Daniel Pancu, replică devastatoare pentru Neluțu Varga: „Eu nesimțit? A câștigat milioane de euro cu mine!”

Daniel Pancu (48 de ani) a reacționat după ce Neluțu Varga l-a numit „nesimțit”, pentru că finanțatorul de la CFR Cluj a considerat că antrenorul a avut anumite solicitări, văzute de el drept exagerate, în contextul în care omul de afaceri a lăsat de înțeles că și-ar fi dorit ca tehnicianul să fie recunoscător pentru că a primit șansa de a antrena la gruparea din Gruia.

Daniel Pancu, replică pentru Neluțu Varga în contextul scandalului de la CFR Cluj

În replică, fostul atacant a apreciat că în contextul dat nu se putea pune problema ca el să fie descris așa cum s-a întâmplat. În plus, i-a transmis lui că el ar trebui să fie recunoscător pentru această colaborare, întrucât în club urmează să intre sume importante din drepturile de televizare prin prisma faptului că, sub comanda lui Pancu, echipa a urcat foarte mult în clasament, iar acum este aproape să încheie campionatul pe locul 3.

„Da, bine, nu știu ce nesimțit să fiu, nu știu la ce se referă. Distanța dintre CFR și celelalte echipe va fi din ce în ce mai mare. Ei câștigau campionate când existau două echipe cu condiții. Acum sunt 5-6. E un teren aici lângă stadion, la două-trei minute, după aia trebuie să investești la nivelul celorlalte cluburi. CFR-ul mi-a dat o groapă, nu mi-a dat nicio șansă, eu am dat o șansă CFR-ului. Eu am adus clubul de pe locul 13 pe locul 3, sunt niște bani din drepturile TV.

Sunt un mare plus, sunt milioane câștigate cu mine. Nu am cum să fiu nesimțit, sunt cel mai mare fan al CFR-ului de când am venit aici. Habar nu am contextul. Tot ce am făcut aici e un mare plus. Am cerut niște lucruri normale, da. Nu știu de Rapid deocamdată, știu doar că mă doresc foarte mult oamenii, atât. Nu am negociat nimic, am și eu condiții, Rapidul e departe acum. Dacă am fi avut niște bonusuri în play-off, poate eram în lupta pentru titlu”, a spus în direct la

Daniel Pancu s-a plâns de contextul pe care l-a avut când a venit la CFR Cluj

În continuare, Pancu a admis că Varga face eforturi foarte mari pentru a susține financiar clubul CFR Cluj, dar, cu toate acestea, a concluzionat că, în viziunea sa, nu se poate pune problema de trădare când vine vorba despre relația existentă între ei în acest moment. „Nu e om rău, de asta nu spun că nu știu contextul. Omul e patronul echipei, zeci de milioane de euro băgate în clubul ăsta. E dedicat trup și suflet. Iubește clubul la nebunie. Nu e trădare, nu cred că e trădare. Sunt niște lucruri care rămân aici. Echipa asta, cu 3-4 transferuri de top, merge la campionat la anul.

O să mai plece jucători, și asta e o problemă. Eu am avut cea mai complicată situație posibilă. Nu poate să își bată nimeni joc de nopțile nedormite, de stres, nu suntem unii mai deștepți și alții mai proști. Poate o fi zis în glumă, nu știu”, a mai transmis cu această ocazie Daniel Pancu.