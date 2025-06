Daniel Pancu, pus la zid după cele trei înfrângeri de la EURO U21: ”Unii s-au spălat pe mâini”

Fără șanse de calificare în sferturi, și au terminat EURO U21 cu înfrângeri pe linie. Deși nu a putut sta pe bancă în primele două jocuri, Daniel Pancu nu a scăpat de critici.

Acuzații la adresa lui Daniel Pancu după înfrângerile de la EURO U21

Imediat după ultima partidă din faza grupelor, fostul portar Costel Pantilimon s-a arătat dezamăgit de afirmațiile făcute de selecționer și de alți oficiali FRF la adresa jucătorilor și crede că toată lumea ar trebui să-și asume aceste eșecuri.

”Un meci mai subțire decât celelalte două. Portarul a avut câteva intervenții bune. Meciul din seara asta mult sub nivelul de Champions League. Eu nu am înțeles declarațiile astea, mi s-a părut că jucătorii au fost mitraliați din toate părțile, am văzut că a ieșit și domnul Stoichiță.

Sunt jucătorii noștri, nu cred că e doar vina lor, ar trebui să își asume cu toții rezultatele. Lucrurile astea mi se pare puerile! Cumva unii s-au spălat pe mâini, și alții… ori luăm apărarea tuturor, ori suntem vinovați toți”, a declarat Pantilimon, la .

Pancu așteaptă oferte

La finalul înfrângerii cu Slovacia U19, selecționerul Daniel Pancu a anunțat că și așteaptă oferte, indiferent de eșalon, însă a pus câteva condiții.

”Mai am contract două săptămâni, sau mai puțin, cu Federația, acum încerc să mă liniștesc, pentru că a fost un consum mare din partea mea. Vom vedea după 30 iunie ce se va întâmpla. Iau în considerare orice ofertă, de la orice echipă, din orice eșalon fotbalistic, care trebuie să îndeplinească niște condiții de bază.

Adică salariile să fie cât de cât la zi, să aibă două sau mai multe terenuri de antrenament foarte bune, dacă se poate și condiții de refacere. Nu mă interesează liga, nivelul, absolut nimic, dar condițiile astea sunt obligatorii”, a spus Pancu.

