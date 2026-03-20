Daniel Pancu, mesaj acid după CFR – Rapid 1-0: „Dacă lumea îi vede pe ei campioni, de ce nu ne-ar vedea și pe noi?”

le-a adus față în față pe CFR Cluj și Rapid, într-un duel disputat în Gruia, iar soarta confruntării a fost decisă de un gol venit din partea lui Meriton Korenica în repriza secundă. , Daniel Pancu, s-a declarat mulțumit de modul în care jucătorii săi au evoluat în duelul cu formația giuleșteană.

Daniel Pancu a bătut-o pe Rapid și a avut un mesaj clar pentru jucătorii de la CFR Cluj

Daniel Pancu a prins din nou curaj după ce a bătut-o pe Rapid și anunță că nu renunță la lupta pentru primul loc. Tehnicianul de la CFR Cluj a avut un mesaj clar pentru rivalele din campionat și a lăudat mentalitatea pe care a găsit-o la trupa din Gruia, care îl ajută foarte mult în rezultatele foarte bune pe care le-a obținut de când l-a înlocuit pe Andrea Mandorlini.

”De când sunt aici, avem un singur joc când n-am marcat, dar și la Pitești am avut ocazii cât casa. Aici acasă, cred că sunt șapte, opt sau nouă meciuri, toate câștigate. Arătăm bine, bine de tot, aici în special. Am redevenit cea mai bună echipă pe anul ăsta, am trecut cu 3 puncte peste U Cluj. Ne doream aceste puncte pentru a rămâne în cursa asta. Eu doar la locul unu mă gândesc, cred că și jucătorii au început să conștientizeze. Dacă lumea o vede pe Rapid campioană, de ce n-ar vedea-o și pe CFR campioană?

Mentalitatea asta de învingător vine din tradiție, au fost cele mai importante puncte obținute de până acum. Sunt niște probleme de rezolvat cu licența, știți foarte bine. Până la următorul meci, cel cu Craiova, cred că o să se rezolve și o să arătăm ca o echipă mare. Meciul câștigat cu FCSB, 4-1, cred că a fost decisiv, am fi jucat în play-out, ar fi fost groaznic. Îmi doresc să fim sănătoși, să se rezolve și licența și apoi o să arătăm și mai bine”, a spus Daniel Pancu.

Daniel Pancu o bate din nou pe Rapid în SuperLiga. Serie incredibilă pe care tehnicianul o are la CFR Cluj

Venit pe banca lui CFR Cluj în locul lui Andrea Mandorlini, Daniel Pancu a fost o sperietoare pentru cei de la Rapid în acest sezon. Tehnicianul a avut 3 partide cu giuleștenii, prima în sezonul regulat, câștigată clar, 3-0, un egal în etapa a 3-a din Cupa României, 1-1, care a făcut ca echipa lui Gâlcă să fie eliminată din competiție, plus succesul obținut acum, în play-off, 1-0, după reușita lui Korenica.

Pentru cei de la CFR Cluj urmează un meci în deplasare, contra celor de la Universitatea Craiova, formație care este lider în play-off în urma succesului obținut cu Dinamo, 1-0. Oltenii au reușit să o elimine pe trupa lui Daniel Pancu, în sferturile de finală din Cupa României, după un succes cu 3-1 în urma unei partide care a fost dusă până în prelungiri.

Datorită victoriei pe care au obținut-o cu Rapid, cei de la CFR Cluj sunt acum la borna 30 și au de recuperat doar 3 puncte până la liderul din play-off. De notat că din momentul în care a preluat-o pe CFR Cluj, Daniel Pancu are 12 victorii din 13 meciuri posibile în campionat, serie care a fost întreruptă doar de eșecul din etapa trecută, 1-2, cu Universitatea Cluj.