Daniel Pancu nu a venit la declarații după finalul tensionat de la Farul – CFR Cluj. Motivul absenței

Duelul de la Constanța, , încheiat 1-2, a adus a 10-a victorie consecutivă în SuperLiga pentru formația lui Daniel Pancu și calificarea din punct de vedere matematic în play-off.

Daniel Pancu nu a venit la interviuri după meci

Antrenorul trupei din Gruia nu a venit la interviurile de după meci, acolo unde a fost prezent Laurențiu Rus, secundul său. Se pare că Daniel Pancu a acuzat o stare de rău încă din prima parte a partidei și din acest motiv nu a putut să fie prezent la declarații.

”Din prima repriză nu s-a simțit foarte bine. Chiar a cerut niște vitamine în timpul meciului. Nu știu exact ce s-a întâmplat, probabil emoțiile, probabil agitația de dinainte de meci s-au acumulat în aceste săptămâni. Trebuie să îl înțelegem”, a spus Laurențiu Rus.

Cum văd cei de la CFR Cluj meciul cu Farul

Antrenorul secund de la CFR Cluj spune că a fost o muncă foarte grea în lupta pentru calificarea în play-off, care a fost culminată cu victoria din meciul cu Farul.

”O primă repriză perfectă din punctul nostru de vedere. Știam calitățile lor, știam că vor veni cu un pressing agresiv, am reușit să și marcăm de două ori, nu cred că și-au creat nici măcar un șut pe poartă în prima repriză. Am luat și acest gol pe finalul jocului, am fost puțin superficiali, ne-am făcut jocul greu spre final.

A fost o tensiune mare. Am ajuns până în această luptă pentru play-off, ne-am dorit enorm acest lucru. Toată lumea trebuie felicitată, toată lumea are merit în asta. O să încercăm să ne bucurăm cât mai puțin timp, că vine un meci foarte important în doar câteva zile.

(n.r.-despre arbitraj) Sincer să vă spun, nu am apucat să văd fazele. La ultima fază, din primele reluări nu se vedea nicio tragere, nu pot să vă spun mai mult. Cred că specialiștii sunt mai în stare să vorbească despre astfel de situații”, a mai spus Rus.

CFR Cluj și-a asigurat locul de play-off. Urmează meciul contra celor de la Universitatea Craiova

urmează un meci dificil, în deplasare, contra celor de la Universitatea Craiova, în sferturile de finală din Cupa României. Trupa din Gruia va reveni după pe teren propriu, pentru un duel în campionat, contra celor de la Dinamo.

Ardelenii au ajuns la 50 de puncte și sunt la 9 puncte distanță de liderul la zi, Universitatea Craiova, distanță care se va înjumătăți după începerea play-off-ului.