Daniel Pancu s-a dus direct la Umit Akdag și l-a întrebat despre naționala României. Cum a reacționat fundașul central, care poate evolua și pentru Turcia

Umit Akdag, , nu știe încă ce echipă națională să reprezinte. Daniel Pancu a oferit ultimele detalii despre jucătorul cu cu dublă cetățenie.

ADVERTISEMENT

Ce se întâmplă cu Umit Akdag, fundașul care a impresionat în tricoul României la Euro U21

Naționala de seniori a României ar putea beneficia de mulți jucători talentați care au impresionat la selecționatele de tineret. Unul dintre fotbaliștii care s-a remarcat în această vară a fost Umit Akdag.

Fundașul, care trebuie să aleagă între naționala României și cea a Turciei și pe care , se simte excelent la echipa de club. Daniel Pancu a dezvăluit ce a discutat ultima dată cu tânărul jucător și ce are de gând să facă.

ADVERTISEMENT

„Este un jucător de mare viitor. Evită discuția despre națională”

„Mi-a zis că Beșiktaș are echipă slabă. E foarte bine, are trei jocuri, toate titular. Are un antrenor portughez și a zis că e încântat și el. Îi place în sistemul ăsta cu 3 fundași.

Este un jucător de mare viitor, dar peste un an sunt convins că e. Are multe de arătat. L-am mai întrebat (n.r. despre naționala României), dar evită discuția. Mai e Matei Ilie fundaș de picior stâng”, a spus Daniel Pancu, la

ADVERTISEMENT

Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21, a vorbit de asemenea cu Umit Akdag despre chestiunea convocării. Ce i-a transmis jucătorul

Toți cei implicați în FRF sunt atenți la tinerii jucători care ar putea reprezenta România și fac o prioritate din convingerea acestora să vină sub „tricolor”. Marius Niculae, directorul sportiv al naţionalei U21,

ADVERTISEMENT

„Dacă va mai juca pentru România? Depinde numai de el. Am discutat cu Umit și mi-a spus că mai are nevoie de o perioadă de gândire, după care va lua o decizie. Încă se gândește. Nu exclude să joace pentru România, dar nici nu spune că vine acum la convocare”, spunea și Marius Niculae despre tânărul fundaș, în luna iunie, pentru