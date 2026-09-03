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Rapid a început cu dreptul Cupa României. Giuleştenii s-au impus cu şi acumulează 3 puncte după prima etapă. Diferenţa s-a făcut în final de meci, când au marcat Camara (85) şi Bubanja (88).

Daniel Pancu, „prăpăd” la vestiare la pauză în Poli Timişoara – Rapid 0-2

Daniel Pancu a dezvăluit la finalul meciului că a trebuit să ridice vocea la vestiare în pauza meciului pentru a-şi trezi elevii. Antrenorul a spus că în prima parte echipa era foarte lentă şi era nevoie de intervenţia lui:

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„Nu mai vorbim de prestaţie sau evoluţia noastră. A doua repriză s-a jucat la o singură poartă. Am cheltuit mai mult decât preconizam şi ne gândim la jocul de duminică. Au trebuit să intre jucători de la pauză şi nu voiam acest lucru. Trebuiau să fie 20-30 de minute, ca un antrenament.

În prima repriză am fost lenţi. Aşteptam să plouă un gol, nu ştiu de unde. La pauză am intervenit şi verbal la vestiar şi cu schimbările şi nu cred că am greşit. Aş fi avut reproşuri să fac în prima repriză, dar în a doua ne-am prezentat foarte bine”, a spus Pancu.

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Cât de gravă e accidentarea lui Aioani: „Va face un RMN”

Antrenorul Rapidului a vorbit şi despre . Portarul s-a accidentat în prima parte şi este programat să facă un RMN în cursul zilei de vineri. Cel mai probabil, în meciul cu Oţelul va apăra Ungureanu:

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„Aioani va face un RMN, sper să nu fie nimic grav. Acum l-am văzut cu gheaţă la coapsa stângă. Ungureanu a mai apărat, a promovat cu o echipă. Deşi e foarte tânăr, nu văd nicio problemă. Decizia de a apăra Aioani a venit pe fondul greşelii cu Craiova şi aveam nevoie să fie bine mental.

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Aveam nevoie de trei puncte azi şi voiam să joc cu câte un jucător care a evoluat luni, pe ax. De asta a jucat şi Aioani. În tribună a fost minunat. Rămân trei puncte foarte importante pentru noi. Mai avem cu Corvinul şi UTA. O să le tratăm foarte serios la momentul respectiv şi ne dorim foarte mult să mergem mai departe”, a spus Pancu.