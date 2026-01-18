Daniel Pancu, promisiune în direct după CFR Cluj – Oțelul 1-0. Ce face dacă o bate pe FCSB în următoarea etapă

ADVERTISEMENT

cu o victorie, 1-0, contra celor de la Oțelul Galați, după un gol venit din partea lui Adrian Păun în primele minute ale confruntării.

Daniel Pancu face haz de necaz după victoria cu Oțelul. Ce promisiune are înainte de duelul cu FCSB

Daniel Pancu și-a lăudat jucătorii, care au ajuns la 3 victorii consecutive, însă în același timp a remarcat că și rivalele pentru play-off își câștigă partidele și astfel distanța nu se micșorează. Antrenorul lui CFR Cluj a spus că dacă o bate pe FCSB în runda viitoare, atunci va vorbi deschis despre șansele formației sale de a ajuns în play-off.

„Am suferit, ai 1-0, ești CFR. Am întâlnit un adversar valoros, care s-a adaptat mai bine la terenul impracticabil. Chiar vorbeam cu Panin pe bancă, noi am prins terenuri chiar cu gheață. E greu, știți foarte bine, CFR e un club care a câștigat atât de multe trofee cu spiritul ăsta de conservare după ce marchează un gol, e în ADN-ul clubului.

Nu sunt obișnuit să tremur până la final, am avut un om în plus mult timp, dar nu am reușit să punem presiune pe adversar. E și anul ăsta ciudat, cu multă lipsă de încredere. Cel mai mult conta victoria, suntem fericiți. Nu putem să facem prea multe analize, am jucat pe beton astăzi.

Avem 3 victorii la rând, moral foarte bun. Noi câștigăm de 3 meciuri și tot nu urcăm, așteptăm să avem și noi o etapă a noastră (n.r.- râde). Urmează un derby, FCSB e la două puncte de noi, dacă o să câștigăm, vă promit că o să vorbesc și eu de play-off”, a spus Daniel Pancu.

CFR Cluj se apropie de locurile de play-off

a fost cu atât mai important pentru gazde cu cât a reprezentat, practic, ultima șansă la a mai trage speranțe de calificare în play-off. Formația ardeleană este în luptă directă cu mai multe rivale, printre care și Oțelul, iar cele 3 puncte contează enorm.

Acum, după meciul din runda cu numărul 22, CFR Cluj a ajuns la 29 de puncte și este la 6 lungimi distanță de UTA, formația de pe locul 6, cu 8 meciuri rămase de jucat din sezonul regulat. În etapa viitoare, trupa din Gruia se va deplasa la București pentru duelul cu FCSB, o altă echipă care este într-o cursă contra cronometru pentru play-off.