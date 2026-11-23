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Era minutul 64 al meciului Sepsi – Rapid, când la rampă a ieșit Filip Stojilkovic cu o ratare marcă înregistrată, la scorul de 2-1 pentru giuleșteni. Antrenorul Daniel Pancu nu a suportat acest moment și a fost surprins cum se dezbracă furios și izbește de pământ geaca de iarnă.

Daniel Pancu, despre momentul în care și-a aruncat geaca de pământ, după o ratare

Imediat după meci, Pancu le-a transmis „jucătorilor” săi din atac să fie mult mai concentrați și a recunoscut că a trăit acel moment la intensitate maximă. Filip Stojilkovic este unul dintre atacanții din Superliga care au o problemă reală cu momentul când trebuie să finalizeze, cu toate că își creează ocazii cu ușurință.

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„Era foarte important pentru noi să câștigăm acest meci, pentru a ne duce la +10. Pentru a termina în primele trei, trebuie mai întâi să terminăm în primele șase. Am luat o opțiune serioasă pentru a fi, la final, între primele șase echipe ale campionatului.

Au fost foarte multe situații, ocazii, decizii la limită. Cred că, una peste alta, contează foarte mult că am obținut victoria, inclusiv pentru moral. Pe viitor, sunt mulțumit. Nu am cum să nu fiu mulțumit de o victorie în deplasare. În continuare, avem problema asta a tratării mult mai responsabile a unor ocazii clare și a asigurării unui avantaj liniștitor.

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Avem parte de emoții până la final. Aceste emoții pot fi risipite. Cu mai multă concentrare, putem avea meciuri mult mai liniștite. Mi-am aruncat geaca de pe mine, asta am simțit în momentul acela. , multe dintre ele clare și foarte clare, pe care nu reușim să le finalizăm.

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E îmbucurător că ne creăm ocaziile, dar trebuie să fim puțin mai responsabili. Ca valoare, toți jucătorii din atacul Rapidului au calitate”, a punctat Daniel Pancu, imediat după meci, în direct la Digi Sport.

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Dobre, Moruțan și Petrila sunt mulțumiți de victoria de la Sepsi și se gândesc la următoarele meciuri

În altă ordine de idei, jucătorii Rapidului sunt mulțumiți de victoria de la Sepsi, deși manifestă un optimism rezervat când vine vorba despre șansele la titlu ale echipei lor. „O victorie care ne dă liniște. Suntem aproape să ne îndeplinim primul obiectiv, acela de a intra în play-off. Dintre colegii care erau atunci, cred că a mai rămas doar Aganović”, a declarat Claudiu Petrila.

Ne bucurăm că am ieșit cu capul sus și cu cele trei puncte. Da, am început foarte bine, trebuia să menținem jocul bun, dar au intervenit greșelile. Mă bucur că în a doua repriză am intrat mai bine în joc și am marcat încă două goluri.

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E important că am început bine returul. Acum trebuie să luăm totul pas cu pas și să câștigăm cât mai multe puncte. Nu consider asta (n.r. – că suntem calificați în play-off). Mai avem multe meciuri de jucat”, a completat și Olimpiu Moruțan.

Alex Dobre, marcator al golului din secunda 40, crede că el și coechipierii săi mai au mult de muncă pentru a-și atinge obiectivele propuse: „Greșelile fac parte din joc. Mă bucur că am reacționat bine și am luat cele trei puncte. Mă bucur pentru acest lucru. Trebuie să continuăm să muncim, să fim acolo sus, unde ne este locul. Ne dorim să acumulăm cât mai multe puncte și, la finalul play-off-ului, să fim cât mai sus.”