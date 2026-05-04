Daniel Pancu, primit ca un erou pe Giulești! Ce i-a scandat galeria Rapidului. Foto

Este prima dată când Daniel Pancu (48 de ani) vine în Giulești în calitate de antrenor al celor de la CFR Cluj, iar galeria Rapidului a avut grijă să-l primească cum se cuvine pe fostul atacant. Fanii i-au strigat numele înainte de fluierul de start, iar el i-a salutat.

Daniel Pancu, primire călduroasă pe Giulești

Rapid – CFR Cluj este epilogul etapei cu numărul 7 din play-off-ul SuperLigi României, iar CFR Cluj continuă să spere la titlul de campioană, deși Universitatea Craiova are un avans considerabil. În drumul lor spre acest obiectiv,

Chiar dacă vine ca adversar al Rapidului, fanii giuleșteni și-au demonstrat respectul pe care îl au față de fostul atacant al formației de sub Podul Grant. Cu câteva minute înainte de startul meciului, după ce Daniel Pancu s-a prezentat la marginea terenului, „Panco Italiano”, după care antrenorul ardelenilor i-a salutat și aplaudat pe fani.

Carieră fabuloasă a lui Daniel Pancu la Rapid! A fost atât jucător, cât și antrenor

Daniel Pancu și-a câștigat statutul de legendă în Giulești. El a ajuns de foarte tânăr la Rapid, adus de regretatul Mircea Lucescu. Fostul atacant a făcut sezoane bune pentru echipa sa de suflet, iar prestațiile sale i-au adus transferuri în Italia și Turcia, la Cesena și Beșiktaș. El a înregistrat sute de meciuri și zeci de goluri în tricoul alb-vișiniu și este una dintre personalitățile extrem de iubite pe Giulești.

Daniel Pancu a stat și pe banca Rapidului, ba chiar și-a început cariera de antrenor alături de formația giuleșteană, însă în vremea când aceasta se afla în diviziile inferioare. „Pancone” a reușit să promoveze cu Rapid din Liga a III-a în Liga a II-a, bifând o singură înfrângere de-a lungul întregului sezon.