Daniel Pancu, riști să pierzi vestiarul! Bogdan Baratky dezvăluie episodul tensionat de la FCSB – Rapid 4-1

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Sezonul trecut, în etapa 13 s-a jucat Dinamo – Rapid. Atunci, 13 le-a adus ghinion lor. Acum, 13 a fost fair și imparțial. Ghinionul Rapidului e că are adânc impregnat în ADN fotbalul meschin de echipă mică, iar norocul FCSB-ului a fost doar acela că a întâlnit un astfel de Rapid. În rest, s-a întâmplat exact ce trebuia să se întâmple în condițiile date; scorul este o binemeritată pedeapsă pentru refuzul Rapidului de a juca fotbal și o răsplată pentru cei care au crezut în valoarea lor.

De ce FCSB pornea favorită în derby-ul cu Rapid. Editorial Bogdan Baratky

. Pentru că Rapid nu știe să joace derby-uri din postura favoritei, a echipei care are toate atuurile sportive de partea sa. Dar și pentru că mentalitatea de învingător e ceea ce, istoric vorbind, ne lipsește, iar asta induce în subconștient teama de succes. Ei bine, am avut din păcate dreptate până la ultima virgulă. Și asta nu pentru că aș fi vreun expert în fotbal; sunt doar un foarte bun cunoscător al Rapidului.

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Deși avea avantajul formei sportive, Rapid și-a activat reflexele de echipă mică și s-a comportat ca atare. Dar, atenție: aceste reflexe nu sunt doar moștenite, ci și antrenate. Pentru că, din păcate, primul impregnat de această mentalitate este c

Pentru a înțelege ce vreau să spun, vă propun să lăsăm (pentru moment) Rapidul și să ne uităm la Dinamo. Dinamo încă de când venea în Giulești cu Ovidiu Burcă pe bancă și lua patru cinstit, fără prea multe comentarii, juca fotbal. Adică își propunea să facă asta, în limita valorii fotbalistice. A continuat pe aceeași linie cu Kopic, cu un lot îmbunătățit. Acum, Campos a arătat din primele etape ce vrea să joace. A schimbat posesia lentă în construcție directă și a construit un Dinamo dominant. Ca să ajungi să practici jocul pe care Dinamo îl oferă azi, trebuie în primul rând să iți propui, apoi să începi să-l pregătești și să-l antrenezi. El nu apare pe nicăieri, din întâmplare, sau doar pentru că îl visezi noaptea.

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Să revenim acum la Rapid. Pancu a schimbat repede doar ceea ce putea schimba repede: atitudinea. Asta s-a văzut imediat; ne-au plăcut tuturor jocul agresiv și liniile poziționate mai sus, comparativ cu Gâlcă. Rezultatele au venit și ele și, la adăpostul lor, trebuia să vedem apărând o altă concepție despre joc. Când iți propui cupe europene și trofee, nu poți rămâne la stilul de joc al unei trupe care vrea să producă surpriza calificării în play-off cu lot de play-out. Ce s-a întâmplat în schimb? Suntem în etapa 13 și Rapid a regresat în exprimare; am pierdut agresivitatea și atitudinea și ne-am întors la meschinăria pe care o prezentam drept fotbal în epoca Gâlcă.

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Vești proaste pentru Rapid după derby-ul cu FCSB

Dar mai am o veste proastă: dacă mugurii jocului de echipă dominantă nu au apărut până acum, e foarte greu de crezut că vor apărea după 1-4 cu FCSB. Mai ales că, spre deosebire de înfrângerea cu Dinamo, unde era loc să vorbim despre neșansă, de data aceasta am fost învinși fără drept de apel și fără recurs. Și nici nu vom câștiga niciodată nimic câtă vreme nu ne vom propune să jucăm fotbal.

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Nu există echipe care să câștige trofee refuzând fotbalul. Acest animal pur și simplu nu există. Sau, dacă totuși există, e doar un cal verde desenat de o mână tremurândă pe perete. Primul pas pentru a juca cu adevărat fotbal de echipă mare este acela de a-ți propune să faci așa ceva. Rapid nu a făcut încă acest prim pas; nu îndeplinește această condiție necesară (desigur, nu și suficientă) pentru a face performanță. Deocamdată, Rapidul lui Pancu, având în teren fotbaliști ca Moruțan, Kamara, Dobre și Stojilkovic antrenează și prestează jocul la ciupeală. De parcă cei mai sus enumerați au fost transferați la Rapid pentru calitățile lor defensive, sau pentru abilitatea de a face pressing și de a aglomera spațiile.

