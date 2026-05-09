Daniel Pancu pleacă de la CFR Cluj la Rapid! Antrenorul face curăţenie în Giuleşti: jucătorii de pe lista neagră

Șansele ca Daniel Pancu să rămână la CFR Cluj din vară sunt foarte mici. FANATIK a aflat noi informații legate de viitorul antrenorului. Tehnicianul are un acord cu Rapid, iar oficialii conducerii din Giulești sunt pregătiți să îi facă toate poftele în sezonul următor.

Daniel Pancu, tot mai aproape de Rapid. Antrenorul s-a înțeles cu conducerea din Giulești

Tot mai multe semnale din jurul CFR Cluj indică faptul că despărțirea de Daniel Pancu la finalul sezonului este foarte aproape. Deși antrenorul a declarat public că poate continua în Gruia, acesta ar fi pus mai multe condiții pentru a rămâne, iar discursul său din ultimele apariții a fost unul rece.

În paralel, din informațiile FANATIK pentru un contract pe doi ani, iar negocierile dintre părți sunt considerate în mare parte încheiate. Rapid ar fi preferat ca informația să nu apară public atât de devreme, pentru a evita tensiuni și reacții înainte de finalul sezonului, însă în ultimele zile tot mai multe detalii au început să iasă la iveală.

În Giulești se pregătește o reconstrucție totală a lotului. Pancu are deja stabilită o „listă neagră” cu jucătorii care nu mai intră în planurile sale. În același timp, Rapid ar urma să transfere aproximativ cinci fotbaliști în vară.

Unde a greșit Daniel Pancu. Verdictul lui Adrian Ilie

Adrian Ilie, fostul mare fotbalist român, este de părere că Daniel Pancu nu a folosit cea mai bună abordare în ultimele zile. Antrenorul a cerut conducerii CFR-ului investiții în regim de urgență pentru a mai rămâne la echipă, iar fostul atacant consideră că tehnicianul pune prea multă presiune pe Neluțu Varga, cel care în toamnă i-a oferit o mână de ajutor.

„Și Pancu face declarații ciudate. Când a ajuns la CFR Cluj nu știa unde se duce? Nu știa că nu sunt bani? Acum, când ajunge pe locul 3, dă niște declarații… Și CFR l-a ajutat pe Pancu. Poate să plece și fără declarațiile astea. Pancu a fost ajutat de CFR. Mi se pare deplasat discursul lui Pancu. Dacă trebuie să plece, poate să o facă și în liniște. E posibil ca la Rapid să se întâmple același lucru”, a declarat Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spune Cristi Balaj despre viitorul lui Daniel Pancu

Cristi Balaj, fostul președinte al celor de la CFR Cluj, a precizat în direct la FANATIK SUPERLIGA că Daniel Pancu și-ar dori să rămână la CFR Cluj și în sezonul următor, însă anumite lucruri petrecute în ultima perioadă i-au dat mult de gândit: „El ar vrea să rămână. Ar fi vrut să rămână. Nu știu dacă rămâne sau nu, nu cunosc toate detaliile. Nu pot să vorbesc în numele lui Marian Copilu. Eu am pățit-o din cauza unor situații în care s-a simțit vizat. E domnul Mureșan acolo”.

Neluțu Varga a făcut eforturi importante pentru a fi prezent la meci și a schimbat mai multe avioane pentru a ajunge la timp. Patronul CFR-ului își dorește să lămurească toate tensiunile apărute în ultima perioadă, inclusiv cele legate de Marian Copilu. Patronul clubului încearcă să îl convingă pe Daniel Pancu să continue în Gruia.