Daniel Pancu pleacă din România! Unde merge în vacanță și ce își ia cu el în bagaje?

Ovidiu Minea
02.06.2026 | 11:16
Daniel Pancu vrea să „iasă din priză” pentru câteva zile după ce, în ultima perioadă, a trecut printr-o perioadă extrem de agitată. Pe finalul sezonului trecut, tehnicianul a intrat în conflict cu șefii grupării pe care a antrenat-o, CFR Cluj, pe care a preluat-o de pe locul 13 și a dus-o în cupele europene.

Daniel Pancu pleacă în Turcia în vacanță

Urmare a discuțiilor în contradictoriu cu oficialii ardeleni, purtate și în spațiul public, Pancone a avut mai multe șicane legate de parafarea contractului cu Rapid București. După ce problemele s-au rezolvat și revenirea lui Pancu în Giulești a fost oficializată vineri, antrenorul a început să-și facă planuri de vacanță.

Împreună cu soția sa, Andra, Daniel Pancu va pleca în această săptămână în Turcia, unde cuplul va sta cinci zile. Soții Pancu au ales o destinație discretă, în care accentul e pus pe odihnă, nu pe entertainment.

Din bagajele antrenorului, care și-a propus să înoate mult, să facă plajă și să urmeze diferite proceduri de relaxare, nu vor lipsi două cărți, una de fotbal, cealaltă de literatură. Pancone era cunoscut încă de când juca fotbal ca un mare pasionat de lectură, el preferând să citească și în cantonamente și în deplasări în loc de a juca diferite jocuri, așa cum e moda la fotbaliști.

Își vizitează familia, la Iași

După întoarcerea din Turcia, Daniel Pancu are în plan să vină la Iași, pentru a petrece câteva zile alături de părinți și de fratele lui, Ovidiu. Cum programul pe care l-a avut la CFR Cluj a fost foarte încărcat, Pancone nu a ajuns în acest an în orașul natal, acolo unde s-a și format ca jucător.

Actualul tehnician a debutat la seniori la Politehnica Iași în Liga a 2-a, la 16 ani, iar la 18 ani a bifat primul meci în prima ligă, tot la Poli. El a trecut la Rapid în ianuarie 1997, giuleștenii plătind o sumă consistentă Iașului pentru acea vreme, 150.000 de dolari, plus 25% din transferul ulterior.

Ovidiu Minea este redactor pe sport la site-ul Fanatik.ro începând cu luna iunie 2026. Are o vechime de peste 30 de ani în domeniu și a mai colaborat în trecut cu publicații consacrate precum Gsp și Prosport sau cu posturile de televiziune Pro TV, Antena 1 sau Digi Sport.
