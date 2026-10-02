Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu, soluție radicală pentru „blocarea” jucătorilor străini mediocri în SuperLiga: „Limită salarială!”

Daniel Pancu a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre numărul mare de jucători străini din campionat și a propus o schimbare importantă în fotbalul românesc.
Alex Bodnariu
02.10.2026 | 13:09
Daniel Pancu solutie radicala pentru blocarea jucatorilor straini mediocri in SuperLiga Limita salariala
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Daniel Pancu trage un semnal de alarmă! Problema pe care o vede la jucătorii străini din România
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Daniel Pancu a analizat una dintre problemele importante ale fotbalului românesc. Invitat la FANATIK SUPERLIGA, antrenorul Rapidului a vorbit despre numărul mare de străini din campionat. Tehnicianul consideră că mulți dintre aceștia au salarii mari, deși nu aduc un plus evident de valoare.

Daniel Pancu visează să câștige titlul cu Rapid!

Daniel Pancu are parte de un început foarte bun în cel de-al doilea mandat pe banca Rapidului. Tehnicianul a revenit în Giulești în această vară, după despărțirea de CFR Cluj. După primele 10 etape din SuperLiga, Rapid a strâns 21 de puncte, cu șase victorii, trei remize și o singură înfrângere.

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Suporterii speră ca Daniel Pancu să aducă titlul în Giulești și să vadă din nou echipa în cupele europene. Mai este mult de jucat până când se va trage linie, însă tehnicianul pare că s-a adaptat rapid, iar jucătorii au înțeles ce vrea „Pancone” de la ei.

Daniel Pancu trage un semnal de alarmă! Problema pe care o vede la jucătorii străini din România

Daniel Pancu a fost invitatul lui Horia Ivanovici într-o ediție specială a emisiunii FANATIK SUPERLIGA și a abordat un subiect extrem de interesant din fotbalul românesc. Antrenorul Rapidului a vorbit despre numărul mare de jucători străini din SuperLiga și a atras atenția asupra faptului că mulți dintre aceștia au salarii importante, fără să ofere însă un nivel pe măsură. Pancu este de părere că situația ar trebui să se schimbe și că echipele din România trebuie să acorde mai multă atenție valorii fotbaliștilor aduși din străinătate.

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„Eu sunt la o echipă cu mulți jucători români buni. Nici legal nu poți să nu îi aduci. Am avut o discuție acum doi ani, să punem limite salariilor până vedem ce valoare au străinii. Cred că s-ar face o diferență.

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Sunt mulți jucători străini de valoare în fotbalul românesc. Asta e mersul în fotbal. E liberă circulație. Poate ne obișnuim noi mai greu și avem accente de naționalism. E o regulă care îi ține la adăpost pe străini. Eu vreau ca românii să fie respectați aici”, a declarat Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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