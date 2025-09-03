Sport

Daniel Pancu s-a dus direct la Umit Akdag și l-a întrebat despre naționala României. Cum a reacționat fundașul central, care poate evolua și pentru Turcia

Tânărul jucător care a impresionat la Euro U21 nu este sigur în privința viitorului său. Cine este fotbalistul care nu a decis încă naționala pe care o va reprezenta.
03.09.2025 | 09:15
Ce se întâmplă cu fotbalistul român de la Euro U21. Sursa Foto: Sport Pictures.

Umit Akdag, fotbalistul care a ales să-și prelungească contractul cu Alanyaspor în această vară, nu știe încă ce echipă națională să reprezinte. Daniel Pancu a oferit ultimele detalii despre jucătorul cu cu dublă cetățenie.

Ce se întâmplă cu Umit Akdag, fundașul care a impresionat în tricoul României la Euro U21

Naționala de seniori a României ar putea beneficia de mulți jucători talentați care au impresionat la selecționatele de tineret. Unul dintre fotbaliștii care s-a remarcat în această vară a fost Umit Akdag.

Fundașul, care trebuie să aleagă între naționala României și cea a Turciei și pe care FRF încearcă cu disperare să-l păstreze sub „tricolor”, se simte excelent la echipa de club. Daniel Pancu a dezvăluit ce a discutat ultima dată cu tânărul jucător și ce are de gând să facă.

„Este un jucător de mare viitor. Evită discuția despre națională”

„Mi-a zis că Beșiktaș are echipă slabă. E foarte bine, are trei jocuri, toate titular. Are un antrenor portughez și a zis că e încântat și el. Îi place în sistemul ăsta cu 3 fundași. 

Este un jucător de mare viitor, dar peste un an sunt convins că e. Are multe de arătat. L-am mai întrebat (n.r. despre naționala României), dar evită discuția. Mai e Matei Ilie fundaș de picior stâng”, a spus Daniel Pancu, la TV Digi Sport.

Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21, a vorbit de asemenea cu Umit Akdag despre chestiunea convocării. Ce i-a transmis jucătorul

Toți cei implicați în FRF sunt atenți la tinerii jucători care ar putea reprezenta România și fac o prioritate din convingerea acestora să vină sub „tricolor”. Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21, a vorbit de asemenea cu Umit Akdag. 

„Dacă va mai juca pentru România? Depinde numai de el. Am discutat cu Umit și mi-a spus că mai are nevoie de o perioadă de gândire, după care va lua o decizie. Încă se gândește. Nu exclude să joace pentru România, dar nici nu spune că vine acum la convocare”, spunea și Marius Niculae despre tânărul fundaș, în luna iunie, pentru IamSport.

