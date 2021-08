Daniel Pancu, mesaj ferm înainte de Rapid – FCSB: „Să nu mai vorbească nimeni de noi ca despre o echipă nou-promovată!”. Exclusiv

Fostul mare jucător al Rapidului e convins că meciul de duminică seară dintre Rapid și FCSB , iar suporterii alb-vișinii vor crea o atmosferă unică pe Arena Națională.

FANATIK a stat de vorbă cu „Pancone” înainte de primul derby al Rapidului în Casa Pariurilor Liga 1 după șase ani de zile, iar giuleștenii la meciurile de acasă din ultimii zece ani.

Daniel Pancu, despre cea mai frumoasă amintire din derby-urile cu Steaua: „A fost o situație specială!”

Fostul mare jucător și antrenor al Rapidului și-a adus aminte de duelurile de foc în derby-urile împotriva Stelei, însă una dintre cele mai frumoase amintiri rămâne golul victoriei înscris pe Ghencea pe 4 mai 2011: „Am foarte, foarte multe amintiri de la meciurile cu Steaua. Astfel de meciuri sunt foarte importante și pentru suporteri. Au fost mai multe amintiri plăcute cu Steaua și sunt meciurile care contează cel mai mult.

În mod firesc meciurile în care am marcat goluri sau am câștigat. Totuși pentru mine rămâne meciul din Ghencea când am marcat și am câștigat cu 1-0. A fost o situație mai specială atunci”.

Pentru idolul Giuleștiului, meciul cu FCSB rămâne un mare derby, mai ales că este primul al Rapidului de la revenirea în Liga 1, iar pe Național Arena se anunță o atmosferă incendiară: „Normal că e derby! Cum să nu fie? Chiar nu înțeleg. De ce să nu fie? E un meci foarte important pentru Rapid și e primul derby în Liga 1 după șase ani. E foarte normal. Totdeauna orgoliile au fost mari și e un început perfect de sezon pentru Rapid. Au toate atuurile. Oameni sunt dornici să vadă astfel de meciuri și o să fie extraordinar de multă lume în tribună. Sunt toate ingredientele pentru un spectacol total”.

Daniel Pancu, prezent pe Arena Națională la derby-ul Rapid – FCSB: „Vor fi cel puțin 30.000 de suporteri rapidiști!”

Daniel Pancu va fi prezent la stadion, însă nu va putea vedea partida din mijlocul suporterilor. Rapidistul va fi invitat la Digi Sport Special, iar emisiunea se va ține direct de la Național Arena: „O să merg la meci. Avem emisiune Digi Sport Special direct de la stadion. Din păcate nu o să pot să fiu aproape de galerie Rapidului pentru că voi fi la muncă ca să zic așa. Eu sunt sigur că să se doboare recordul de suporteri la un meci al Rapidului pe Arena Națională. Chiar îmi aduc aminte de meciul cu PSV Eindhoven și știu că atunci s-a dat drumul doar la primul nivel. Înainte am prins și eu 60-70.000 de spectatori!”

Fostul căpitan din Giulești nu vrea să dea pronosticuri, însă e convins că presiunea va fi pe FCSB, care va fi primită de fani ca în vremurile bune: „Mi-aș dori enorm să câștige Rapidul! În astfel de meciuri nu există favorită indiferent de poziția în clasament. Așa a fost tot timpul. Orgoliile sunt mari și sunt sigur că și Steaua se va capacita la maxim chiar dacă nu trec prin cea mai bună perioadă. Atmosfera va fi incredibilă și va fi o presiune pentru că vor fi cel puțin 30.000 de suporteri rapidiști”.

Daniel Pancu e supărat: „Rapid nu e o nou-promovată! Sunt jucători cu sute de meciuri în străinătate și la națională”

Pancu e deranjat de faptul că Rapid este catalogată în continuare ca o echipă nou-promovată și consideră alb-vișinii sunt departe de a avea acest statut: „Să nu mai vorbească nimeni de Rapid ca de o echipă nou-promovată! E o echipă cu jucători foarte buni pentru Liga 1 și care nu a luat niciun gol până acum.

