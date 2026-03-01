Daniel Pancu, probleme de sănătate după Farul – CFR Cluj 1-2: „S-a enervat prea tare!”. Ce s-a întâmplat la conflictul cu Panin? „Spor de periculozitate”. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu s-a confruntat cu probleme de sănătate după meciul Farul – CFR Cluj 1-2, motiv pentru care nu s-a prezentat la declarații, iar în locul său a venit secundul Laurențiu Rus.

Iuliu Mureșan, informații esențiale despre starea de sănătate a lui Daniel Pancu

În direct la FANATIK SUPERLIGA, Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a explicat pe larg ce s-a întâmplat cu tehnicianul și a asigurat că acesta se simte mai bine în prezent.

„Da, nu a fost ok Pancu. A fost așa mai agitat, s-a enervat și în timpul meciului pentru ceva. Culmea, decizia arbitrului, care nu a dat două faulturi, și dincolo a dat la primul. A fost ceva, tensiunea meciului, te poți enerva, dar nu a fost ceva deosebit.

A luat și galben, era al patrulea, nu va sta pe bancă la meciul de acasă cu Dinamo. Da, i s-a făcut rău, s-a enervat prea tare, e foarte implicat Pancu. Toată ziua e la club, e stilul lui Dan Petrescu cum muncește. Și Dan Petrescu era toată ziua la club.

Vede foarte multe meciuri ale echipei noastre, analizează de nu știu câte ori meciul echipei noastre pe care l-am jucat și analizează adversarul iar foarte bine. Foarte bine citește adversarul și unde am putea noi să obținem un plus în partidă, la fiecare adversar.

E unul dintre secretele lui Pancu pentru aceste rezultate, care nu sunt întâmplătoare. Este meritul lui în cea mai mare parte și pentru asta eu îl respect. Eu sper să colaborăm cu el în continuare, să rămână la CFR și să facem treabă împreună.

Am avut așa o discuție (n.r. pentru prelungirea contractului), dar el a spus că avem acolo un contract scris și că e sigur că va îndeplini obiectivul și atunci e obligat să rămână. Cam așa mi-a răspuns. Cupe europene, ăla e obiectivul, să ne calificăm într-o cupă europeană, nu în grupe neapărat. Să ne calificăm, să jucăm, ăla era obiectivul. Și eu zic că ni-l atingem. Mai suntem și în Cupă.

(…) E bine Pancu. Numai prin mesaje (n.r. au vorbit), urmează să vorbim. Se simte bine, a dormit, s-a mai liniștit”,

Vivi Răchită a cerut spor de periculozitate pentru Cristi Panin. Cum a comentat Iuliu Mureșan

În timpul meciului de la Ovidiu s-a produs la un moment dat Antrenorul l-a împins destul de agresiv pe acesta.

Astfel, analistul FANATIK a glumit și a spus că fostul fundaș dreapta ar trebui să fie remunerat suplimentar la CFR Cluj pentru această chestiune: „Domn’ președinte, lui Panin să îi dați un spor de periculozitate după ce a pățit cu Petrescu, săracul”.

Iar Iuliu Mureșan a comentat acel episod în felul următor:

„Acum se mai întâmplă, l-a împins, nu l-a… În tensiunea meciului, eu trăiesc mult mai intens meciurile decât voi, că sunt implicat. Și atunci sunt și subiectiv față de echipa mea, e clar, nu am cum să nu fiu. Și sunt foarte implicat și eu emoțional. Înțeleg asemenea gesturi, chiar înțeleg.

Și Pancu e la prima mare experiență ca antrenor la o echipă de club, CFR nu este o echipă ușoară. E un club greu, care își dorește să câștige fiecare meci, în fiecare an își dorește să ia campionatul, să câștige Cupa și așa mai departe. Nu e ușor. El e prima dată într-o asemenea situație. Se obișnuiește. Eu m-am obișnuit cu stresul atâția ani, știu să îl gestionez mai bine. Și el se va obișnui, câștigi experiență și te înveți și cu stresul. La un moment dat devine așa oarecum nu chiar rutină, dar nu îți mai joacă feste.

Am vorbit cu Panin și l-am întrebat ce s-a întâmplat, de ce s-a enervat. Și Panin mi-a spus că a dat arbitrul ușor două faulturi împotriva noastră, Pancu a zis că nu au fost, și imediat le-a dat lor unul care nu a fost și s-a enervat că nu e aceeași unitate de măsură. Așa e la fotbal”.

Daniel Pancu a asigurat că se simte bine

Ulterior, în cadrul aceleiași emisiuni, prin telefon a intrat în direct și antrenorul de la CFR Cluj. Cu această ocazie, el a explicat ce i s-a întâmplat sâmbătă și a transmis că se simte bine în prezent:

„Am avut o stare de frig toată ziua. Mi-a fost frig și la meci, am tremurat în continuu. Sunt bine, sunt bine. Am dormit, sunt bine. Diseară avem antrenament. Suntem la București, ne antrenăm la București două zile. Plecăm marți la Craiova, ne antrenăm și acolo și miercuri pregătim foarte bine jocul acesta (n.r. din Cupa României)”.