Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: "O să plătesc clauza!". S-a enervat în direct: "Trebuie să iau prima de Europa în iunie, nu peste doi ani"

Daniel Pancu a dat cărțile pe față despre sfârșitul mandatului său la CFR Cluj. Antrenorul român a oferit detalii despre clauza pe care o are la clubul din Gruia.
26.05.2026 | 10:25
Daniel Pancu pleacă la Rapid odată cu finalul acestui sezon competițional. Antrenorul român o lasă pe CFR Cluj pentru fosta echipă și a dezvăluit acum care este situația sa contractuală. Ce a spus despre clauza care îl leagă de formația din Gruia și cum a comentat ultima ieșire vehementă la adresa conducerii ardelenilor.

Daniel Pancu vrea să își încheie socotelile cât mai repede cu CFR Cluj

„Sabotat” de conducerea CFR-ului în drumul către Rapid, Daniel Pancu simte că nu mai are răbdare. Antrenorul român își dorește să încheie cât mai repede povestea sa la echipa pe care a preluat-o în toamna anului trecut. El a spus și că ultimul său atac către conducere l-a avut drept țintă pe președintele Iuliu Mureșan, ci nu pe patronul Neluțu Varga. „Sper să se rezolve cât mai repede, deocamdată sunt sub contract cu CFR. Îmi doresc o despărțire amiabilă, sper să găsesc și înțelegere. Nu discut cu oamenii la Cluj, are cine. Oamenii de acolo știau de intenția mea. Nu am nicio treabă…

M-a deranjat foarte mult doar ce a spus domnul Mureșan. Era vorba de respect, nimic altceva… (n.r. – despre ultima reacție dură) Ferească Dumnezeu, cum să îmi permit eu să vorbesc așa despre un patron care a băgat zeci de milioane de la el de acasă… Voi oferi respect celor care îmi oferă. Patronul poate spune orice. Orice patron care bagă bani de acasă. Singura mea nemulțumire a fost legată de Iuliu Mureșan. Am fost jignit… au fost niște declarații publice și neadevărate. Nu aveam cum să tac. Dacă veneau din partea patronului, nu răspundeam niciodată”, a spus inițial Daniel Pancu.

Ce se întâmplă cu clauza lui Daniel Pancu la CFR Cluj

Ulterior, Daniel Pancu a vorbit despre clauza de 50.000 de euro pe care o are în contractul cu CFR Cluj. El a spus că trebuie să își primească banii pentru calificarea echipei în cupele europene în luna iunie și că își dorește să încheie povestea cu clubul din Gruia pe cale amiabilă. Clauza se anulează cumva… Mi-am dat acordul să renunț la clauză, o voi plăti. Situația e foarte simplă la mine. Eram într-un loc unde nu mai puteam pune suflet și pasiune în meseria mea. Nu mă mai simțeam bine.

Au fost 2-3 evenimente care m-au dereglat puțin. Lucrurile sunt foarte simple. Prima de Europa se plătește în următoarea lună, în iunie, nu peste două luni. Sper să ajung la o înțelegere amiabilă. M-a dereglat rău și știrea cu Rapidul… La antrenamente și la meciuri nu s-a văzut, dar m-a dereglat”, a mai spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

  • 28 de meciuri a bifat Daniel Pancu pe banca lui CFR Cluj
  • 2,07 este media de puncte obținută de tehnician alături de clujeni

Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
