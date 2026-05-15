Daniel Pancu, răspuns acid pentru Neluțu Varga înaintea meciului cu Dinamo: „Nu sunt sclav pe moșie! Poate eu am fost șansa CFR-ului, nu invers”

CFR Cluj este aproape să îndeplinească un obiectiv nesperat, acela de a se califica în cupele europene, după ce a avut un început dezastruos de campionat. Daniel Pancu a redresat echipa și a înregistrat victorii pe linie pe banca „feroviarilor”, însă după ce s-a aflat că el este dorit de Rapid relația cu finanțatorul clubului pare să se fi deteriorat. „Pancone” a oferit noi replici omului de afaceri la conferința de presă.

Continuă conflictul dintre Daniel Pancu și Neluțu Varga. O nouă replică acidă din partea antrenorului

Ioan Varga a fost nemulțumit de anumite cereri ale lui Daniel Pancu, dar și de posibilitatea ca el să părăsească echipa, fiind dorit de Rapid. Patronul „feroviarilor” l-a făcut chiar „nesimțit”, iar antrenorul lui CFR Cluj nu a ezitat să-i răspundă, întrucât tehnicianul român este nemulțumit de mai multe lucruri din interiorul clubului.

însă Pancu consideră că mai degrabă el a fost șansa echipei, care părea că se pregătește de play-out în momentul în care a preluat-o: „Nu pot să comentez când nu știu contextul (n.r. – Că Neluțu Varga l-a numit nesimțit). Eu nu știu ce înseamnă șansă. Șansă e când te ia o echipă precum cea a lui Chivu, cu două finale de Champions League în trei ani, a fost deștept și a profitat de ea, bravo lui. Șansă ar fi fost dacă aș fi venit după ce câștigase Dan Petrescu 3 campionate. Aia era șansă. Nu vin de pe stradă, vin de la alt nivel. Am pregătit meciuri cu adversari de zece ori mai valoroși decât noi. Dacă Munteanu marca dintr-un penalty sau Mitrov dădea gol cu poarta goală câștigam și acele meciuri.

Acum mă amuz pentru că pregătesc meciuri cu adversari mult mai slab cotați decât CFR Cluj. Am fost la un turneu final unde am învățat lucruri pe care nu le învățam la noi în țară nici în 20 de ani. Am venit de la cel mai înalt nivel posibil într-o situație imposibilă la CFR Cluj. Eu am fost mai degrabă șansa CFR-ului decât a fost CFR-ul șansa mea. Asta cu șansele să o terminăm. Nu sunt nici eu vreun sclav pe moșie, am dreptul să cer niște lucruri. Este o țară liberă. Sunt legat de contract, sper ca mâine seară să fiu legat de CFR Cluj pentru doi ani, apoi vom discuta pe contract.

Eu, dacă plec de la Cluj, nu cred că putem vorbi despre vreun jucător tânăr care să fi practicat ceva cu mine. Doar din vorbă, practică zero, pentru că nu ne permite timpul după antrenament. Știu că nu este cultura clubului, nu există dezvoltarea tinerilor. Eu pun accent pe dezvoltarea tinerilor, iar cultura clubului a fost să investească masiv în jucători consacrați și să câștige trofee. Am dreptul să fiu nemulțumit în legătură cu treaba asta? Am”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.

Care este relația dintre Daniel Pancu și Neluțu Varga. Ce urmează pentru antrenor după finalizarea campionatului

pe care o antrenează. El a explicat că dorește să o califice pe CFR Cluj în cupele europene pentru a i se activa clauza de prelungire, după care să discute anumite detalii cu Ioan Varga: „Între mine și Neluțu Varga nu este o ruptură. A băgat foarte mulți bani de acasă, își dorește ca acest club să fie bine, a câștigat foarte multe trofee. În afară de condițiile pe care le-am pus nu are ce să-l fi deranjat. De unde știți că am ofertă doar de la Rapid. Eu am șef de obiective, nu de fotbal. Obiectivul ăsta cu cupele europene e pus de mine, ca să știți.

Nu am mai avut nicio discuție cu dumnealui. Îmi doresc enorm să fim liniștiți și să obținem o victorie mâine seară, după care lucrurile se vor clarifica. Am vorbit și cu Marian Copilu de 2-3 ori. Nu-mi doresc să mă despart de CFR Cluj prin necalificarea în cupele europene. S-a vorbit mult de Rapid, știam de dorința lor, este mai veche. Este normal să se vorbească despre un antrenor când are rezultate. Sunt lucruri absolut normale. Sunt legat de CFR Cluj prin contract, dar nu-mi doresc să părăsesc echipa prin ratarea obiectivului. Suntem la fotbal și se poate întâmpla orice”, a mai spus Daniel Pancu

Ce a spus Daniel Pancu despre partida cu Dinamo, care i-ar putea asigura cupele europene

CFR Cluj se află la patru puncte de Dinamo înaintea partidei, iar chiar și cu o remiză și-ar asigura participarea în preliminariile UEFA Conference League. Chiar dacă are posibile două rezultate din trei, antrenorul ardelenilor nu îi subestimează pe „câini”, despre care spune că și-au schimbat puțin stilul odată cu intrarea în formă a lui George Pușcaș, care a dat gol și pasă de gol la ultimul meci al bucureștenilor: „Am câștigat finala pentru locul patru, iar acum suntem în fața unui joc la care putem obține două rezultate din trei pentru a ne asigura prezența în preliminariile cupelor europene în sezonul următor. Dinamo e o echipă bună, își creează foarte multe ocazii, dă goluri. Este o echipă care a câștigat mult prin revenirea într-o formă bună a lui Pușcaș și o echipă care și-a modificat puțin stilul.

A dat dovadă și de momente de naivitate, cu Stoinov care respinge în centru și le marchează Etim un gol. Eu nu permit să se întâmple o astfel de fază, dar probabil în conceptul lui Dinamo și al lui Kopic era permis. Și-au modificat puțin strategia, în sensul în care există în jocul lor degajări de la portar. Înainte inițierile plecau de la portar, acum au posibilitatea unui joc puțin mai direct, prin revenirea lui Pușcaș. Ar fi fost un avantaj pentru noi dacă suporterii lui Dinamo nu ar fi fost prezenți la meci, însă înțeleg că vor intra în minutul 10”, a mai spus „Pancone”