Daniel Pancu, replică-fulger pentru Diana Șucu! Continuă „telenovela” de la Rapid

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Scandalul declanșat în jurul lui Andrei Șucu după meciul Rapid – Csikszereda 2-0 continuă. După ce Diana Șucu i-a luat apărarea fiului ei în urma declarațiilor făcute de Daniel Pancu după fluierul final, tehnicianul a venit cu un răspuns puternic pe contul personal de Instagram.

Răspunsul tăios al lui Daniel Pancu pentru Diana Șucu

Victoria Rapidului cu Csikszereda, scor 2-0, din etapa a 14-a a SuperLigii, nu a trecut ca un meci obișnuit de campionat, ci a lăsat tensiuni pornite de la Andrei Șucu. Fiul în vârstă de 17 ani al patronului giuleștenilor a fost titularizat în premieră de Daniel Pancu, însă nu a mai prins și repriza secundă. , despre care a spus că nu este încă pregătit pentru presiunea de la prima echipă. Declarațiile antrenorului rapidist nu trecut neobservate.

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Diana Șucu, mama tânărului fotbalist, a transmis ulterior pe rețelele de socializare, pe care l-a șters finalmente. La scurt timp, Daniel Pancu a venit și el cu un mesaj puternic pe contul personal de Instagram. „Există un singur mod de a evita critica: fă nimic, spune nimic și fii un nimic”, a fost citatul din Aristotel la poza postată de Daniel Pancu pe contul său personal. Postarea antrenorului a strâns peste 100 de aprecieri la o oră după ce a fost lansată în online.

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Nemulțumirile lui Andrei Șucu la Rapid

După meciul câștigat de Rapid în etapa a 14-a, Andrei Șucu a vorbit despre viitorul său la echipa din Giulești. Fiul patronului echipei de sub Podul Grant a mărturisit că în eșalonul secund: „Am 17 ani, dacă e nevoie să mai merg la Liga 2 voi merge cu mare drag și cu mare poftă de joc. Îmi doresc să joc din ce în ce mai mult. Aș vrea să pot da un răspuns mai elocvent, dar în momentul acesta nu am multe gânduri în afară de faptul că îmi trebuie minute!”.

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Daniel Pancu l-a îndemnat pe Andrei Șucu să meargă la altă echipă

La mijlocul lunii septembrie, Andrei Șucu marca în prelungirile partidei Rapid – FC Argeș 3-1, fiind primul său gol în tricoul giuleștenilor. După meci, Daniel Pancu avea să vorbească despre fiul cel mic al lui Dan Șucu, , atenționându-l încă de atunci că la Rapid nu va avea parte de minutele dorite: „Are nevoie de jocuri, are nevoie să simtă tensiunea, presiunea. Eu în locul lui aș merge să joc la Ștefănești, pentru că aici minutele vor fi foarte puține în continuare!”.