Sunt jucători cu sute de meciuri în străinătate și la echipa națională! Asta cu echipa nou-promovată era valabilă doar dacă rămâneau aceeași jucători”.

Pancu e convins că Rapidul se bate la play-off: „Dacă vrea să spere la un loc în primele patru au nevoie de transferuri”

În opinia sa, Rapidul se va bate sigur pentru un loc în play-off, iar dacă vor mai fi aduși câțiva jucători de valoare Pancu e convins că giuleștenii ar putea prinde un loc în cupele europene: „Legat de transferuri, Rapidul eu zic că are nevoie de suport pe toate posturile dacă vrea să spere la un loc în primele patru. În atac e Bălan și Marzouk. Ce, e o problemă asta? În iarnă se pot face iar transferuri sau mai pot veni jucători liberi până atunci. Drumul e lung.

„Chiar și așa eu zic că Rapidul se va bate fără probleme la play-off, pentru locurile cinci-șase! Vor fi nouă echipe care se vor bate pentru play-off și sigur va fi și Rapid aici”.

Pancu nu crede în , datorită salariului mare pe care îl cere jucătorul, însă e de părere că ar fi un mare câștig pentru echipă, în ciuda trecutului său roș-albastru: „Îmi e greu să cred că ar putea ajunge Keșeru la Rapid. Are niște pretenții financiare foarte mari. Sau poate Rapidul are posibilitățile financiare! Ar fi un câștig extraordinar. Nu cred că ar avea nicio problemă suporterii chiar dacă a jucat la Steaua”.

Daniel Pancu: „Am lăsat o treabă neterminată la Rapid!”

Daniel Pancu salută și spune că va veni vremea când se va întoarce și el pe banca Rapidului, unde consideră că are treburi neterminate: „Mă bucur că a venit și Maftei la Rapid. Și Gabi Răduță și Chihaia sunt sigur că vor aduce plus valoare clubului și e o lovitură de imagine. S-au mișcat foarte bine la toate capitolele. Eu așa cred.

Cu siguranță va veni vremea când mă voi întoarce și eu la Rapid. Am lăsat o treabă neterminată! Deocamdată nu se pune problema. Vom vedea când. Sigur, peste câțiva ani!”

Pancu, mesaj pentru Rădoi și Bratu: „Sunt mulți jucători ai Rapidului care vor fi convocați la loturile naționale!”

Pancu e sigur că Rapidul va avea jucători atât la prima reprezentativă cât și la naționala U21: „Eu cred că sunt mulți jucători ai Rapidului care vor fi convocați la loturile naționale. Dintre cei tineri, eu cred că Antonio Sefer, care a fost deja la Jocurile Olimpice. Rareș Ilie și Pănoiu care eu cred că sunt niște jucători de mare talent și de mare perspectivă”.

Legat de FCSB, Daniel Pancu și-a ignorat fosta rivală și nu a vrut să comenteze situația echipei: „Nu vreau să comentez nimic legat de FCSB. Știe foarte bine toată lumea ce se întâmplă acolo! Nu are rost să fac eu comentarii de pe margine”.

Pancu consideră că Pănoiu va ajunge un fotbalist mai mare decât Octavian Popescu: „E unul dintre jucătorii de viitor ai României!”

Singurul fotbalist din Liga 1 cu 10 la examenul de Bacalaureat, Ștefan Pănoiu, este lăudat de Daniel Pancu și îi prevede un viitor strălucit: „E unul dintre jucătorii de viitor ai României, nu doar ai Rapidului! Depinde doar de el și are toate calitățile să reușească. Are acest atuu al inteligenței și al seriozității”.

Vivi Răchită consideră că poate ajunge în scurt timp , datorită unei calitățile pe care o au doar marii fotbaliști: inteligența.

„Are dreptate Vivi Răchită în ce a spus cu inteligența și școala! La un moment dat inteligența în joc face diferența de la un anumit nivel. Și eu zic că Pănoiu poate ajunge într-un an-doi mai bun decât Octavian Popescu”, a spus Daniel Pancu în exclusivitate pentru FANATIK.