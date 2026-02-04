Daniel Pancu, întrebat frontal despre viitorul jucătorului de la CFR Cluj: ”Dacă pleacă, vor trebui să vină doi fundași”. Video

ADVERTISEMENT

CFR Cluj se află într-o luptă acerbă pentru a prinde un loc de play-off în SuperLiga, dar Daniel Pancu ar putea rămâne fără un titular. Mesajul antrenorului pentru oamenii din conducere a fost unul extrem de clar.

Mesajul lui Daniel Pancu în cazul unei plecări a lui Matei Ilie

În conferința de presă premergătoare meciului cu UTA, din , Daniel Pancu a vorbit despre posibilitatea plecării fundașului central Matei Ilie și a recunoscut că ar fi o pierdere uriașă.

”Nu știu dacă va pleca sau nu, clubul e pe primul plan. Sigur că orice plecare a unui jucător important, cum este Matei în momentul de față, e importantă. Sigur prima variantă o avem la dispoziție aici, vorbim despre Masic, dar din punctul meu de vedere, cuplurile care sunt cel mai greu de omogenizat sunt cele de fundași centrali.

La mijlocași centrali lucrurile sunt mai ușoare pentru că mai ai pe cineva în spatele tău, dar cele mai grele sunt la fundași centrali, ori în momentul de față Sheriff Sinyan și Ilie formează un cuplu de fundași centrali sudat. Așa că va fi o pierdere, cu siguranță”, a declarat Pancu.

Dorința lui Pancu în cazul plecării lui Matei Ilie

Tehnicianul formației din Gruia a ținut să transmită conducerii clubului din Gruia că, în cazul în care Matei Ilie va fi cedat în această iarnă, ar avea nevoie de încă doi fundași centrali pentru a întări lotul.

”Dacă pleacă Matei, vor trebui să vină doi fundași, nu unul. Suntem pe finalul perioadei de transferuri, situația pentru mine nu e plăcută, dar în același timp provocările astea îmi plac. Și, din ce știu, se lucrează la sosiri”, a spus Daniel Pancu.

Ce oferte are Matei Ilie

Impresarul lui Matei Ilie, Pino Letterio, a mărturisit la începutul anului că există mai multe cluburi din Europa și din Arabia Saudită care îl urmăresc intens pe fundașul în vârstă de 23 de ani.

”Nu vă pot da nume de echipe, dar nu ascund că, în acest moment, avem contacte în Portugalia, Rusia, Olanda, Belgia, Turcia, Cipru și Arabia Saudită. E vorba despre un interes real pentru Ilie, dar nu am ajuns cu nimeni momentan la nivelul ultimului pas, adică o ofertă concretă. Lucrurile sunt însă destul de avansate pe anumite piste”, afirma agentul, pentru .

CFR Cluj a renăscut sub comanda lui Daniel Pancu

După o primă parte de sezon dezastruoasă, CFR Cluj are o . Cu noul antrenor, ardelenii au reușit 7 victorii, un rezultat de egalitate și au înregistrat p singură înfrângere.

Pentru echipa din Gruia urmează partida din deplasare cu UTA, programată miercuri, 4 februarie, de la ora 18:00. Înaintea acestui joc, feroviarii se află pe locul 9, cu 35 de puncte, la 4 puncte în spatele lui FC Botoșani, formație aflată pe ultima poziție care duce în play-off.