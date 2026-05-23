Sport

Daniel Pancu negociază chiar acum cu Dan Șucu pentru a prelua Rapidul! La câți bani renunță antrenorul pentru a ajunge în Giulești. Exclusiv

Daniel Pancu negociază în acest momente cu Dan Șucu pentru a prelua Rapid în sezonul următor. La câți bani e dispus să renunțe antrenorul pentru a ajunge în Giulești.
Iulian Stoica
23.05.2026 | 18:36
Daniel Pancu negociaza chiar acum cu Dan Sucu pentru a prelua Rapidul La cati bani renunta antrenorul pentru a ajunge in Giulesti Exclusiv
breaking news
Daniel Pancu negociază chiar acum cu Dan Șucu pentru a prelua Rapidul! La câți bani renunță antrenorul pentru a ajunge în Giulești. Foto: Colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este unul dintre cei mai apreciați antrenori din România, acesta reușind să o califice pe CFR Cluj în cupele europene după ce a preluat echipa în a doua parte a clasamentului. Pancone și-a exprimat clar intenția de a schimba echipa în această vară, iar Rapid este în pole-position pentru a-l semna pe antrenor.

Daniel Pancu negociază chiar acum cu Dan Șucu pentru a prelua Rapidul

La scurt timp după fluierul final din CFR Cluj – FC Argeș 1-1, Daniel Pancu a transmis că, într-o proporție foarte mare, a fost ultimul său meci ca antrenor în Gruia. Antrenorul a dat de înțeles la flash-interviu faptul că toate condițiile pe care i le-a solicitat lui Neluțu Varga îi sunt îndeplinite din altă parte, iar toate semnele duceau către Rapid.

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu a declarat în nenumărate rânduri că ar dori să revină la Rapid, club la care a reușit să cucerească un titlu și trei Cupe ale României din postura de jucător. Mai mult decât atât, Pancone a antrenat formația din Giulești când lucrurile nu erau stabile, în momentul în care clubul se afla în Liga 2.

Din informațiile FANATIK, Daniel Pancu negociază în aceste momente cu Dan Șucu pentru a prelua Rapid din vară. Pancone i-a cerut lui Neluțu Varga bază sportivă care să se ridice la un nivel înalt, iar salariile să fie plătite la timp pentru a rămâne în Gruia. Cum condițiile nu au fost îndeplinite de CFR Cluj, Pancu ar putea semna cu formația din Giulești.

ADVERTISEMENT
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră...
Digi24.ro
EXCLUSIV „Orașul-fantomă” unde Legiunea Străină se pregătește pentru războaie. Digi24, imagini în premieră din Franța

Daniel Pancu e dispus să renunțe la bani pentru a semna cu Rapid

Posibila trecere a lui Daniel Pancu la Rapid ar fi interesantă în contextul în care giuleștenii nu au reușit să se califice în cupele europene, iar patronul Dan Șucu a transmis că nu va mai alimenta clubul cu bani pentru transferuri. Omul de afaceri dorește să li se acorde credit jucătorilor tineri din academie, iar alte mutări s-ar produce doar dacă sportivii vin din postura de fotbaliști liberi de contract.

ADVERTISEMENT
FOTO Olguța Vasilescu a anunțat decizia luată, după întâlnirea de la Primăria Craiovei
Digisport.ro
FOTO Olguța Vasilescu a anunțat decizia luată, după întâlnirea de la Primăria Craiovei

Reducerile lui Dan Șucu ar afecta și banca tehnică. Din informațiile FANATIK, Daniel Pancu ar fi dispus să renunțe la o sumă considerabilă de bani pentru a veni la Rapid. Mai exact, dacă se va ajunge la un acord, Pancone ar urma să încaseze aproximativ 20.000 de euro lunar, mai puțin decât câștiga la CFR Cluj. Totuși, dacă ar duce echipa în cupele europene, retribuția lunară s-ar ridica la 24.0000 de euro.

ADVERTISEMENT
Serie A, etapa 38 live video. Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui...
Fanatik
Serie A, etapa 38 live video. Ultimele meciuri ale sezonului pentru echipele lui Cristi Chivu și Dan Șucu. Echipele de start în Bologna – Inter
Chindia – Farul se joacă acum, în barajul pentru menținere – promovare în...
Fanatik
Chindia – Farul se joacă acum, în barajul pentru menținere – promovare în SuperLiga. Popadiuc deschide scorul după o gafă de portar! Toate detaliile în format LIVE TEXT și statistici OPTA
Ștefan Baiaram, anunț surprinzător despre viitorul său: „Visez să joc cu Universitatea Craiova...
Fanatik
Ștefan Baiaram, anunț surprinzător despre viitorul său: „Visez să joc cu Universitatea Craiova în Champions League”. Video
Tags:
Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
Parteneri
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și...
iamsport.ro
Fostul jucător de la CFR Cluj, acuzații grave: 'Patronul a vândut meciul și a luat bani de la ambele echipe'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!