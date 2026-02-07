Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Daniel Pancu pune presiune înainte de derby-ul Clujului: “Ei sunt deja în play-off!”. Reacție tare despre Deac: “Eu n-am umilit pe nimeni în viața mea”

Daniel Pancu a făcut o declarație extrem de interesată înainte de derby-ul Clujului dintre CFR și ”U”. Acesta spune că rivalii din oraș sunt deja în play-off. Ce spune ”Pancone” despre relația cu Ciprian Deac.
Adrian Baciu
07.02.2026 | 10:04
Ce spune Daniel Pancu despre derby-ul CFR - U și lupta la play-off. Sursa foto: sport.pictures.eu.
Daniel Pancu este, fără îndoială, antrenorul momentului în SuperLiga. După cele 6 victorii consecutive, ”Pancone” și CFR Cluj dau piept cu U Cluj, rivala din oraș și o echipă în formă de zile mari, cu 6 victorii din ultimele 7 meciuri jucate în campionat. Ce spune tehnicianul din Gruia despre formația antrenată de Cristiano Bergodi.

Daniel Pancu pune presiune înainte de derby-ul Clujului: “Ei sunt deja în play-off!”

Rând pe rând, din 12 decembrie 2025 până pe 4 februarie 2026, Csikszereda, FC Botoșani, Oțelul Galați, FCSB, Metaloglobus și UTA s-au înclinat în fața celor de la CFR Cluj. Acum, pentru formația lui Daniel Pancu urmează cel mai greu meci posibil: derby-ul local cu U Cluj.

La FANATIK SUPERLIGA, antrenorul echipei momentului din țară a fost întrebat despre o declarație dată de Dani Coman. Președintele lui FC Argeș a spus că învingătoarea de sâmbătă dintre CFR șu U este în play-off. Pancu a surprins și a spus că Universitatea este deja în top 6.

”U Cluj e în play-off, nici nu se discută. U Cluj e în play-off. N-au nicio presiune. Din punctul meu de vedere, în momentul de față, noi mai avem nevoie de șapte puncte în cinci etape pentru a juca în play-off.

Pentru că dacă până acum am tot câștigat, dar nu se întâmpla nimic, acum toate echipele joacă între ele. Deci e imposibil să câștige toate, nu se mai poate. Deci, din momentul de față, noi dacă mai facem șapte puncte, cu 45 părerea mea este că suntem în play-off”, a spus Pancu.

Ce spune Pancu despre situația lui Ciprian Deac: “Eu n-am umilit pe nimeni în viața mea”

Duelul de miercuri seara de la Arad, dintre UTA și formația lui Pancu, CFR Cluj, a consemnat și revenirea lui Ciprian Deac pe teren după o lungă pauză. Jucătorul de 39 de ani a intrat în minutul 90+4. Ultima sa prezență fusese bifată tot pe final, într-un CFR Cluj – Rapid 3-0, pe 23 noiembrie 2025.

Daniel Pancu a comentat unele voci din spațiul public, conform cărora, prin decizia sa de ieri seară, l-ar fi umilit pe Deac. ”(n.r. au fost interpretări de genul că l-ai umilit pe Deac) Ferească Dumnezeu! N-am umilit pe nimeni în viața mea cum să umilesc și mai des pe un monument al CFR-ului, cum să umilesc.

Pur și simplu trebuia să mai fac o schimbare. I-am spus dacă e pregătit, a venit prezent, s-a dezbrăcat repede și în 30 de secunde a fost pregătit să intre. Doar că a mai durat două minute până a ieșit mingea afară”, a spus Pancu.

Antrenorul CFR-ul a mai spus că Deac se bucură de fiecare șansă pe care o primește la echipa sa. ”El e bucuros și mi-a spus clar mesajul lui că se bucură de fiecare secundă și de fiecare antrenament în tricoul CFR-ului”.

Tags:
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
