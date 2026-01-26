Daniel Pancu, procentaj 100% ca antrenor în meciurile cu FCSB. Le-a dat 9 goluri în două meciuri!

ADVERTISEMENT

Daniel Pancu este un antrenor mai mult decât fericit în acest moment. După ce a legat mai multe victorii pe banca lui CFR Cluj, tehnicianul român a mai atins o bornă importantă. Cum stă la capitolul meciurilor împotriva FCSB-ului, de fapt.

Statistică fantastică pentru Daniel Pancu ca antrenor în duelurile cu FCSB

SuperLiga are parte de cel mai „nebun” sezon din ultimii mulți ani. Granzii care dominau campionatul, FCSB și CFR Cluj, se află în a doua jumătate a clasamentului, în timp ce echipele mai mici și-au croit calea deasupra lor.

Totuși, ardelenii au motive să spere că vor ajunge în primele 6 după Daniel Pancu are un record impresionat în meciurile contra bucureștenilor, învingându-i cu 9 goluri în total.

„Hai să vă zic una tare de tot, pe statistică. Pancu are două meciuri în cariera lui de antrenor cu FCSB, două mari și late. Aseară le-a dat 4-1 și în 2020, când antrena Poli Iași, le-a dat 5-2. Le-a dat, în 2 meciuri, 9 goluri. Toni Petrea era antrenor în 2020 la FCSB!”, a precizat moderatorul Horia Ivanovici.

Laude în direct pentru Daniel Pancu după FCSB – CFR Cluj 1-4

După ce președintele , antrenorul român a mai primit aprecieri și din partea lui Adrian Ilie. „Cobra” consideră că fostul internațional român este omul care poate readuce CFR Cluj pe culmile gloriei.

„Vreau să îl felicit pe Pancu, pentru că am mai vorbit cu el înainte să meargă la CFR, pentru că are un moment bun, o echipă bună, pe care o poate pune pe linia care trebuie.

Chiar vreau să îl felicit pentru aseară, mai ales pentru a doua repriză. A început meciul timorat, dar a terminat foarte bine. Tactic, a doua repriză, a văzut jocul foarte bine!”, a mai spus și Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