Ca să vedeți cât de pervers poate fi fotbalul uneori: și când am primit unul perfect, am luat 4 pe el. Impecabil s-a prezentat terenul de joc pe Arena Națională; de mult nu am văzut un covor de iarbă atât de bun. Iar noi l-am stricat săpând tranșee pe el și parcând autocarul în fața careului… pe frumusețea aia de gazon…

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FCSB – Rapid. Repriza care ne-a arătat potențialul

și cu Pop ieșit și el din calcule, misiunea de a alege under-ul pentru derby a devenit simplă: Ungureanu. Confortabil; e simplu de explicat și de înțeles, inclusiv pentru Aioani. Cu această dilemă rezolvată, Pancu mai avea o singură necunoscută: Doumbia. Rămâne în primul unsprezece pentru calitățile defensive (deși e o frană la construcție), sau începem cu altcineva acolo? Bubanja, sau (de ce nu?) chiar Kramer (care a mai jucat acest post cu Craiova, în ultima etapă a sezonului trecut)?

Rămânem la varianta Doumbia, dar e de înțeles. Omogenitatea contează și parcă meciul cu FCSB nu e chiar momentul potrivit pentru experimente: Ungureanu – Onea, Pașcanu, Kramer, Latif – Doumbia, Grameni – Dobre, Moruțan, Kamara – Stojilkovic

Exact la fel a gândit și Reghecampf, care e și el all-in pe omogenitate. ; practic o singură schimbare în echipa de start în ultimile 3 partide: Tarnovanu – Crețu, Dawa, Duarte, Padurariu – Radunovic, Muhar – Miculescu, Cisotti, Korenica – Garita. Două formații în oglindă.

Om cu om, individual, Rapidul e pe plus. Problema e că fotbalul e un joc de echipă, iar jocul acesta trebuie antrenat și pregătit. Fără aceste mici detalii probabil că Rapid ar fi câștigat. N-a fost să fie, cum ar veni…

Începutul e echilibrat, chiar dacă Doumbia face o greșeală neforțată în minutul 3 și îi oferă lui Cisotti șansa de a fi periculos pentru poarta lui Ungureanu din poziție centrală. Exact când cronometrul arată 10:00, Rapid deschide scorul după o fază șnur, în care mingea e jucată dintr-o atingere. Kramer pasează lung, în tușă, la Latif, centrare din vole, din alergare, pentru reluarea din prima a lui Stoijilkovic.

Ce iți poți dori mai mult decât să începi derby-ul de la 1-0, după o fază în care faci șah-mat adversarul? La adăpostul avantajului, Rapid lasă inițiativa gazdelor, care controlează restul reprizei, fără a-și crea însă ocazii de gol. Dar apare și primul semnal de alarmă: în tentativa de a intra în avantaj la pauză, Rapid s-a apărat jos în ultima parte a reprizei, renunțând să mai țină de minge.

FCSB – Rapid. Repriza care ne-a pus oglinda în față

Și vine pauza. Un singur lucru trebuia să evităm: să lăsăm adversarul să vină peste noi. Exact asta NU am făcut. După o repriză în care Latif a arătat că împreună cu Kamara îl poate pune în mare dificultate pe Crețu, iar fundașii centrali Dawa și Duarte și-au arătat limitele când au avut de rezolvat baloane jucate din prima, în viteză, Rapid a crezut că se poate pune pe 2 linii la 25-30 de metri de poarta și să scape fără gol primit. Mai mult, nici măcar nu ne-am pus problema să încercam să profităm de faptul că aceiași doi fundași aveau în fața lor un mijlocaș central improvizat (Radunovic).

În schimb, , iar această schimbare, coroborată cu frica de fotbal și de rezultat a Rapidului pecetluiește soarta meciului încă din minutul 46. Moruțan a prins o seară slabă, dar dincolo de asta, e foarte greu să îi pretinzi lui Moruțan să iasă în evidență într-o echipă care se apară atât de jos, permițând adversarului să controleze jocul continuu, constant și atât de avansat. După 15 minute din repriza secundă Stojilkovic era deja sufocat de sprinturile la care era obligat de jocul cu pasa lungă al colegilor săi.

De aceea și gestionează atât de prost singura ocazie a Rapidului din repriza secundă, rămas fără suflu, în minutul 66. Între timp, se făcuse deja 1-1 la șutul lui Muhar din afara careului, din zonă centrală. Când te aperi atât de jos, trebuie să o faci macar agresiv și să nu oferi timp și spațiu adversarului.

Ce sens are să ratezi pauza, dacă nu greșești și schimbările?

De remarcat însă și schimbările confuze (și parcă în contra-timp) făcute de Daniel Pancu. Nu schimbăm nimic la pauză; nici atitudinea, nici stilul de joc, nici vreun jucător. Rapid intră deci în repriza a doua decis să joace contra-atac, dar se poziționează jos, lăsând adversarul să atace nestingherit. Cu un astfel de joc și cu Moruțan în teren, joci practic în 10; te aperi în inferioritate. Dacă tot iți propui să joci ceva atât de greu de privit, îl scoți pe Moruțan și apelezi la luptătorul Bubanja.

Iese însă Dobre (daca joci contraatac, ai avea nevoie de viteza lui), Bubanja intră, dar Moruțan rămâne în teren, Rapid e acum într-un 4-3-3, cu Moruțan în dreapta și în atac și în apărare. Adică un jalon în fața lui Onea. Era deja 1-1. 6 minute mai târziu realizăm problema din dreapta (deși am făcut exact același lucru la Galați, sau la Cluj); iese Moruțan, intra Petrila, iar Kamara trece în dreapta.

