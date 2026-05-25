Daniel Pancu merge luni seară pe Giulești la Rapid – Universitatea Craiova: „S-au stabilit în mare toate detaliile”. Răspuns acid pentru Varga și Mureșan

Daniel Pancu (48 de ani) a vorbit despre revenirea la Rapid. Tehnicianul a avut un parcurs impresionant pe banca lui CFR Cluj, însă va părăsi echipa într-un context extrem de tensionat, fiind într-un adevărat război cu patronul Neluțu Varga și președintele Iuliu Mureșan. Tehnicianul a oferit ultimele detalii cu privire la acordul cu echipa sa de suflet.

Daniel Pancu și-a dorit foarte mult să revină la Rapid, . Tehnicianul a dezvăluit că situația cu privire la sosirea sa în Giulești se va clarifica doar după oficializarea despărțirii de actuala sa echipă, CFR Cluj. „Sper să mă înțeleg zilele astea cu CFR (n.r. în privința rezilierii). N-ar trebui să fie niciun fel de problemă, ar trebui să fie o formalitate în mod normal. Nu am mai discutat cu ei (n.r. cu cei de la CFR). Nu a plecat de la mine și mă opresc aici. Funcționez doar pe bază de respect. Mă respecți, ai tot respectul meu.

Nu mă respecți, la revedere. E un subiect despre care nu am ce discuta. A doua zi s-a simțit dator, nu știu ce a fost în mintea domnului (n.r. Iuliu Mureșan)”, a spus Daniel Pancu. Tehnicianul a oferit ulterior noi detalii despre viitorul său și negocierile cu Rapid.

„S-au stabilit în mare toate detaliile, dar trebuie întâi să termin cu CFR și mai apoi sunt celelalte condiții, încă nu s-a îndeplinit niciuna până acum. Poate termin săptămâna aceasta cu CFR și voi spune după aceea. Pe 15 iunie va începe pregătirea, atât la Rapid cât și la CFR. Nu mă mai văd antrenând CFR-ul, sincer. Mai am contract doi ani (n.r. râde). Prima condiție e să devin liber. Dacă CFR nu vrea mâine (n.r. marți) să mă lase decât în alte condiții… habar n-am.

Nu voi vorbi eu cu cei de la CFR, are cine să vorbească. Eu iubesc presiunea. Eu vreau să antrenez Beșiktaș și fug de Giulești? Giuleștiul are 14.000, stadionul lui Beșiktaș are 42.000”, a spus tehnicianul, conform . , iar .

Daniel Pancu va fi prezent în Giulești la Rapid – Universitatea Craiova

Tehnicianul a confirmat că va renunța din nou la o sumă importantă de bani pentru a reveni la echipa unde a scris istorie. De asemenea, acesta a anunțat că va fi prezent în Giulești pentru . „Eu renunț încontinuu la bani când ajung la Rapid, sunt aliniate niște astre.

Am renunțat la foarte mulți de-a lungul carierei. A fost mândria mea, orgoliul meu, a fost ceva în care am crezut, în starea asta a Rapidului. Am renunțat de multe ori. N-am trădat pe nimeni și nu o să trădez niciodată. Voi merge la meciul cu Craiova, sunt în vacanță”, a afirmat Daniel Pancu.