Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu, prima decizie după numirea la CFR Cluj: “De azi înainte, gata!”

Daniel Pancu a luat prima decizie de impact la CFR Cluj! Anunț de maxim interes făcut de noul antrenor de la CFR Cluj
Gabriel-Alexandru Ioniță
02.11.2025 | 13:34
Daniel Pancu prima decizie dupa numirea la CFR Cluj De azi inainte gata
EXCLUSIV FANATIK
Daniel Pancu, decizie de ultim moment la CFR Cluj. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, realizatorul Horia Ivanovici a transmis că a fost informat de tehnician cu privire la faptul că urmează ca de acum înainte el să nu mai comunice cu presa, în general, decât prin intermediul conferințelor de presă și, cel mai probabil, la flash-interviurile de după meciuri, acestea fiind chestiuni obligatorii impuse cluburilor de către deținătorul de drepturi TV din SuperLiga.

Ce decizie a fost nevoit să ia Daniel Pancu la CFR Cluj. Mesajul citit în direct de Horia Ivanovici

În mod evident, această chestiune a fost dezbătută imediat în studio, iar concluzia a fost că în principiu această decizie a fost luată de către Iuliu Mureșan, noul, dar și vechiul, președinte de la CFR Cluj. 

„Pancone ne-a dat o știre. Zice Pancu: ‘Îmi pare rău, nu am cum să intru, aș fi vrut să intru cu mare plăcere la Horia, dar nu mă mai lasă clubul să intervin în emisiuni. De acum încolo voi vorbi doar la conferințele de presă’.

Nu la noi, nu a zis că la noi nu intră, nu la Fanatik. (n.r. Despre cine ar fi luat această decizie) Păi Muri (n.r. Iuliu Mureșan) probabil, președintele.

Mureșan conduce acolo. Mureșan e bărbat adevărat, Mureșan conduce cu mână de fier unde se duce. Nu îi suflă nimeni lui Mureșan în ciorbă. Mureșan, dacă vrea să îi spună ceva lui Neluțu Varga, îi spune, nu are nicio problemă. Mai ales că nu are nici contract, nu a semnat nici contractul până acum.

Deci Pancu în silenzio stampa. Un soi de silenzio stampa, dacă sunt doar conferințele, da, se poate spune că Pancu intră în silenzio stampa. Corect, e și asta o abordare, ca să zic așa”, a informat Horia Ivanovici în direct la FANATIK SUPERLIGA.

 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