În minutul 69 se face 2-1, după un șir de erori. Enumerăm însă erorile doar pentru că povestea meciului trebuie să aibă un cuprins; altfel, golul plutea în aer și s-ar fi întâmplat oricum la un moment dat. Latif îl surprinde și pe Feșnic neexecutând în timp un aut, deși era numărat, iar din mingea ajunsă astfel în posesia FCSB se naște golul. Boutoutaou e angajat între linii (ne-a surprins intrarea lui, ne-a surprins poziționarea lui între linii, nu ne așteptam la asta, nu știm să ne apăram la el), Pașcanu îl lasă să preia și să se întoarcă cu fața la poartă, Aimen pătrunde și marchează plasat. Și meciul era deja jucat.

Din nou schimbăm. Triplă schimbare în minutul 78. Pancu știe că în astfel de momente trebuie să aibă reacție. Schimbi, chiar dacă nu te simți inspirat. Schimbi pentru ca echipa să vadă reacție, publicul să vadă reacție, loja să vadă reacție. Intra Kodor, Sinyan și Annan, ies Doumbia, Pașcanu și Latif. Și pentru că nu am învățat din meciul cu Dinamo că nu schimbi neforțat jumătate de apărare în timpul meciului, primim gol la faza imediat următoare, exact la fel ca atunci. Pentru că fotbalul te taxează.

Ca o paranteză, această triplă schimbare făcută pentru a întoarce rezultatul cu FCSB în deplasare (!) arată și opțiunile pe care le oferă un lot despre care voci autorizate din club pretind că ar fi unul “complet”. Revenind, meciul era jucat de la 2-1 (ba nu, era jucat de la pauză), dar la 3-1 chiar nu mai era nimeni pe stadion care să nu înțeleagă asta. În minutul 81 Boutoutaou pune cireașa pe tort, doar pentru că scorul să se alinieze realității din teren. După o pauză și o repriză în care, să recunoaștem, FCSB s-a distrat cu Rapid și pentru că Reghecampf l-a prins pe Pancu în butoniera de la rever.

Daniel Pancu, riști să pierzi vestiarul. Episod tensionat cu Alex Pașcanu

Insist, cu voia dumneavoastră, asupra unui moment care poate fi important pentru sezonul Rapidului (și al lui Pancu, deopotrivă). La schimbarea din minutul 78, Pașcanu iese nervos, vizibil nemulțumit. E clar că nu el a solicitat schimbarea și a interpretat-o ca pe o pedeapsă pentru greșeala de la golul de 2-1. Ceea ce este o eroare din perspectiva relației antrenor-jucător(i).

În primul rând, Pașcanu ne-a băgat 4 puncte în buzunar prin golurile pe final de meci cu Sepsi și Oțelul. Golul marcat este un bonus din partea unui fundaș, nu e în fișa postului. Meciul cu FCSB nu s-a pierdut din cauza lui Pașcanu, ci din cauza modului în care a fost pregătit și, mergând și mai în detaliu, din cauza stilului de joc pe care l-am împământenit în acest sezon. Bun, Pașcanu a făcut o greșeală la faza aceea, dar modul în care Boutoutaou a dansat liber toată repriza între linii, fără vreo reacție din partea noastră, nu lui Pașcanu i se datorează.

Ei bine, când pedepsești astfel un jucător care te-a “scos” de două ori în 12 etape, intri în coliziune cu pedagogia și riști să pierzi nu doar jucătorul, ci și vestiarul. Care e foarte atent la astfel de detalii. Mai ales când asta vine pe fondul lipsei de soluții pentru a schimba exprimarea echipei și a unei continuități remarcabile în schimbări neinspirate.

Pun astfel punct unui material complicat de scris nu doar pentru că el spune povestea unei înfrângeri grele, ci și pentru că această înfrângere poate fi punctul de inflexiune al unui sezon bun până acum. Și asta pentru că e foarte greu să închizi rana unui 1-4 (unde jocul doare chiar mai rău decât scorul), la care se adaugă și eventuale fricțiuni în vestiar. Evitarea unei crize (deocamdată posibile, nu probabile) este asumarea cu bărbăție a erorilor. Nu public, ci în intimitatea vestiarului. Ca în viață, doar încrederea poate salva relația și doar o relație bună poate duce mai departe sezonul. Să nu uităm; urmează Corvinul în Cupă și dacă după 1-4 cu FCSB în campionat punem sub semnul întrebării și cealaltă competiție, putem vedea, cu puțin ghinion, play-off-ul în noiembrie-decembrie.

Am putea începe, de ce nu, prin a înțelege că Moruțan, Petrila Stojilkovic, Dobre, Kamara, au nevoie de un joc ofensiv pentru a-și pune în valoare calitățile și pentru a-și masca problemele defensive. Dacă ne ajută, ne putem întreba cum ar arăta FCSB aparându-se pe 30 de metri cu Boutoutaou și Cissoti.