Revine Daniel Pancu pe banca Rapidului? „Am fost contactat aseară, dar Adi Mutu e principala variantă!”

Eșecul suferit de Rapid pe arena „Ion Oblemenco”, scor 2-3, în fața celor de la FC U Craiova 1948 . Patronul Victor Angelescu și-a făcut deja lista cu posibilii înlocuitori pentru banca tehnică a echipei.

Daniel Pancu, înapoi la Rapid? A fost contactat după meciul cu FC U Craiova

Chestionat cu privire la șansele de a prelua din nou echipa sa de suflet, pe care a condus-o și în urmă cu doi ani, când aceasta evolua în eșalonul secund, Daniel Pancu a mărturisit că a fost contactat noaptea trecută, după meciul din Bănie. .

„La Rapid nu a existat și nu va mai exista în istorie un antrenor susținut după atâtea meciuri necâștigate. Văd Rapidul între locurile 6 și 8. Au avut șansă și în turul campionatului, să nu uităm că portarul a fost de multe ori cel mai bun jucător.

Am fost contactat aseară și le mulțumesc, probabil astăzi sau mâine vor lua o decizie. Știu că Adrian Mutu este principala variantă. Am plecat prea repede de acolo și am frica unui nou eșec.

Au un lot mult superior valoric, cu jucători de echipă națională. Din punct de vedere valoric, Rapid stă bine”, a declarat Daniel Pancu, la , dând, totodată, asigurări că divergențele din trecut nu-l vor împiedica să lucreze cu Daniel Niculae, pentru binele clubului.

Vești bune pentru suporteri: „În sezonul viitor își doresc să intre în primele trei, patru”

În altă ordine de idei, fostul mare jucător al Rapidului a anunțat că obiectivul va fi cu totul și cu totul altul în sezonul viitor din Casa Pariurilor Liga 1, când Rapidul va sărbători un secol de existență – , obiectivul va fi cu totul și cu totul altul. Potrivit spuselor sale, patronul Victor Angelescu va asigura un buget cu care giuleștenii să poată lupta pentru un loc pe podium.

„În play-out, văd Rapidul pe primele două locuri. Probabil se vor lupta cu UTA și Sepsi. Anul ăsta nu cred că există posibilitatea unui eșec.

L-am întrebat pe Victor Angelescu pentru sezonul viitor, mi-a spus despre buget și că își dorește să intre în primele trei, patru. Chiar dacă i-am spus că i-ar mai trebui un milion în plus, bugetul este bun”, a mai spus „Pancone”.