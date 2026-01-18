Daniel Pancu, promisiune în direct după CFR Cluj – Oțelul 1-0. Ce face dacă o bate pe FCSB în următoarea etapă

CFR Cluj a început cu dreptul anul 2026, cu o victorie, 1-0, contra celor de la Oțelul Galați, după un gol venit din partea lui Adrian Păun în primele minute ale confruntării.
Daniel Pancu și-a lăudat jucătorii, care au ajuns la 3 victorii consecutive, însă în același timp a remarcat că și rivalele pentru play-off își câștigă partidele și astfel distanța nu se micșorează. Antrenorul lui CFR Cluj a spus că dacă o bate pe FCSB în runda viitoare, atunci va vorbi deschis despre șansele formației sale de a ajuns în play-off.
„Am suferit, ai 1-0, ești CFR. Am întâlnit un adversar valoros, care s-a adaptat mai bine la terenul impracticabil. Chiar vorbeam cu Panin pe bancă, noi am prins terenuri chiar cu gheață. E greu, știți foarte bine, CFR e un club care a câștigat atât de multe trofee cu spiritul ăsta de conservare după ce marchează un gol, e în ADN-ul clubului.
Nu sunt obișnuit să tremur până la final, am avut un om în plus mult timp, dar nu am reușit să punem presiune pe adversar. E și anul ăsta ciudat, cu multă lipsă de încredere. Cel mai mult conta victoria, suntem fericiți. Nu putem să facem prea multe analize, am jucat pe beton astăzi.
Avem 3 victorii la rând, moral foarte bun. Noi câștigăm de 3 meciuri și tot nu urcăm, așteptăm să avem și noi o etapă a noastră (n.r.- râde). Urmează un derby, FCSB e la două puncte de noi, dacă o să câștigăm, vă promit că o să vorbesc și eu de play-off”, a spus Daniel Pancu.
Meciul dintre CFR Cluj și Oțelul Galați a fost cu atât mai important pentru gazde cu cât a reprezentat, practic, ultima șansă la a mai trage speranțe de calificare în play-off. Formația ardeleană este în luptă directă cu mai multe rivale, printre care și Oțelul, iar cele 3 puncte contează enorm.
Acum, după meciul din runda cu numărul 22, CFR Cluj a ajuns la 29 de puncte și este la 6 lungimi distanță de UTA, formația de pe locul 6, cu 8 meciuri rămase de jucat din sezonul regulat. În etapa viitoare, trupa din Gruia se va deplasa la București pentru duelul cu FCSB, o altă echipă care este într-o cursă contra cronometru pentru play-off.