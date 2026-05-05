Daniel Pancu, prima reacție despre plecarea la Rapid: „Eu nu am cum să am șef pe fotbal! S-au schimbat lucrurile”

Daniel Pancu rupe tăcerea după ce a apărut informaţia că s-a înţeles cu Rapid. Antrenorul celor de la CFR Cluj a spus că lucrurile s-au schimbat în Ardeal şi a lăsat să se înţeleagă că va pleca.
Marian Popovici
05.05.2026 | 19:45
Daniel Pancu va prelua Rapidul din această vară. Actualul antrenor al celor de la CFR Cluj şi-a dat acordul chiar după meciul direct, câştigat cu 2-1. Salariul pe care îl va primi în Giuleşti este unul uriaş: 35.000 de euro lunar, din care va trebui să îşi plătească şi staff-ul tehnic.

Antrenorul celor de la CFR Cluj a dezvăluit că el personal nu a negociat cu Rapid, dar a lăsat de înţeles că va pleca de la echipa lui Neluţu Varga după revenirile lui Marian Copilu şi Ioan Ivaşcu. Pancu a declarat că Marian Copilu nu poate fi şeful lui şi nu va accepta asta:

„Nu am negociat nimic, vă spun eu sigur! Nu a fost o discuție oficială cu Rapid. Așa, discutăm de ani de zile, pentru că suntem prieteni. Rămâne valabil ce i-am spus și domnului Varga, doar că datele problemei s-au schimbat pe drum. Au plecat niște oameni care nu mai sunt. Eu mi-am dat cuvântul că rămân, dar nu mai sunt condițiile alea. Plus că vin alți oameni pe care nu-i cunosc. Se schimbă clubul. E normal ca și antrenorul să se gândească la alte colaborări.

Eu sunt relativ sub contract cu CFR, pentru că nu știu dacă îmi ating obiectivul. Am o clauză de reziliere, eu puteam să plec oricând de aici. Nu e mare clauza. Puteam să plec oricând, orice echipă mă putea lua. Doar că eu rămân implicat în atingerea obiectivului. Eu nu am cum să am șef pe fotbal! Încă nu s-a inventat asta! Mie îmi spui care e obiectivul meu și discutăm la final. (n.r. E vorba despre Marian Copilu?) Da, exact”, a declarat Daniel Pancu, în direct la Digi Sport.

Giovanni Becali a confirmat mutarea! Reacţia lui Pancu: „Oricine discută, o face cu el”

Giovanni Becali a confirmat pentru FANATIK faptul că Daniel Pancu va prelua Rapidul din această vară. Antrenorul a dezvăluit că agentul îl reprezintă în negocierile cu celelalte cluburi, dar va discuta despre eventualele oferte la finalul stagiunii.

„Oricine vrea să discute, discută cu domnul Ioan Becali, cu siguranță. Eu discut după ultima etapă. (n.r. Afectează discuțiile acestea mandatul tău?) Nu, am spus ce am discutat și cu domnul Varga. La mine rămâne valabilă bărbăția, nu are cine să mă arate cu degetul. La ce să influențeze? Ce să facă jucătorii? Ei sunt concentrați 100%, le-am spus cum trebuie să fim la jocul de vineri, avem de îndeplinit un obiectiv”, a mai spus Daniel Pancu.

  • 48 de ani are Daniel Pancu
  • 2021 este anul în care a plecat Marian Copilu de la CFR Cluj
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
