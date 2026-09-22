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După finalul etapei a 10-a, Superliga va intra într-o pauză de trei săptămâni, până pe 9 octombrie 2026. În tot acest timp vor avea loc partidele echipei naționale a României din Liga Națiunilor. Robert Niță a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA ce plan a pus la cale Daniel Pancu la Rapid.

Daniel Pancu și planul pus la cale la Rapid în pauza competițională

După , Rapid a intrat în pauza competițională de pe locul 2. Însă giuleștenii nu vor să piardă timpul, fiind deja cu gândul la ce au de făcut în următoarea perioadă. Cel mai tare amical pe care echipa de sub Podul Grant îl va juca în viitorul apropiat este , pe 2 octombrie, însă Daniel Pancu mai vrea alte două meciuri de verificare. „Dacă următorul meci va fi cu victorie, vom spune că dom’le, a venit bine pauza, s-au odihnit jucătorii, i-a adus mai bine din punct de vedere fizic. Rapidul n-are mulți jucători și aici e o dezamăgire, dar și un avantaj, pentru că ai toți aproape toți jucătorii la dispoziție. Sunt două meciuri amicale, unul cu Genoa, cum am spus.

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Pancu se gândește dacă va solicita conducerii să aranjeze și un al treilea meci oficial. Rapid e clar că în momentul de față este unde și-a dorit toată lumea. E sus în primele trei, unde Pancu a spus-o și chiar discutam cu el ieri și îi spuneam: „Mă, dar ce ți-a dat ție atâta încredere?”. Tot timpul îmi spunea o să vezi, că o să facă, lotul e bun, o să înceapă băieții să joace, ai răbdare, ne vom crea ocazii. Și ieri l-am întrebat, fiind și euforia asta după zece meciuri, cunoscând mult mai bine jucătorii, el îmi spunea de când a venit la Rapid: „O să vezi, o să vezi. Uite, asta e ideea mea, asta vreau să implementez. O să vezi, o să ne facem ocazii.” Și eu eram un pic sceptic…”, a spus Robert Niță.

Numele surpriză de jucător de la Rapid cerut la echipa națională

Ulterior, în discuția din platoul emisiunii FANATIK SUPERLIGA a fost adus subiectul convocărilor la echipa națională. Robert Niță a spus că Alexandru Pașcanu ar fi meritat să fie și el prezent alături de Olimpiu Moruțan la prima reprezentativă. Tot el a spus și că tânărul Cătălin Vulturar putea fi o opțiune de luat în seamă, moment în care a intervenit Marcel Pușcaș și l-a lăudat pe fotbalistul de 22 de ani.

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„Nu știu dacă Dobre… Fundașul central, Pașcanu. A fost pe listă, s-a accidentat… Ar mai fi fost Vulturar”, a spus Robert Niță, completat de Marcel Pușcaș. „Vulturar, da. Mie îmi place cel mai mult de la Rapid. Îl știu de la 16 ani, de când l-am văzut la Mogoșoaia un meci al celor de la U16 UTA, semifinală sau finală de campionat național de juniori. UTA 2003 contra FCSB 2003. Ăsta era 2004, Vulturar. A câștigat FCSB-ul cu 4-1, dar cel mai bun de pe teren a fost Vulturar, care era mai mic cu un an decât ei. E puternic, sobru, serios, harnic, chiar e ce trebuie ca închizător. Asta joacă. Și noi stăm destul de răuț la postul ăsta!”, a spus și fostul mare fotbalist român la FANATIK SUPERLIGA.