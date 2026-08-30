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Rapid se va duela în această etapă cu Universitatea Craiova. Daniel Pancu, antrenorul formației din Giulești, a prefațat partida cu echipa din Bănie. Tehnicianul a vorbit despre situația lotului, dar și despre transferuri.

Ce spune Daniel Pancu, antrenorul Rapidului, despre derby-ul cu Craiova

Daniel Pancu este sigur că Rapid va avea parte de un meci complicat cu . Universitatea Craiova a ratat calificarea în Europa League, însă va evolua în Conference League și se va duela cu adversari puternici, precum Brighton sau Getafe.

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„Ce să spun despre derby-ul care ne așteaptă? Este al cincilea la rând, ăsta a fost programul. Poate este cel cu cea mai mare intensitate. Toți știm ce înseamnă o victorie împotriva campioanei, singura echipă europeană. Felicitări pentru că ne reprezintă. Și eu cred că ar fi trebuit să fie în Europa League, dar au adversari foarte tari.

Vom avea nevoie de șansă. Își creează foarte multe ocazii, va trebui să marcăm din ocaziile pe care le vom avea. Diferența se va face în duelurile unu contra unu. Sunt poziții în care consider că suntem mai valoroși decât ei”, a precizat Daniel Pancu.

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Problema identificată de Daniel Pancu la Rapid

și-ar dori să subțieze lotul, însă a precizat că anumiți jucători nu au în plan să își încheie contractele cu clubul din Giulești. Tehnicianul a spus câteva cuvinte și despre situația fotbaliștilor accidentați înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

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„La noi e o problemă. De când am venit, au fost niște decizii ale conducerii legate de ei, în sensul de a ne despărți. Încă nu au plecat toți acei jucători. În acest moment, absolut nimeni nu vrea să plece de la Rapid. Niciunul! Vă dați seama în ce situație e Rapidul. E foarte bine aici, vă spun eu!

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Avem o problemă cu jucătorii de care dorim să ne despărțim, dar nu doresc ei să plece de la noi. Nu e vorba de Ignat. Sunt patru jucători în situația asta, dar niciunul nu vrea să plece. Nu comentez. Poate nici eu n-aș pleca. Pe mine mă interesează ca toți să se antreneze la maximum. Dacă unul singur strică atmosfera, va pleca pe alt teren. În rest, e problema conducerii. Eu sunt antrenorul și îi antrenez pe toți 20 și ceva. Sunt în jur de 31 de jucători, cu tot cu accidentați”, a mai spus Daniel Pancu la conferința de presă.