Daniel Pancu, reclamat la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării! Prima reacție a antrenorului de la Rapid. Exclusiv

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Daniel Pancu (49 de ani) riscă o amendă usturătoare din partea Consiliului Național Pentru Combaterea Discriminării. Declarațiile făcute de tehnician în luna februarie, după meciul CFR Cluj – U Cluj 3-2, au dus la trei plângeri împotriva acestuia. Atunci, actualul antrenor al Rapidului l-a criticat pe Cristiano Bergodi, care intrase într-un conflict fizic după meci cu elevul său de la acea vreme, Karlo Muhar. Daniel Pancu și președintele CNCD, Cătălin Raiu, au vorbit pentru FANATIK despre acest caz.

Daniel Pancu ar putea fi amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării

Contactat de FANATIK, Cătălin Raiu, președintele CNCD, a confirmat faptul că există trei plângeri împotriva lui Daniel Pancu, iar acesta a precizat și faptul că verdictul nu va sosi în următoarea perioadă: „Da, sunt trei plângeri depuse împotriva lui Daniel Pancu pentru incidentele de la CFR Cluj – U Cluj. Va mai dura ceva însă până se va judeca”.

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Daniel Pancu a vorbit la rândul său despre acest subiect. „Da, știu despre ce este vorba. Ce să comentez? Am vorbit de un străin. Ce, nu este străin? Sau ce?! Eu sunt înjurat și făcut în toate felurile peste tot de 20 de ani și nu se mai sesizează nimic. Fotbalul e subiect sensibil. O să merg acolo pentru că așa e procedura, dar n-am ce să mă apăr. Chiar nu mai am nimic de comentat pe subiectul ăsta și din punctul meu de vedere n-a fost nimic”, a afirmat actualul antrenor al Rapidului, în exclusivitate pentru FANATIK.

De ce riscă Daniel Pancu să fie amendat de CNCD

În februarie 2026, Cristiano Bergodi a provocat un scandal de proporții pe teren, imediat după fluierul final al partidei CFR Cluj – U Cluj 3-2. Deranjat de un gest al lui Andrei Cordea, tehnicianul italian a încercat să îl lovească pe acesta, dar și pe coechipierul său de la acea vreme, Karlo Muhar. Italianul avea să primească o suspendare de o lună și o amendă de 10.000 de lei.

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după cele întâmplate și l-a atacat pe omologul său în timpul interviului oferit la finalul meciului, menționând în repetate rânduri faptul că „un antrenor străin” a încercat să intre într-un conflict fizic cu fotbaliștii săi. Recent, Daniel Pancu, care între timp a ajuns pe banca Rapidului, și Cristiano Bergodi, aflat în continuare la „U” Cluj, ca adversari după scandalul uriaș din februarie. Giuleștenii s-au impus pe Cluj Arena, scor 4-3, la capătul unui meci nebun.

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