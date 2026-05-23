Daniel Pancu negociază chiar acum cu Dan Șucu pentru a prelua Rapidul! La câți bani renunță antrenorul pentru a ajunge în Giulești. Exclusiv

Daniel Pancu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din România, acesta reușind să o califice pe CFR Cluj în cupele europene după ce a preluat echipa în a doua parte a clasamentului. Pancone și-a exprimat clar intenția de a schimba echipa în această vară, iar Rapid este în pole-position pentru a-l semna pe antrenor.

Daniel Pancu negociază chiar acum cu Dan Șucu pentru a prelua Rapidul

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – FC Argeș 1-1, . Antrenorul a dat de înțeles la flash-interviu faptul că toate condițiile pe care i le-a solicitat lui Neluțu Varga îi sunt îndeplinite din altă parte, iar toate semnele duceau către Rapid.

Daniel Pancu a declarat în nenumărate rânduri că ar dori să revină la Rapid, club la care a reușit să cucerească un titlu și trei Cupe ale României din postura de jucător. Mai mult decât atât, Pancone a antrenat formația din Giulești când lucrurile nu erau stabile, în momentul în care clubul se afla în Liga 2.

Din informațiile FANATIK, Daniel Pancu negociază în aceste momente cu Dan Șucu pentru a prelua Rapid din vară. P , iar salariile să fie plătite la timp pentru a rămâne în Gruia. Cum condițiile nu au fost îndeplinite de CFR Cluj, Pancu ar putea semna cu formația din Giulești.

Daniel Pancu e dispus să renunțe la bani pentru a semna cu Rapid

Posibila trecere a lui Daniel Pancu la Rapid ar fi interesantă în contextul în care giuleștenii nu au reușit să se califice în cupele europene, iar patronul Dan Șucu a transmis că nu va mai alimenta clubul cu bani pentru transferuri. Omul de afaceri dorește să li se acorde credit jucătorilor tineri din academie, iar alte mutări s-ar produce doar dacă sportivii vin din postura de fotbaliști liberi de contract.

Reducerile lui Dan Șucu ar afecta și banca tehnică. Din informațiile FANATIK, Daniel Pancu ar fi dispus să renunțe la o sumă considerabilă de bani pentru a veni la Rapid. Mai exact, dacă se va ajunge la un acord, Pancone ar urma să încaseze aproximativ 20.000 de euro lunar, mai puțin decât câștiga la CFR Cluj. Totuși, dacă ar duce echipa în cupele europene, retribuția lunară s-ar ridica la 24.0000 de euro.