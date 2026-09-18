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Rapid a învins-o pe FC Argeș cu 3-1 și a urcat pe primul loc în SuperLiga, iar povestea serii a fost golul înscris de Andrei Șucu în prelungirile jocului. Fiul patronului Dan Șucu a reușit să puncteze la aproximativ o jumătate de minut după ce a fost introdus de Daniel Pancu (49 de ani). Tehnicianul a tras concluziile la finalul jocului.

Daniel Pancu, impresionat de Andrei Șucu

Constantin Grameni a reușit o „dublă” pentru Rapid, însă „omul serii” a fost , care a marcat primul său gol în SuperLiga la vârsta de 17 ani. Daniel Pancu a vorbit despre calitățile tânărului fotbalist și l-a sfătuit pe acesta să meargă la divizionara secundă CSL Ștefănești, deoarece la Rapid nu va primi multe minute. „Mă bucur pentru el, eu am dat un gol la fel la Iași în Liga 1, am intrat în minutul 75 și în minutul 76 am dat gol, într-un meci Poli Iași – Inter Sibiu.

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Am deviat o minge, mi-a așezat-o unul și am dat de la 16 metri. Eram copil zbuciumat, săream pe garduri acolo, cum s-a bucurat și el astăzi. Aveam 18 ani împliniți, cred. El e într-o creștere evidentă, s-a înălțat, arată bine din punct de vedere fizic, are niște calități tehnice foarte bune, niște finalizări, la antrenamente multe se opresc în vinclu. Are nevoie de jocuri, are nevoie să simtă tensiunea, presiunea.

Eu în locul lui aș merge să joc la Ștefănești, pentru că aici minutele vor fi foarte puține în continuare. Nu ține cont de cum îl cheamă, nici nu își trece numele familiei pe spate, e separat de familie, are foarte multă personalitate. I-am spus domnului Șucu la cafenea că e o surpriză pentru mine. E un băiat inteligent, depinde de el, eu mă bucur”, a afirmat tehnicianul, conform .

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Ce a declarat Daniel Pancu după ce Rapid a urcat pe primul loc în SuperLiga

Rapid a reușit să se impună contra lui FC Argeș și a urcat pe primul loc, însă a trăit cu emoții înainte de golul lui Andrei Șucu, deoarece piteștenii avut oportunități de a egala situația pe tabelă. „E real clasamentul, dar neașteptat. Am văzut și astăzi jucători sufocați, așa au fost în toate etapele. Am schimbat 26 de jucători în 10 etape. Puteam să joc și eu ca Dinamo, cu 2 jucători noi, să merg pe omogenitate. Echipa va avea o forță foarte mare după pauza de iarnă.

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La Rapid, când se schimbă vremea, rezultatele nu mai sunt atât de bune. E o treime de campionat fantastică, în continuare sunt jucători care nu se cunosc, nu pot face o pasă între ei. Sunt epuizat, am trăit foarte multe meciuri în Giulești și nu era exclus ca o echipă care nu conta să ne dea gol în minutul 90”, a spus Daniel Pancu, care l-a felicitat pe Olimpiu Moruțan pentru convocarea la națională: „Îmi doream mai mulți jucători la națională, dar mă bucur pentru Olimpiu. E un jucător care place Giuleștiului”.

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Daniel Pancu, anunț major despre gazonul din Giulești

a criticat din nou starea gazonului din Giulești, iar tehnicianul a dezvăluit că suprafața de joc ar putea fi schimbată în curând. „Dacă am avea și noi un gazon de fotbal, poate că și exprimarea noastră ar fi mai bună. (…) Cu Genoa jucăm în Giulești, am vorbit cu Victor Angelescu înainte de meci și se pune problema schimbării gazonului.

Au venit reprezentanții UEFA la meciul Beer Sheva – Dinamo Zagreb și le-au dat rețeta, pentru că au specialiști. Eu aș prefera să fie schimbat, doar că ar trebui să jucăm două meciuri, cu Corvinul și Miercurea Ciuc, pe alt stadion. Poate pe Arena Națională, unde e un gazon fantastic. Vom vedea, analizăm”, a declarat tehnicianul.