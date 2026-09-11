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Rapid are un început de sezon foarte bun și se află pe locul 2 în clasament. Daniel Pancu a vorbit despre duelul din weekend cu FC Voluntari, dar și despre starea precară a gazonului din Giulești.

Daniel Pancu cere schimbarea gazonului din Giulești

În conferința de presă susținută înaintea meciului programat sâmbătă, 12 septembrie, de la ora 21:30, antrenorul Rapidului a avut o reacție vehementă când a vorbit despre suprafața de joc și a propus schimbarea imediată a gazonului.

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”Gazonul este de liga a treia spre a patra, în opinia mea. Este rușinos ce se întâmplă. Eu am mai trecut prin astfel de momente la Rapid. La Liga 2, pe gazonul din Regie, care din momentul în care au început ploile, Rapid a pierdut foarte multe puncte pe teren propriu, chiar dacă câștigam cu echipele cele mai bine cotate pe gazoane bune din deplasare.

Mi-aș dori să nu mai am parte de o astfel de experiență , dar nu știu exact cine se ocupă și cine întreține gazonul, dar eu văd o singură soluție: schimbarea completă a acestuia. E valabil pe mai multe stadioane din România. Îl compar cu gazonul de la Sibiu, unul de Anglia, Wembley, gazon de tipul acela ar trebui să aibă Rapid”, a declarat Pancu, conform .

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Care este marele avantaj al Rapidului

Tehnicianul ”alb-vișiniilor” a mărturisit că și-a dori ca echipa sa să tranșeze partidele mai devreme . De asemenea, Pancu este conștient că adversarii nu pot ști ce îi așteaptă, deoarece Rapid este încă în perioada de căutări.

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”Sunt foarte frumoase victoriile în ultimele minute, suntem la început de campionat și drumul este foarte lung, iar eu nu exclud posibilitatea asta la meciul de mâine. Întâlnim o echipă care se comportă diferit pe teren propriu față de teren propriu. Nu s-au prezentat la cel mai înalt nivel, dar cred că este un joc periculos.

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Voluntari are în componență câțiva jucători care pot face diferența pe fază de atac, sunt periculoși la faze fixe, se apără în multe momente organizat, dar aș evita un gol în ultima fază. Nu avem încă un joc care poate să fie analizat de adversari, suntem încă în faza experimentelor, a cunoașterii cu jucătorii, altfel nici nu aș putea să îi cunosc.

Nu cred că avem un stil pe care adversarii să îl contracareze, sunt surprize etapă de etapă, dar am câștigat pe final datorită spiritului. Avem două jocuri pe teren propriu, ar trebui să profităm de acest lucru”, a spus el.

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Cum vede Pancu întoarcerea lui Jean Valvis la Rapid

În final, Daniel Pancu a vorbit despre și consideră că Octavian Popescu a făcut o alegere bună când a decis să plece de la FCSB.

”Jean Valvis un vechi prieten, am avut performanțe împreună. În momentele grele venea și ne oferea o primă, cu siguranță a rămas rapidist și este bine binevenit la noi.

Noi trebuie să tratăm la victorie toate jocurile. Craiova este marea favorită la câștigarea titlului, dar nu înseamnă că Rapid nu poate să fie campioană, dar sunt niște lucruri făcute în timp acolo. Pentru noi este foarte greu.

Este o alegere bună pentru Octavian Popescu să schimbe. Un jucător de mare talent, unul dintre puținii care poate rezolva de unul singur un meci. M-a ajutat și pe mine, implicit și pe el, când eram la echipa națională împreună. Nu știu nivelul lui Levadiakos, dar schimbarea îi va face bine”, a afirmat Pancu.