Poate e presiune, nu știu. Trebuie să rezistăm și la presiune dacă vrem să câștigăm ceva. Sunt multe lucruri fantastice în aceste nouă etape, dar stăm rău la numărul de goluri. Pentru mine devine o problemă.

Play-off-ul și play-out-ul reprezintă cea mai importantă parte a campionatului. Cine știe? Noi, prin martie, o să ajungem la cea mai bună formă. Pe mine mă ajută experiența de la orice echipă. Acum sunt legat de echipa de suflet. Echipa luptă. Luptă și crede. Până la urmă, mingea intră în poartă. Și universul lucrează când crezi în tine. E foarte benefic amicalul cu Genoa. Mi-aș dori să jucăm în fiecare zi cu Genoa. E foarte benefic pentru jucători”, a mai spus Daniel Pancu la