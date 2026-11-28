ADVERTISEMENT

Duelul dintre Rapid și Botoșani este programat duminică, 29 noiembrie, de la ora 20:00, în etapa a 17-a a SuperLigii. Înaintea acestui duel, Daniel Pancu a vorbit despre adversara din Moldova, dar și despre problemele actuale pe care le are la echipă, în special situația jucătorilor care vor intra în ultimele luni de contract.

Daniel Pancu, despre FC Botoșani: „Mă aștept la un joc în care putem avea surprize”

Tehnicianul Rapidului nu crede că suprafața de joc va reprezenta un avantaj sau un dezavantaj pentru vreuna dintre echipe, însă se așteaptă ca schimbarea de antrenor să le dea un impuls moldovenilor.

ADVERTISEMENT

„Nu are nicio legătură terenul. Și noi și ei vom juca pe aceeași suprafață. Este o echipă care probabil își va recâștiga entuziasmul. E o schimbare de antrenor. E un antrenor important care vine dintr-o grupă a unei competiții europene. Normal că nu a avut timpul necesar la dispoziție.

I-am studiat puțin stilul, nu știu dacă va apela la ideile lui de la primul joc. Mă aștept la un joc în care putem avea surprize și va trebui să fim pregătiți să suferim pentru că sunt puse în joc trei puncte importante”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu, despre jucătorii cu contractele pe final: „Eu i-aș dori pe toți în continuare”

Rapidul are și o serie de probleme de rezolvat în perioada următoare, mai ales în ceea ce privește situația fotbaliștilor . Pancu a transmis că și-ar dori ca aceștia să continue în Giulești, însă deciziile finale aparțin conducerii clubului.

ADVERTISEMENT

„Mai avem puțin. Patru jocuri de campionat și unul de Cupa României, apoi problemele vor avea sau nu rezolvare. Vom vedea după 20 decembrie. În primul rând nu sunt manager. Ca antrenor, trebuie să mă pun la dispoziția clubului, iar deciziile clubului le voi respecta.

ADVERTISEMENT

Dintre toți jucătorii cărora le expiră contractul, unul singur nu joacă în momentul de față. A trecut printr-o situație… Nu știu dacă a fost vina lui, vina clubului. S-a operat a doua chiar când am început pregătirea. Mă refer la Manea. Restul joacă, de obicei titulari. Deci, eu i-aș dori pe toți în continuare.

Vedem cum vom termina aceste jocuri. Vedem ce se întâmplă în iarnă. Nu cred că există motive de îngrijorare, dar vor fi cu siguranță în viitor. Eu mă gândesc și pun întrebarea asta mereu celor din conducere: Puneți-vă în locul meu, al jucătorilor, al suporterilor, cu 8-10 etape înainte de final să ai șase jucători cărora le expiră contractul într-o lună. Care va fi reacția lor? Își vor rupe dintele în cramponul adversarului sau vor sta pe margine, vor fi accidentați sau nu vor fi pregătiți. Cu toți cu care am vorbit, au spus că-și vor respecta contractele și vor da totul pentru echipă. Este o nesiguranță”, a spus antrenorul Rapidului.

ADVERTISEMENT

Pancu, comparație cu Dinamo și Craiova: „E departe rău de tot ca nivel”

echipelor din campionat, remarcând jocul lui Dinamo, dar și diferențele pe care le vede între Universitatea Craiova și Rapid. Antrenorul afirmă că echipa sa are fluctuații de formă ceea ce îl determină să privească ecuația titlului cu mai multă rezervă.

„ (n.r. – De ce Rapid nu e inclusă în lupta la titlu?) Pentru că Dinamo joacă un fotbal plăcut ochiului, bine structurat, rămas de la antrenorul din sezoanele trecute, cu mici ajustări cu jucători buni. Craiova e departe rău de tot ca nivel. Au o structură, un sistem, jucători, profil, Europa, jucători de națională.

Noi avem fluctuații. Avem momente în care sunt absolut convins că putem fi campioni și momente în care mă mai gândesc să folosesc cuvântul campion sau nu. Sunt lucruri asumate, obiective. Obiectivul meu personal, individual, contractual, este să termin în primele șase. Dar știți foarte bine că nu pot să fiu mulțumit cu locul cinci sau locul șase”, a afirmat Pancu.

Daniel Pancu, mesaj emoționant despre Europa: „Mi-e dor rău de un meci european în Giulești”

La finalul conferinței, tehnicianul Rapidului a vorbit despre dorința de a trăi din nou serile europene pe stadionul din Giulești. Pancu a transmis că revenirea în competițiile continentale reprezintă un moment pe care îl așteaptă atât el, cât și jucătorii, conducătorii și suporterii clubului.

„Sper să vină ceva la final de an, pentru că, personal, și cred că e valabil și pentru jucători, conducători, nu mai spun de suporteri… Mi-e dor rău, rău de tot de un meci european! Poate să fie și cu ultima echipă din Europa, din lume, dar mi-e dor rău de un meci european în Giulești. Vă dau cuvântul meu de onoare, mi-e dor rău de un astfel de moment”, a declarat Daniel Pancu la conferința de presă premergătoare partidei cu FC Botoșani.